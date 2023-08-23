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Сегодня, 22:00

2DROTS — в 1/64 финала Кубка России! Выбили «Муром» и впервые пробились в третью стадию турнира

2DROTS обыграли «Муром» и пробились в 1/64 финала Кубка России
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболисты 2DROTS радуются победе в матче.
Фото 2DROTS, Соцсети
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Последний представитель медиафутбола.
Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
23 авг, 19:00. им. Виктора Лосева (Муром)
Муром
1:3
2DROTS

После вылета «Амкала» в 1/128 FONBET Кубка России (по пенальти уступили «Текстильщику») и «Родины Медиа» (не справились с вологодским «Динамо» в 1/256) биться за медиафутбол остался только 2DROTS. Он уверенно прошел «Сахалин» на начальной стадии, а чтобы пробиться дальше, предстояло обыграть «Муром».

Команда серьезно подошла к подготовке — в соцсетях игроки писали, что тренировки, по сути, превратились в настоящие московские сборы; плюс «дроты» даже подготовили новую форму.

В Муроме был ажиотаж. Билеты распространяли бесплатно, так что скромная арена вместимостью 2080 человек забилась под завязку. Хотя желающих было гораздо больше — после стартового свистка у стадиона скопилась огромная очередь. Некоторые смотрели игру из ближайших домов — кадры из трансляции с любопытными жителями уже разошлись по соцсетям. Ну а те, кто все же пробился на трибуны, явно не пожалели — шоу началось очень быстро.

Уже на 6-й минуте полузащитник Ослоновский ворвался в штрафную и вывел «дротов» вперед. Хотя игра в целом была равной, «дроты» чаще создавали моменты — и на 37-й минуте форвард Прошляков, игравший у Валерия Карпина в «Ростове», опасно пробил по воротам с правого угла штрафной. Вратарь хозяев Трунин справился с ударом, но допустил грубейшую ошибку, выпустив мяч из рук. Тут же подскочил Алекс Стиль и завершил атаку — 2:0.

На этом голы в первом тайме не закончились — «Муром» побежал отыгрываться, и через две минуты Запалацкий дальним выстрелом сократил отставание.

После перерыва голевых моментов стало меньше, а пауз из-за свистков судьи — больше. Были замены и даже повреждения (в том числе у арбитра), желтые карточки — и минимум ударов. Но два ярких момента все же случились — и оба создал представитель медиалиги.

Сначала голкипер Сычев, которого многие запомнили по прошлому розыгрышу Кубка России, совершил просто невероятное спасение после того, как зацепился ногой за сетку ворот!

А после «дроты» вонзили третий мяч: нападающий Гаучо забил свой второй гол за команду, вызвал экстаз трибун и похоронил шансы «Мурома» на проход дальше.

3:1 — 2DROTS продолжают выступление в Кубке России и впервые в своей истории сыграют в 1/64 финала, где встретятся с кировским «Динамо».

Футбол
ФК 2Drots
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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