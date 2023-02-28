«Спасибо, Квинси! Парень влился в спартаковскую жизнь». Романцев — о яркой победе «Спартака», Карпине и Дзюбе

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Легендарный тренер «Спартака» и сборной России отвечает на вопросы читателей «СЭ».

«Порадовало, что, ведя в счете, «Спартак» шел вперед и атаковал»

Олег Мухин: — Олег Иванович позвольте поздравить вас с началом сезона! Как оцените готовность «Спартака» по кубковому противостоянию с «Локомотивом»?

— Признаюсь, первый матч FONBET Кубка России истинного представления о состоянии «Спартака» и «Локомотива» мне не дал. Сказались и резкий переход из тепла в холод, и далеко не лучшее состояние поля. Это не те условия, которые позволяют командам полностью показать степень готовности. В первом тайме оно было выше у спартаковцев. А вот после перерыва все уже пошло под диктовку хозяев.

В ответном матче картина была уже иная. Все 90 минут обе команды держали предельный темп, жили атакой, забили шесть мячей. А это уже кубковый вариант! Правда, азарта и желания победить оказалось больше, чем игрового разума. Но это было зрелище, которое подтвердило: в физическом плане и «Спартак», и «Локомотив» в порядке.

Промес же своим примером доказал: при желании форму можно набрать самостоятельно. Очень симпатичный парень, который влился в спартаковскую жизнь. Спасибо, Квинси!

Хорош был и гол Игнатова, который, успев оценить обстановку, обводящим ударом переиграл Лантратова. Ну а гол Миранчука — из тех, что подают на сладкое.

Только не спрашивайте меня о пенальти... Еще тренером дал зарок: раз судья назначил, ничего уже не изменить. А после матча с «Антверпеном» судейскую работу вообще не обсуждаю. Хотя тогда ведь не было ВАР — и судили нас по-бандитски. Бог им судья!

Возвращаясь к матчу с «Локомотивом», признаюсь: порадовало в этой победе то, что, уверенно ведя в счете, «Спартак» шел вперед, атаковал, говоря спасибо болельщикам. Что, позвольте, сделаю и я.

Андрей Говоров: — На первый матч с «Локомотивом» Гильермо Абаскаль не включил в стартовый состав ни одного легионера. Это прицел на будущее?

— Я бы на такую встречу наверняка выпустил второй состав. Минусовая температура, промерзший газон, риск получить травму на старте сезона — все это оправдывало бы такое решение.

И здесь я вспомнил 92-й год, когда решил перед последним в сезоне матче с «Динамо» дать сыграть дублерам. Мы уже стали чемпионами, не за горами была встреча на Кубке Кубков с «Ливерпулем». Словом, повод был.

Заранее объявил об этом, а накануне встречи ко мне подошли Онопко, Карпин, Ледяхов и в один голос заявили: «Иваныч, хотим играть!» И разгромили динамовцев. А когда мы потом еще и «Ливерпуль» 2:0 положили, я впервые осознал, какое же счастье — работать с ребятами, которыми может гордиться любой тренер. Искренне желаю того же и Абаскалю.

Олег Романцев и футболисты «Спартака» в 1992 году. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Борис Орехов: — Недавно защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк сказал, что поколение Карпина намного талантливее, чем нынешнее. В том числе потому, что сейчас для футболистов созданы все условия, а раньше ничего не было. Согласны с его мнением?

— В словах Сергея есть доля правды. Не зря говорят, что голодный волк лучше ищет добычу. Он злее и хочет наперекор всему добиться цели. Как нынче модно говорить — «более мотивирован». Неслучайно тренеры нередко жалуются на то, что нынешней молодежи не хватает этой самой мотивации. А я бы уточнил — не хватает любви к футболу. Той самой, которая в мои и Карпина времена нас переполняла. Мы жили игрой! И это помогало расти, становиться большими игроками.

Тогда попасть в команду было великим счастьем, а сейчас футболистов ищут днем с огнем. И если он хоть что-то умеет, тут же предлагают контракт. Причем частенько с условиями, которых он не заслуживает. Вот отсюда и начинается потеря мотивации, о которой говорят. А еще случается, что, добившись чего-то, футболист считает, что уже всего достиг и у него начинает кружиться голова. Печальная история с Кокориным тому пример.

Для сравнения, я нисколько не удивился, когда узнал, что, вернувшись из Катара, Роналду уже на следующий день вышел на тренировку. А ведь он, как и Месси, добился и денег, и славы. Но оба остаются такими же голодными и жадными до футбола, какими были, когда совершали первые шаги в карьере. Потому и стали великими.

Я уже давно не работаю. И мне трудно понять коллег, которые говорят, что им сейчас непросто мотивировать футболистов. Вспоминаю себя совсем молодым тренером в «Спартаке» и то, как горели глаза у Вити Онопко, Валерки Карпина, Илюши Цымбаларя... Да у всех, для кого «Спартак» был родным домом и семьей, а футбол — огромной и единственной любовью. Счастливое было время...

Владислав Тернавский, Андрей Иванов, Владимир Бесчастных, Валерий Карпин. Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

«Буду болеть за Кержакова на Кипре»

Денис Горовой: — У «Спартака» огромная конкуренция в атаке. Есть Промес, Соболев, Николсон, Мозес, Бальде, Мелешин, Игнатов, Зиньковский. Миодраг Божович как-то сказал, что много нападающих не бывает. А как вы считаете, такой выбор для тренера — плюс или головная боль?

— Миодраг — большой шутник! Конечно, такая конкуренция — проблема для тренера. И она может сказаться на обстановке в команде. Ведь те, кто не будет попадать в состав, могут обидеться. К счастью, я в такой ситуации не оказывался. Правда, был непростой момент с Пашей Погребняком.

Парень хорошо выглядел в дубле, забивал, но места в основном составе ему не находилось. Да и по манере он не очень в нашу игру вписывался. Поговорил с ним, объяснил ситуацию, предложил на время пойти в аренду, чтобы на серьезном уровне получать больше игровой практики. Он все понял. И, пройдя «Балтику», «Химки», «Шинник», оказался на ведущих ролях в «Зените», а потом и в сборной заиграл.

Что касается нынешней проблемы Абаскаля, то у него есть футболисты, которые уже заслужили право на место в атаке. Это, конечно же, Промес, Соболев, Николсон. А как быть с остальными?

Есть вариант, при котором кто-то из нападающих будет передвинут в среднюю линию. Как те же Игнатов с Бальде. Но это не выход. И тогда может встать вопрос об отправке кого-то из игроков в аренду, чтобы сохранить их для клуба.

Роберт Духов: — Каким вам видится будущее Мелешина-младшего, отец которого играл в вашем «Спартаке»? Есть ли что-то схожее в их игровой манере?

— Игровой схожести быть не может — у них разные позиции. Отец был фланговым полузащитником, а Павел — чистый форвард. Что касается будущего, то, судя по потому, как начал в «Спартаке» Мелешин-младший, оно видится довольно перспективным. Дебютировать в основном составе в 18 лет, да еще с гола «Крыльям» в Кубке удается не каждому. Потом еще Павел и «Химкам» с «Факелом» забивал... Словом, можно смело считать, что парень с ходу ворвался в «Спартак»!

А вот отец, помнится, пробивался в состав трудно. Но за счет труда и характера своего добился. Очень надеюсь, что все это, как и любовь к клубу, передалось сыну. А значит, «Спартак» получил нападающего с характером бойца, который пригодится в борьбе за место в атаке. Как и отцу, желаю тебе золотых медалей в «Спартаке», Павел!

Алексей Мелешин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Олег Рогов: — Александр Кержаков возглавил кипрский клуб «Кармиотисса». Как думаете, Олег Иванович, не рановато ли с таким небольшим тренерским опытом отравляться за рубеж?

— Считаю, что Александр поступил правильно. Сидеть и ждать у моря погоды не в его характере. Это он доказал еще игроком, когда из благополучного «Зенита» сорвался в испанскую «Севилью», решив проверить себя на европейском уровне. Позднее ситуация заставила его уехать в «Цюрих», хотя он мог оставаться в Питере. Не изменил он себе и став тренером, когда возглавил тонущую «Томь», а потом и «Нижний Новгород», в котором, на мой взгляд, неплохо поработал. И уход из «Нижнего» был для меня не очень понятен. Сейчас новый вызов — Кипр. Незнакомая страна, незнакомый футбол. И вы правы, Олег, говоря о риске. Но это часть тренерской профессии. А Сашка и нападающим был лихим! Вот почему сейчас я буду болеть еще и за его новую команду.

«Не думаю, что Слуцкий закончит тренировать — он просто взял паузу»

Борис Жуков: — Что скажете о бизнес-проекте Смолова и Мамаева, решивших открыть футбольную школу в Эмиратах? Чего здесь больше — стремления по-новому найти себя в футболе или желания заработать?

— Не вижу в этих желаниях ничего крамольного. Но поскольку подробностями не располагаю, с выводами спешить не буду. Хотя идея неожиданная и очень разумная. Известно, что в Эмиратах немало выходцев из России. И наверняка среди них найдутся те, кто захочет, чтобы их ребята поучились футболу у наших молодых тренеров. Тем более что климат позволяет тренироваться круглый год, да еще и на отличных полях. Думаю, это сыграло не последнюю роль в выборе места для школы. Жаль, конечно, что Смолов с Мамаевым решили открыть ее не в России. Но это их право.

Андрей Рыбаков: — Олег Иванович, вы всегда с уважением говорили о работе Леонида Слуцкого. Недавно начались разговоры, что после творческих неудач он может оставить тренерскую деятельность. Вы пошли на это в 51 год. Представляете, что в этом же возрасте Леонид Викторович решится на такой же шаг?

— Не думаю, что это произойдет. Мне Слуцкий всегда представлялся очень энергичным, ищущим человеком. За все и всегда он брался переполненным эмоциями — будь то работа с «Москвой», с ЦСКА, в сборной России, а также в Англии, Голландии и с «Рубином». Даже пробовал себя в роли комментатора! Сейчас слышал, что он активно сотрудничает с телевидением, участвует в каких-то программах. Значит, по-прежнему заряжен на работу.

Я же уходил из футбола, обрубив все концы. Думаю, Леонид Викторович просто решил взять паузу, чтобы переосмыслить все происходившее с ним в последние годы. Возможно, в творческом плане не все удалось, но в тренерской жизни такое не редкость.

То, что после ухода из «Рубина» его не завалили предложениями, меня не удивляет. Слуцкий из тех тренеров, у кого всегда есть свое мнение, что по нынешним временам не всем нравится. Хотя именно благодаря этому он трижды с ЦСКА выигрывал золото и дважды брал Кубок. Это по силам только настоящему тренеру! Вот с этим и надо жить, Леонид Викторович!

Леонид Слуцкий. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Олег Толкачев: — Обсуждая в январе возможное будущее Дзюбы и Глушакова, вы заметили, что вместе они могли бы создать интересную связку. Но сейчас Денис в Нижнем Новгороде, а Артем в «Локомотиве». Не осложнит ли их игровую адаптацию то, что этим клубами предстоит борьба за выживание?

— Напротив, думаю, что ситуация, в которой оказались новые клубы, только добавит им куража, сделает еще злее и азартнее. Артем с Денисом привыкли решать серьезные задачи. Это уже в крови. И что бы о них ни говорили, они — бойцы! Такие не привыкли выступать в командах, которые Андрей Петрович Старостин называл серыми мышками в крупе за то, что они просто участвуют в чемпионате, а не бьются за поставленную цель. Таким, как Дзюба и Глушаков, это неинтересно. А вот сыграть через не могу и добиться своего для них самое оно. И я бы не раздумывая взял Артема с Денисом в свою команду — только потому, что они не умеют проигрывать! Вот почему я верю, что и «Нижний», и «Локомотив» решат свои задачи.

Геннадий Строков: — Есть мнение, что «Локомотив» рискует, пригласив Дзюбу и Смольникова, поскольку между ними и тренером Галактионовым небольшая разница в возрасте. Вы возглавили «Спартак» в 35 лет — может ли такая ситуация создать напряжение в отношениях опытных игроков и молодого тренера?

— Не думаю. Смольников с Дзюбой прежде всего профессионалы, для которых главное — играть. Наверняка перед тем, как пожать им руки, Галактионов сказал, чего ждет от их прихода. И объяснил принципы своей работы. Конечно, по ходу сезона могут возникнуть какие-то разногласия. Но это рабочие моменты, без которых не обойтись. Главное, объединиться общей целью — вытащить команду из ямы. И здесь два опытных умелых игрока могут стать опорой для тренера.

Когда я только начинал в «Красной Пресне», в команде появился полузащитник Андрей Якубик, который был старше меня, 30-летнего тренера, на три года. И он стал не просто лидером команды, но и моим первым помощником. И в том, что мы тогда стали третьими и завоевали Кубок РСФСР, была его большая заслуга.

Дмитрий Брагин: — В межсезонье «Спартак» выиграл турнир в Эмиратах и впечатлил своей игрой. А как вы относились к результатам товарищеских матчей на сборах? Придавали ли им значение?

— Конечно, победы всегда приятны. Но случается, что удачно проведенные сборы еще не гарантия успехов в сезоне. Дело в том, что здесь все зависит от многих факторов. Вспоминаю, как на сборах в Германии мы проиграли какой-то местной любительской команде. Ясно, что на ужин с моим другом Отто Рехагелем, на тот момент тренировавшим «Бремен», я пришел в ужасном настроении.

«Что случилось, Олег, тебе нездоровится?» — удивленно встретил меня Отто, который с женой был на нашем матче. «Да нет. Просто проиграли неизвестно кому! Вот зло и берет», — бросил я в сердцах.

«Ну и зря. Дня три назад мы этим же любителям проиграли. Но это было после очень тяжелой работы накануне. Знаю, что точно такие же нагрузки ты дал ребятам вчера. Так что все логично. И пусть тебя успокаивает то, что сегодня «Спартак» уступил команде, которая до этого обыграла сам «Бремен», — хитро улыбнувшись, подмигнул мне Рехагель.

Вот так Отто легко и с юмором относился к матчам на сборах. Я же всегда считал, что именно в них закаляется характер победителя. Очень надеюсь, что именно с таким настроем нынешний «Спартак» продолжит чемпионат.

Футболисты «Спартака». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«У меня в «Спартаке» были орлы, которые приезжали в Тарасовку с похмелья»

Георгий Дорин: — После поражения «ПСЖ» от «Баварии» пошли разговоры, что Месси не дадут «Золотой мяч», если Париж вылетит из Лиги чемпионов. Как думаете, такой вариант реален?

— Очень не хочется, чтобы так произошло. Но и такой поворот не исключаю. Хотя при любом раскладе аргентинец — безоговорочный кандидат на звание лучшего. А кого выбрать вместо него? Роналду после Катара отпал. Неймар хорош, но не настолько, чтобы затмить Месси. Мбаппе сверкнул в сборной, но тоже играет в «ПСЖ».

Конечно, может сказаться то, что аргентинца не все любят за его вспыльчивость и колючесть, а также стремление оставаться самим собой и на поле, и в жизни. Увы, но это удел всех великих, за исключением, пожалуй, гениального Пеле, которого обожали все. Так что я двумя руками за Лео, который вытащил Аргентину в Катаре.

Леонид Дремов: — Вспоминая Веллитона в «Спартаке», Валерий Карпин заметил, что это был бомбардир от Бога, который «тренировался вполноги» — и все футболисты это видели. Но тренер все равно выпускал его на поле, потому что Веллитон забивал больше остальных. Прав ли тренер в такой ситуации?

— Прав на все сто процентов. Задача тренера — дать результат. У меня тоже были орлы, которые, случалось, приезжали в Тарасовку с похмелья. Тогда я говорил: «Если завтра плохо сыграешь, в команде больше не появляйся. А сыграешь хорошо — сам налью». И такие играли — кровь из носа! Но от стакана потом отказывались. Извините, фамилий называть не буду — дело семейное.

P.S. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все то, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба напомню: любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш, Олег Романцев!