Сегодня, 19:40
— Как сейчас обстоят дела со стадионом и полем «Волги»?
— Давайте дождемся 8 февраля. Приедет комиссия, все оценит и вынесет решение. Не очень понимаю, почему возник такой ажиотаж вокруг этой темы.
— Какая у «Волги» сейчас позиция? Если вдруг не разрешат принять «Зенит» в Ульяновске, то..?
— А почему нам не должны разрешить сыграть дома? Я этого не понимаю.
— Но комиссия же едет. Значит, есть определенные вопросы к полю и стадиону.
— Работаем в штатном режиме. Трава растет, снег убирается, стадион, на мой взгляд, готов. Все нормально.
— Почему тогда «Зенит» предложил вам сыграть в Питере?
— Это предложение соперника. Но мы в таком переносе никакой необходимости не видим.
— Уверены, что комиссия разрешит провести игру в Ульяновске?
— На 100 процентов уверенным нельзя быть ни в чем. Но считаю, сумеем подготовиться к этому важному матчу. Все идет по плану, без сбоев. В городе огромный ажиотаж. Все ждут футбольный праздник.
— Но есть опасения, что в конце февраля в Ульяновске будет слишком холодно. Аргумент «Зенита»: в Питере стадион под крышей.
— Начнем с того, что, когда формировался календарь, все же не понимали, какая погода может быть в конце февраля. Поэтому какие тут к нам вопросы? До 25-го еще три недели. Сейчас сложно загадывать.
— Не задавались вопросом, а почему матч на Кубок нужно проводить именно в конце февраля? Сейчас же нет еврокубков, матчей сборной, полно свободных окон.
— Пожалуй, для Кубка 25 февраля — немного рановато, да. Но раз приняли решение, значит, будем играть по этим правилам. Мы же все живем в правовом поле.
— Удивила волна поддержки футбольной общественности в комментариях? Мол, не надо уступать «Зениту».
— Да у нас даже мысли не было уступать «Зениту». Вы поймите, футбол — для болельщиков! «Волга» — ульяновская команда. Весь город гудит! Хотим людей порадовать. К нам же приезжает чемпион России. Красивая история.
— И все-таки вы же должны иметь план «Б», просчитывать варианты. Если вам не разрешат сыграть дома, возможен ли перенос матча на стадион «Зенита»?
— Даже не хочу об этом думать. Все будет хорошо. На стадионе «Зенита» мы точно не сыграем. У нас же заявлены резервные стадионы.
— Самара и Нижнекамск?
— Стадион «Акрона» и Нижнекамск.
— Вас на днях поддержала Зарема Салихова.
— Замечательно. Спасибо ей. Ульяновск — ее родной город. Приглашаем ее на наш матч.
— Верите в то, что «Зенит» можно пройти?
— А как же? Зачем тогда вообще играть в футбол, если не верить.
— Но «Зенит» неудачно играет в этом сезоне в Кубке. Вряд ли команда Сергея Семака не настроится на вас 25 февраля.
— Да мы ко всему готовы. «Зенит» — серьезная сила, чемпион. Но нам тоже есть что доказывать. Так что предстоит интересный матч. Игру могут посетить 8 тысяч зрителей. На сегодняшний день предпосылок для переноса встречи нет. Работа идет полным ходом. Для нас это большое событие. Впервые с этим столкнулись. Но мы должны пройти и это. Все будет хорошо.
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