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Кубок России

Сегодня, 19:40

«На стадионе «Зенита» мы точно не сыграем. А Зареме — спасибо». Директор «Волги» — о кубковом матче

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Зарема Салихова.
Фото «СЭ»
Футболисты «Волги».
Фото ФК «Волга» (Ульяновск).
Болельщики «Волги».
Фото ФК «Волга» (Ульяновск).
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Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин — о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России с «Зенитом», который может пройти не на домашнем стадионе его клуба.

— Как сейчас обстоят дела со стадионом и полем «Волги»?

— Давайте дождемся 8 февраля. Приедет комиссия, все оценит и вынесет решение. Не очень понимаю, почему возник такой ажиотаж вокруг этой темы.

— Какая у «Волги» сейчас позиция? Если вдруг не разрешат принять «Зенит» в Ульяновске, то..?

— А почему нам не должны разрешить сыграть дома? Я этого не понимаю.

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— Но комиссия же едет. Значит, есть определенные вопросы к полю и стадиону.

— Работаем в штатном режиме. Трава растет, снег убирается, стадион, на мой взгляд, готов. Все нормально.

— Почему тогда «Зенит» предложил вам сыграть в Питере?

— Это предложение соперника. Но мы в таком переносе никакой необходимости не видим.

— Уверены, что комиссия разрешит провести игру в Ульяновске?

— На 100 процентов уверенным нельзя быть ни в чем. Но считаю, сумеем подготовиться к этому важному матчу. Все идет по плану, без сбоев. В городе огромный ажиотаж. Все ждут футбольный праздник.

Футболисты "Волги". Фото ФК "Волга" (Ульяновск).
Футболисты «Волги».
ФК «Волга» (Ульяновск).

— Но есть опасения, что в конце февраля в Ульяновске будет слишком холодно. Аргумент «Зенита»: в Питере стадион под крышей.

— Начнем с того, что, когда формировался календарь, все же не понимали, какая погода может быть в конце февраля. Поэтому какие тут к нам вопросы? До 25-го еще три недели. Сейчас сложно загадывать.

— Не задавались вопросом, а почему матч на Кубок нужно проводить именно в конце февраля? Сейчас же нет еврокубков, матчей сборной, полно свободных окон.

— Пожалуй, для Кубка 25 февраля — немного рановато, да. Но раз приняли решение, значит, будем играть по этим правилам. Мы же все живем в правовом поле.

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— Удивила волна поддержки футбольной общественности в комментариях? Мол, не надо уступать «Зениту».

— Да у нас даже мысли не было уступать «Зениту». Вы поймите, футбол — для болельщиков! «Волга» — ульяновская команда. Весь город гудит! Хотим людей порадовать. К нам же приезжает чемпион России. Красивая история.

— И все-таки вы же должны иметь план «Б», просчитывать варианты. Если вам не разрешат сыграть дома, возможен ли перенос матча на стадион «Зенита»?

— Даже не хочу об этом думать. Все будет хорошо. На стадионе «Зенита» мы точно не сыграем. У нас же заявлены резервные стадионы.

— Самара и Нижнекамск?

— Стадион «Акрона» и Нижнекамск.

Болельщики "Волги". Фото ФК "Волга" (Ульяновск).
Болельщики «Волги».
ФК «Волга» (Ульяновск).

— Вас на днях поддержала Зарема Салихова.

— Замечательно. Спасибо ей. Ульяновск — ее родной город. Приглашаем ее на наш матч.

— Верите в то, что «Зенит» можно пройти?

— А как же? Зачем тогда вообще играть в футбол, если не верить.

— Но «Зенит» неудачно играет в этом сезоне в Кубке. Вряд ли команда Сергея Семака не настроится на вас 25 февраля.

— Да мы ко всему готовы. «Зенит» — серьезная сила, чемпион. Но нам тоже есть что доказывать. Так что предстоит интересный матч. Игру могут посетить 8 тысяч зрителей. На сегодняшний день предпосылок для переноса встречи нет. Работа идет полным ходом. Для нас это большое событие. Впервые с этим столкнулись. Но мы должны пройти и это. Все будет хорошо.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Тоттенхэм Хотспур 1
Манчестер Сити 0
2-й тайм

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
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Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
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обе забьют - да

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1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
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Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
Зарема Салихова
11
22
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