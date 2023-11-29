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Сегодня, 19:40

«Матч в Оренбурге показал: нам ни на секунду нельзя расслабляться». Абаскаль — о поражении «Спартака»

Абаскаль подвел итоги матча «Спартака» против «Оренбурга»
Артем Бухаев
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Давид Деограсия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Пресс-конференция после победы «Оренбурга» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ребята, которые не приехали в Оренбург, нам очень нужны. Их не хватало

— Это не тот результат, на который мы рассчитывали, — сказал после поражения от «Оренбурга» главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. — Можно было начать матч лучше, на первых минутах нам не хватало агрессии. А дальше — пенальти, красная карточка... Это повлияло на ход встречи. Мы уже оказывались в такой ситуации — например, в матче с «Локомотивом». Во втором тайме команда работала, старалась, бежала. Были моменты, но мы их не реализовали. Конечно, это не тот результат, за которым мы приехали в Оренбург. Хотели добиться победы. Следующая игра в марте — это будет совершенно другой матч. Сегодняшняя встреча показала, что нельзя расслабляться и терять концентрацию ни на секунду.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. По снегу «Спартак» играл лучше. Красно-белые уступили «Оренбургу» в Кубке

— В перерыве вы повздорили с защитником «Оренбурга» Михаилом Сиваковым. В чем была причина?

— Из-за двух эпизодов. Во-первых, симуляция. Во-вторых, соперник хотел забить гол рукой. Это очевидная желтая карточка. У нас такая была в матче с «Уралом». По-моему, это очевидный эпизод.

— Некоторые игроки «Спартака» не приехали на матч с «Оренбургом» из-за простуды. Что с ними?

— У нас был непростой матч с «Балтикой». После него у кого-то появилась простуда, перегруз, небольшие травмы. Надеюсь, что все поправятся к предстоящей игре. Но с простудой ты никогда не угадаешь. Ребята нам очень нужны, их не хватало.

— Почему не сыграл Квинси Промес?

— Квинси по своей натуре боец. У него большое желание, он всегда хочет выходить на поле и помогать команде. Но мы не могли рисковать. Дело, конечно, в поле. В прошлый раз Квинси получил здесь травму, плюс есть небольшой перегруз.

Давид Деограсия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Болельщики «Оренбурга» заслужили эту победу

— В первом тайме наша команда очень хорошо выглядела, — продолжил пресс-конференцию главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия. — Мы использовали прессинг, подходили к воротам соперника. После удаления усилили давление. Мы атаковали, пытались создать численное преимущество на флангах. Поздравляю «Оренбург» с победой! Наша команда проделала огромную работу. И сегодняшний результат — это ее плоды.

— Кому посвятите победу?

— Нашим болельщикам, они заслужили.

ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Давид Деограсия
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