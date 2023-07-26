18-летние таланты принесли ЦСКА первую победу. Ярошик пропустил шесть от армейцев

Действующий обладатель FONBET Кубка России начал защиту титула со сверхкрупной победы в Оренбурге — 6:0.

Владимир Федотов в городе, где начался подъем его карьеры. Легенда армейцев Иржи Ярошик против ЦСКА. Не матч — ностальгия. В любой другой день эта встреча могла претендовать на статус одного из центральных событий игрового дня, однако сверхинтенсивный старт нового сезона, когда первые матчи двух турниров разделяло три-четыре дня, внес свои коррективы.

Оба тренера ожидаемо обозначили приоритетный статус чемпионата. У «Оренбурга» в сравнении с игрой против «Спартака» место в старте сохранил только отыгравший в Тушине один тайм Ковалев. А Владимир Федотов поменял в основном составе семь человек. Наверное, мог бы и больше, однако скудный выбор не оставил вариантов. В итоге впервые в карьере на таком уровне с первых минут на поле появились 17-летний Рядно и 18-летний Арбузов.

И последнему было суждено стать центральной фигурой даже не стартового отрезка, а всего матча. Фактически к 18-й минуте Арбузов обеспечил действующему обладателю кубка победу. Причем обе результативные атаки начались с длинных передач армейцев. В первом случае Рядно бросил в прорыв по флангу Зайнутдинова, и забравший подбор Арбузов отправил мяч в угол, предварительно исполнив финт Зидана и не дав шансов более габаритному Башичу.

Продолжился бенефис Арбузова выходом один на один после вспоровшей оборону хозяев передачи Кучаева. Кеняйкин смог остановить уроженца Луганска лишь ценой красной карточки, после чего толком не размявшегося Гошева поставил в тупик штрафной в исполнении Зайнутдинова. 2:0, численное преимущество, деморализованный соперник — по сути, после этого было понятно, что первая в сезоне победа от ЦСКА никуда не денется.

Да еще и при вдохновенной игре Зайнутдинова. В прошлом сезоне ему досаждали травмы, из-за которых казахстанский универсал суммарно пропустил 103 дня и 14 матчей армейцев. Из-за этого Бактиер не всегда мог проводить полные игры за блестяще стартовавшую в отборе на Евро-2024 сборную, но сейчас, судя по всему, со здоровьем у Зайнутдинова все в порядке.

Он в отличной форме, а сорвавшийся переход в «Бешикташ» — благо для сохранившего важнейшего исполнителя ЦСКА. Тем более в текущей кадровой ситуации, когда Федотову приходится латать дыры в составе. Зайнутдинов же может сыграть и в средней линии — как в сборной, и в тройке центральных защитников — как в прошлом сезоне. Сейчас же универсал хорош в роли левого латераля.

В среду он оказался причастен к трем голевым атакам, а второй результативный балл заработал, выдав передачу классно решившему эпизод Чалову. Тот, будучи вдохновленным капитанской повязкой и возможностью сыграть в центре нападения, на свой гол наиграл с запасом. Так что в перерыве Федор с чувством выполненного долга уступил свое место на острие атаки Заболотному, а Зайнутдинова сменил едва не доведший счет до разгромного Носков.

Это в итоге сделал эффектно закрутивший мяч в «девятку» 18-летний Кисляк, который запомнит дебют во взрослом футболе на всю жизнь. Носков же отметился голевым пасом на Ермакова, у которого набралось 3 (1+2) результативных балла. Впрочем, даже после такой уверенной — как по счету, так и по игре — победы говорить о том, что проблемы ЦСКА позади, преждевременно. Тем более без своих латиноамериканских звезд «Оренбург» — совсем другая команда, а второе удаление не оставило хозяевам сил на концовку.

У армейцев же есть травмы и кадровый голод, а трансферы продвигаются со скрипом. Как переход Сутормина, которого «Зенит» не отпустил в Москву, чтобы не усиливать конкурента. Непростым получается путь в столицу и для чилийца Давилы. Но настроение себе красно-синие точно подняли. Да еще и сохранили силы группы лидеров перед поездкой в Грозный, а молодежь теперь точно поверит в себя.