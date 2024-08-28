«Пари НН» заставил «Краснодар» нервничать, но проиграл. У «быков» в Кубке стопроцентный результат

Главное о матче.

Возможность дать паузу лидерам, а тем, кто в ней нуждается, игровую практику — самое банальное, что можно сказать про групповой раунд FONBET Кубка России. В случае же с «Краснодаром» — это еще и почти переломный момент. После смазанного старта «быки» как раз здесь одержали первую в сезоне победу, взяв верх над ЦСКА. Спустя десять дней этот же соперник был повержен в чемпионате, после чего команда Мурада Мусаева очков не теряет.

В РПЛ черно-зеленые уже третьи. В кубковой группе — даже после вторничной победы ЦСКА над «Ахматом» — все вообще идеально. Черно-зеленые даже с еще несыгранным матчем в Нижнем Новгороде гарантированно пересекали турнирный экватор на первом месте. Но понятно, что с хорошим отрывом чувствуешь себя более комфортно. И уверенно, хотя с этим у краснодарцев и так уже нет проблем. В любых сочетаниях, потому что обойма позволяет играть на два фронта, не сильно проседая в качестве.

Черников с Кривцовым — в центре поля в компании еще не сыгравшего в РПЛ ни минуты опытного Газинского. Тормена и проводивший за команду 300-й матч Петров — в обороне. Смолов — на острие атаки в компании Козлова и Мозеса Кобнана, который совсем недавно своим дублем перевернул игру с «Пари НН» в чемпионате (2:1). Нигериец вполне мог отличиться и сейчас, но, получив мяч справа от ворот, ударил слишком бесхитростно.

Лукьянова таким удивить было сложно. Он и в более неприятных ситуациях выручал волжан, а капитулировал, когда Козлову, которого вывел на удар из штрафной Смолов, помог рикошет от ноги Гоцука. С одной стороны, южанам повезло. С другой — все логично и закономерно. Краснодарцы полностью доминировали как до гола, так и после него. Вышедший на замену Ожегович, конечно, добавил нижегородской атаке конкретики, только принципиально от этого долго ничего не меняло.

Возникало впечатление, что «Краснодар» не мог удвоить свое преимущество по одной причине — иногда «быки» банально заигрывались, пытаясь сделать красиво. Что до перестановок, то по ходу второго тайма основные силы вводили в игру не только Саша Илич, но и Мусаев. Ожегович, Зе Турбо, арендованный у «быков» Эктов, который наконец-то заставил потрудиться в воротах классно «сложившегося» Дюпина. Резервные силы гостей смотрелись внушительнее.

Центр поля укрепил Кастаньо. На правом фланге обороны солидно вышел Гонсалес. А Сперцян с Кордобой довольно быстро соорудили голевой момент, и пущенный колумбийцем мяч разминулся с дальним углом. Забивай — и спокойно завершай игру. Однако спокойно не получилось, и Ожегович, буквально смяв Олусегуна, почти сравнял счет. На выручку Дюпину пришел вынесший мяч с ленточки Гонсалес.

Вслед за ним еще и опасный штрафной последовал. Тут уже Дюпину пришлось спасать самостоятельно — вытягивая мяч из угла. Апогей нижегородского штурма — серия заблокированных ударов из центра штрафной, по ходу которой случилось попадание в руку Арутюняна. Однако игра продолжилась и завершилась в пользу фаворита. Все, как в чемпионате. «Нижний», заставив соперника понервничать, остался ни с чем и замыкает таблицу группы.

А «Краснодар» — первый со стопроцентным результатом. Задача выхода в следующий раунд практически решена. «Быки» в тонусе и на позитиве подходят к воскресному испытанию «Локомотивом» в Черкизове.