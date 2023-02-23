Дзюба был хорош. Но «Спартак» будущего — лучше

Обозреватель «СЭ» делится впечатлениями о кубковом дерби в Черкизово.

Первый тайм — праздник молодого «Спартака»

Для такого мороза, почти предельного для возможности проведения матча, и мерзлого поля в Черкизове получился очень неплохой по качеству, темпу и эмоциям матч. За который будет правильно выразить уважение не только игрокам с тренерами, но далеко не в последнюю очередь — без малого 15 тысячам зрителей, которые в жуткую погоду пришли на игру и придали ей ауру настоящего футбола. Ему не хватило разве что большего количества голов — но моментов даже для условных 2:2 было вполне достаточно.

Первый в XXI веке (еще точнее — c 3 июля 1999 года, когда спартаковцы в чемпионате России сыграли как раз 2:2 с «Динамо») стартовый состав «Спартака» без единого легионера выдал блестящий тайм. Два этих факта, считаю, абсолютно не взаимосвязаны — тут ура-патриотизм абсолютно неуместен, тем более что руководит командой испанский тренер. Как, кстати, Гильермо Абаскаль выдержал весь матч в минус 14-15, да еще и с ветром, без шапки — уму непостижимо. Это нарушение любых законов физиологии, и дай бог, чтобы оно рыжеволосому специалисту не аукнулось.

Возможно, именно исполнительского мастерства легионеров спартаковцам в эти 45 минут и не хватило, чтобы к перерыву выигрывать не 1:0, а как минимум с разрывом в два мяча, которого гостевая команда заслуживала. Но Абаскаль абсолютно прав в том, что именно этот состав был лучше готов к конкретному матчу — и разница со вторым таймом (в частности, Бальде с не останавливавшимся ни на мгновение Мелешиным) это наглядно показала. «Это был не вынужденный выбор, — подчеркнул тренер после матча. — Ребята это заслужили». Не в последнюю очередь, как признался испанец, он объяснялся и привычкой россиян играть в такую погоду. Хотя до конца привыкнуть к этому невозможно никому и никогда...

Тут, конечно, можно задаваться вопросом о том, почему стартового состава в таком режиме не хватило больше чем на тайм. Оказалось ли у него недостаточно готовности, а может, и опыта, чтобы правильно распределить силы на всю игру? Ведь средний возраст первых 11 у «Спартака» составил 23 с половиной года, в нем не было ни одного игрока 30 лет и старше (главным ветеранам, Джикии и Зобнину, по 29), а шестерым, включая четырех воспитанников академии красно-белых, — 22 года и меньше.

Никита Чернов и Артем Дзюба. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Два молодых полузащитника, в этом сезоне превращающиеся в ключевые фигуры средней линии красно-белых, и соорудили единственный в этом матче гол. Руслан Литвинов изящно подправил пяткой пас под удар Данилу Пруцеву, а тот идеально пробил в правый нижний угол. Отлично дебютировавший за «Локо» Илья Лантратов до мяча не дотянулся, но ситуацию для него усложнил и отскок от поля. Не думаю, что это хоть в какой-то степени «вратарский» гол. Куда скорее это заслуга спартаковцев, которые перед тем отобрали мяч вблизи чужой штрафной в прессинге, который до перерыва им вообще здорово удавался. Может, кстати, интенсивность этого прессинга и аукнулась им после перерыва?

Тем не менее такой первый тайм в конечном счете и определил исход игры, и понравились у «Спартака» многие. Пруцев с двумя сердцами. Литвинов, умная игра которого все больше напоминает мне ту роль (пока еще, конечно, не по уровню, а по философии), которая была отведена молодым тренером Пепом Гвардиолой Серхио Бускетсу в «Барселоне» конца нулевых — начала десятых. Учитывая, что Абаскаль — тех же корней, вполне допускаю, что эта аналогия родилась у меня не на пустом месте.

Постоянным движением, неуступчивостью и колючестью, множеством выигранных единобороств порадовал 18-летний Павел Мелешин. Сын чемпиона России романцевско-ярцевских времен — не чистый снайпер, а современный форвард с разнообразным функционалом, который может и отбирать мячи, и помогать обороне, и не давать соперникам ни мгновения покоя. Когда футболист так борется за мяч со взрослыми мужиками в 18 лет — это говорит о многом. Как Мелешин, например, на седьмой минуте продавил Максима Ненахова с Иваном Кузьмичевым и лишь Лантратова переиграть не смог!

К слову, Кузьмичев выглядел самым слабым звеном в обороне «Локо», и к спартаковскому голу привела в том числе и его ошибка, спровоцированная прессингом. Проблемы красно-зеленых в центре обороны пока никуда не делись.

На флангах спартаковской обороны хороши и активны были два Даниила, Хлусевич с Денисовым, а вот для техничных Антона Зиньковского с Михаилом Игнатовым погода оказалась серьезным препятствием — она явно давала преимущество тем, кто делает упор на «физику», а не на технику. Этим же объясняю и не особо удавшийся дебют за «Локомотив» Сергея Пиняева. Ему доверяли стандарты, но они не шли, с игровой точки зрения вундеркинду тоже похвастать оказалось нечем. Но все впереди.

Футболисты «Спартака». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Все думали, что лев умер, а он только прилег отдохнуть

После тотального преимущества «Спартака» в первом тайме мало кто мог предполагать, что после перерыва начнется совершенно другой футбол. Нет, преимущество «Локо» было далеко не таким подавляющим, как у его оппонента в первые 45 минут, и преувеличивать тут не надо. Но железнодорожники были намного интереснее и острее — чего стоят только штанга и промах по пустым воротам Артема Дзюбы плюс отмененный гол Станислава Магкеева.

Буква правил действительно за отмену гола, поскольку заступивший в офсайд Франсуа Камано принимал участие в эпизоде и создавал помеху Кристоферу Мартинсу, пусть даже тот мог добраться до Магкеева чисто теоретически. Одно только мини-сомнение: эпизод в повторах показали с такого угла, что стопроцентной уверенности в офсайде Камано у меня нет. Хотелось бы увидеть момент с другой камеры и с прочерченными линиями — причем сразу по ходу матча. И, как часто бывает в России, ВАР рассматривал эпизод невыносимо долго.

Все правильно отметили сработавшие замены Михаила Галактионова (особенно выделил бы Максима Глушенкова), но не вполне понимаю, почему с первых минут у «Локомотива» не вышел Миранчук. С Антоном созидательная игра у красно-зеленых стала вообще другой, а если бы он был на поле с первых минут? Тем не менее яркий второй тайм локомотивцев не позволяет назвать первое дерби Галактионова неудачным. Первый тайм — да, но не матч в целом.

Что же касается Дзюбы, то он оказался намного лучше, активнее и агрессивнее, чем можно было предполагать при всех вводных. Если почти весь первый тайм игра проходила помимо него, то отличная скидка на Баринова прямо перед перерывом обозначила перемены, а весь второй тайм их подтвердил. Артем освоился и начал выгрызать весь верх, но не только — вспомнить хотя бы момент на 66-й минуте с его пасом пяткой с лета на Камано, когда Денисов из вратарской чудом выбил мяч перед самым ударом.

Глядя на то, с каким огнем заиграл Дзюба во втором тайме, я вдруг вспомнил одно из любимых высказываний Олега Романцева, когда его «Спартак» красиво выигрывал после неудачных матчей: «Все думали, что лев умер, а он просто прилег отдохнуть». Учитывая то, как позиционирует себя Артем, по-моему, очень уместный образ.

Штанга с отскоком мяча в руки Александра Максименко стала просто могучим фартом для «Спартака» — как и промах Дзюбы по пустым воротам шесть минут спустя. Кстати, при всех заслуженных похвалах в адрес Пруцева нельзя не отметить, что в последнем эпизоде мяч в центре поля был отобран именно у него.

Возвращаясь же к Дзюбе, в момент промаха по пустым забивать он был обязан и наверняка сделал бы это, находясь в лучших игровых кондициях. Но это был его первый официальный матч со времен игры в Турции — а когда это было? Тем не менее очевидно: если Артем сохранит такой же пыл и нарастит на него лучшую игровую готовность — у «Локомотива» прямо сейчас появился (надолго или нет — уже другой вопрос) серьезный козырь.

Точно так же, как Дзюба, обязан был забивать и Промес в добавленное время после прохода и прострела буйноволосого Томаша Тавареша. И опять же — это о том, что Квинси, не тренировавшийся на сборах вместе с командой, до конца не готов, и это все равно сказалось. А забей голландец — задача для «Локомотива» сильно усложнилась бы, и уж по второму-то тайму хозяева этого точно не заслуживали.

Кстати, за короткое время, проведенное на поле, очень впечатлил Тавареш. Он здорово работает с мячом и под давлением принимает правильные решения, а первый матч за долгое время после травмы и первый же — в новой стране вообще не заставил 21-летнего экс-футболиста «Бенфики», известного Абаскалю по «Базелю», стесняться и убирать ноги. Он должен был стать автором голевой передачи, не запусти Промес мяч выше ворот, и еще пару раз навел шороху в чужой штрафной.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кубок России — полигон открытости для СМИ

Спасибо и телевизионщикам за новые фишки в трансляции — предматчевое интервью судьи матча Владислава Безбородова, разговор (кстати, довольно содержательный) с Наиром Тикнизяном по ходу игры, аудио Михаила Галактионова и его штаба в первом тайме. Надеюсь, что в дальнейшем и другие клубы пойдут по пути «Локомотива» по части открытости перед вещателями, а значит, и перед болельщиками.

Что же касается открытия раздевалки перед телевидением после матча, то это историческое событие только для тех, кто не занимался спортивной журналистикой в бодрые 90-е. Тогда мы спокойно заходили в раздевалки после каждого матча и разговаривали с кем хотели. Это потом уже придумали пресс-службы, микст-зоны...

И ведь не в том даже дело, что журналистов было мало. В начале 90-х, с развалом СССР (и даже за год-другой до него), маленькие частные газеты, в том числе и спортивные, стали появляться в огромных количествах. И открылись шлюзы для молодых спортивных журналистов. Нашему поколению очень повезло — узкие профессиональные тропинки превратились в шоссе.

Но никого тогда почему-то не устраивали банальные слова из нынешних микст-зон. Ты приходил в раздевалку, у тебя были свои идеи и вопросы. И игроки были достаточно открыты. А другой журналист присаживался с другим игроком. И у каждого получался свой, индивидуальный, материал.

А сейчас лишь бы быстрее скинуть на свой сайт прямую речь. Одну на всех — унифицированную, обезличенную. Это не касается авторских материалов и эксклюзивов — многие пишут прекрасные тексты и интервью. Но вот эти миксты, когда толпа репортеров стоит и ждет одинаковых и чаще всего унылых слов, — такая профанация...

И от того, что в 90-е журналистов впускали в раздевалки, не было никаких лишних скандалов по сравнению с тем, что сейчас, — передайте это, пожалуйста, тому же Абаскалю, отказавшемуся это сделать. Но возникли искусственные препятствия и запреты — и футбольная жизнь стала более пресной. Вот впускают прессу в раздевалки клубов НХЛ — кому от этого хуже?

Просто не надо придумывать лишних ограничений. В футболе, и не только российском, а всем, их придумали. Зачем — до сих пор не понимаю. Наверное, чтобы все стало одинаковым, предсказуемым и... скучным.

...В плане двухматчевого противостояния двух московских клубов вообще ничего еще не решено. Можно сколько угодно рассуждать, что «Локомотиву», которому надо бороться за выживание, сейчас не больно-то до Кубка (один читатель у меня в комментариях в Telegram-канале выразил именно такую мысль) — но разве тогда красно-зеленые показали бы такой футбол во втором тайме? И разве «Спартаку», ближайшему конкуренту «Зенита» в борьбе за золото, по такой логике, до Кубка — красно-белые ведь и голод по нему в прошлом году утолили, и три важных игрока после драки с питерцами надолго дисквалифицированы?

Нет, первый тайм показал, что «Спартаку» еще как до Кубка, а второй — что ровно то же самое можно сказать о «Локомотиве». Просто пока невозможно сформулировать, в какой из половин первого матча мы увидели более объективную картину.

Поймем 27 февраля в Тушине.