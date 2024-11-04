Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Статьи
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Ставки

4 ноября, 23:15

Повторит ли «Зенит» прошлогодний успех и нужен ли турнир «Краснодару»? Главные вопросы FONBET Кубка России

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Вячеслав Караваев.
Фото ФК «Зенит»
«Краснодар».
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
«Краснодар».
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
«Зенит».
Фото ФК «Зенит»
Никита Салтыков.
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
«Спартак» — «Крылья Советов».
Фото ФК «Спартак»
1/6
Telegram Дзен

Групповой этап Пути РПЛ FONBET Кубка России завершился всего две недели назад, а на горизонте уже маячит плей-офф. Лучшие команды турнира сойдутся в 1/4 финала 5 и 6 ноября, а ближе к концу месяца проведут ответные матчи, сформировав четверку сильнейших. Параллельно в Пути регионов будет не менее жарко: там без права на ошибку тропу к финалу будут протаптывать набравший ход «Акрон» и лидер чемпионата России «Краснодар».

Минута, которая решила все

Учитывая положение «Краснодара» в РПЛ, до конца не понятно, нужен ли команде Кубок России. В прошлом сезоне «быки» также заняли третье место в группе и оказались в Пути регионов, где быстро сошли с дистанции — уже на первом этапе проиграли «Химкам» (0:2). Возможно, в том числе и это помогло команде до последнего бороться за золото чемпионата, ведь тратить силы и эмоции в других турнирах уже не пришлось.

«Краснодар».
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

В этот раз ситуация повторяется. «Краснодар» снова лидирует в РПЛ с отрывом в три очка от «Зенита» и показывает очень зрелищный футбол, благодаря чему приблизился к сине-бело-голубым по шансам на титул: триумф южан оценивается в FONBET коэффициентом 2.70, питерцев — 1.85. Поэтому вряд ли для кого-то будет удивительно, если команда Мурада Мусаева снова откажется от борьбы за трофей во имя чемпионата, уступив в одном из первых матчей. При этом вероятность победы «быков» в Кубке оценивается достаточно высоко — котировкой 12.0 (пятый показатель).

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

Однако нужно помнить, что все могло сложиться совсем иначе, если бы не результат матча последнего тура против «Пари НН». В той встрече южан устраивала ничья — она позволила бы обойти в таблице «Ахмат». Но гол Карича на 93-й минуте спутал планы и превратил счет из 1:1 в 2:1, который ничего не дал нижегородцам, но оставил южан за пределами топ-2.

«Краснодар».
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

«Зенит» снова покажет силу?

В отличие от того же «Краснодара», у команды Сергея Семака достаточно ресурсов, чтобы успешно играть на два фронта. А также не секрет, что перед ней стоит конкретная цель — доминирование во всех турнирах. В прошлом сезоне «Зенит» на тоненького забрал оба трофея. В этом — уже отстает от «быков», и, если опередить их вдруг не выйдет, победа в Кубке будет обязательной.

Пока сине-бело-голубые успешно подтверждают статус главного фаворита (коэффициент — 2.75). На групповом этапе они ни разу не проиграли в основное время, добыв пять побед и уступив «Акрону» по пенальти. Притом что в каждой встрече играли совсем не основным составом. С соперником в стартовом раунде плей-офф «Зениту» тоже в какой-то степени повезло: вместо ЦСКА или все того же «Краснодара» ему достался «Ахмат», который испытывает серьезные проблемы в чемпионате — идет предпоследним с одной победой в 14 матчах. Вероятно, в ближайших двух матчах Кубка питерцы смогут позволить себе не изменить традиции и сыграть резервом, а уже дальше бросить в бой сильнейших игроков.

«Зенит».
Фото ФК «Зенит»

Выстоит ли молодежь «Локомотива» против «Динамо»?

«Локомотив» — открытие этого сезона не только в чемпионате, но и в Кубке страны. Железнодорожники летом сменили вектор развития и доверились отечественным футболистам, чем заработали дополнительные любовь и уважение нейтральных болельщиков. При этом они не потеряли в качестве, а даже прибавили: идут в топ-3 РПЛ и с огромным преимуществом выиграли кубковую группу: выиграли все шесть матчей (один — по пенальти) и забили аж 17 мячей. Такой же показатель только у московского «Динамо».

В результате в плей-офф мы получили противостояние самых атакующих и результативных команд турнира. И «Локомотив» в этой паре не кажется аутсайдером, а, по мнению аналитиков FONBET, наоборот, даже превосходит соперника. На проход красно-зеленых в следующий раунд можно поставить за 1.72, бело-голубых — за 2.12.

Никита Салтыков.
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

Однако стоит учитывать, что «Динамо» совсем немного уступает «Локо» в таблице чемпионата, а во втором туре нанесло ему одно из трех поражений в сезоне (3:1). В той встрече железнодорожников не выручил даже блистающий Батраков, который набрал уже 14 очков по системе «гол+пас». Тогда он отметился лишь желтой карточкой.

Станкович vs Карпин

«Спартак» периодически испытывает проблемы в чемпионате, но забывает о них в Кубке. Красно-белые шикарно выступили на групповом этапе в квартете с непростыми соперниками, дважды обыграв московское «Динамо» и «Крылья», а также поделив очки с динамовцами Махачкалы. Итоговые 15 баллов, 14 голов и 4 пропущенных мяча — безусловный показатель силы и уверенности в себе. Однако отсутствие стабильности ставит под сомнение перспективы красно-белых.

«Спартак» — «Крылья Советов».
Фото ФК «Спартак»

В плей-офф москвичей ждет «Ростов». И в этой паре интересен не только сам футбол, но и противостояние двух тренеров — Станковича и Карпина. Оба очень тепло приветствовали друг друга перед очным матчем в чемпионате месяц назад, после чего «Спартак» разгромил соперника со счетом 3:0. И это на фоне предположения некоторых экспертов, что Валерий Георгиевич как тренер намного сильнее Деяна. Условный первый раунд остался за сербом, и теперь Карпину предстоит взять реванш. Получится ли — вопрос с подвохом, потому что южане не выигрывают восемь матчей кряду, а их шансы в предстоящей встрече оценены коэффициентом 5.30.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Кубок России
Все популярные статьи
Групповой этап
Плей-офф
A
B
C
D
И М О
1 Спартак 6 14-4 15
2 Динамо 6 17-13 11
3 Динамо Мх 6 8-8 8
4 Кр. Советов 6 8-22 2
Показать матчи группы
31.07
18:30
Спартак
Динамо
3 : 0
01.08
19:30
Динамо Мх
Крылья Советов
1 : 0
14.08
19:30
Динамо
Динамо Мх
2 : 1
14.08
19:30
Крылья Советов
Спартак
0 : 3
27.08
19:30
Спартак
Динамо Мх
0 : 1
28.08
19:30
Динамо
Крылья Советов
5 : 1
18.09
21:15
Динамо Мх
Динамо
П 3 : 5
2 : 2
19.09
20:45
Спартак
Крылья Советов
4 : 1
02.10
19:00
Динамо
Спартак
2 : 3
02.10
19:00
Крылья Советов
Динамо Мх
П 5 : 3
3 : 3
22.10
18:30
Динамо Мх
Спартак
0 : 1
24.10
19:00
Крылья Советов
Динамо
3 : 6
И М О
1 Локомотив 6 17-6 17
2 Ростов 6 11-7 11
3 Химки 6 5-16 5
4 Оренбург 6 6-10 3
Показать матчи группы
30.07
18:30
Локомотив
Ростов
1 : 0
31.07
16:00
Химки
Оренбург
1 : 0
13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
20:00
Ростов
Химки
3 : 1
28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
3 : 1
19.09
18:30
Химки
Локомотив
1 : 5
01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
2 : 1
02.10
16:15
Химки
Ростов
П 8 : 7
2 : 2
23.10
16:30
Оренбург
Химки
2 : 0
23.10
19:00
Ростов
Локомотив
П 7 : 8
2 : 2
И М О
1 ЦСКА 6 8-2 14
2 Ахмат 6 9-6 9
3 Краснодар 6 4-7 9
4 Пари НН 6 5-11 4
Показать матчи группы
31.07
21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4 : 1
31.07
21:00
Краснодар
ЦСКА
1 : 0
14.08
17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
1 : 1
15.08
20:30
Краснодар
Ахмат
1 : 0
27.08
17:15
Ахмат
ЦСКА
0 : 2
28.08
17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0 : 1
18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
02.10
21:15
Ахмат
Краснодар
3 : 0
22.10
20:45
ЦСКА
Ахмат
1 : 0
23.10
21:15
Краснодар
Пари Нижний Новгород
1 : 2
И М О
1 Зенит 6 13-2 16
2 Рубин 6 7-4 9
3 Акрон 6 6-12 8
4 Факел 6 2-10 3
Показать матчи группы
30.07
18:30
Рубин
Акрон
4 : 0
30.07
21:00
Зенит
Факел
3 : 0
14.08
17:15
Рубин
Зенит
0 : 1
15.08
18:00
Факел
Акрон
1 : 2
27.08
17:15
Акрон
Зенит
П 5 : 4
1 : 1
27.08
19:30
Факел
Рубин
0 : 2
17.09
20:00
Зенит
Рубин
2 : 0
18.09
16:15
Акрон
Факел
2 : 0
01.10
16:15
Рубин
Факел
0 : 1
02.10
21:15
Зенит
Акрон
5 : 1
22.10
16:15
Факел
Зенит
0 : 1
23.10
19:00
Акрон
Рубин
0 : 1
Подробная таблица
30
июл
31
июл
01
авг
13
авг
14
авг
15
авг
27
авг
28
авг
17
сен
18
сен
19
сен
01
окт
02
окт
22
окт
23
окт
24
окт
30.07 18:30
Локомотив
Ростов
1
0
30.07 18:30
Рубин
Акрон
4
0
30.07 21:00
Зенит
Факел
3
0
31.07 16:00
Химки
Оренбург
1
0
31.07 18:30
Спартак
Динамо
3
0
31.07 21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4
1
31.07 21:00
Краснодар
ЦСКА
1
0
01.08 19:30
Динамо Мх
Крылья Советов
1
0
13.08 17:30
Оренбург
Локомотив
2
3
13.08 20:00
Ростов
Химки
3
1
14.08 17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П
4
2
1
1
14.08 17:15
Рубин
Зенит
0
1
14.08 19:30
Динамо
Динамо Мх
2
1
14.08 19:30
Крылья Советов
Спартак
0
3
15.08 18:00
Факел
Акрон
1
2
15.08 20:30
Краснодар
Ахмат
1
0
27.08 17:15
Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
Акрон
Зенит
П
5
4
1
1
27.08 19:30
Спартак
Динамо Мх
0
1
27.08 19:30
Факел
Рубин
0
2
28.08 15:00
Оренбург
Ростов
0
1
28.08 17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0
1
28.08 19:30
Динамо
Крылья Советов
5
1
28.08 19:30
Локомотив
Химки
4
0
17.09 20:00
Зенит
Рубин
2
0
18.09 16:15
Акрон
Факел
2
0
18.09 19:00
Ростов
Оренбург
3
1
18.09 19:00
ЦСКА
Краснодар
2
0
18.09 21:15
Динамо Мх
Динамо
П
3
5
2
2
19.09 18:30
Химки
Локомотив
1
5
19.09 18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1
2
19.09 20:45
Спартак
Крылья Советов
4
1
01.10 16:15
Рубин
Факел
0
1
01.10 18:30
Локомотив
Оренбург
2
1
01.10 20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0
2
02.10 16:15
Химки
Ростов
П
8
7
2
2
02.10 19:00
Динамо
Спартак
2
3
02.10 19:00
Крылья Советов
Динамо Мх
П
5
3
3
3
02.10 21:15
Ахмат
Краснодар
3
0
02.10 21:15
Зенит
Акрон
5
1
22.10 16:15
Факел
Зенит
0
1
22.10 18:30
Динамо Мх
Спартак
0
1
22.10 20:45
ЦСКА
Ахмат
1
0
23.10 16:30
Оренбург
Химки
2
0
23.10 19:00
Ростов
Локомотив
П
7
8
2
2
23.10 19:00
Акрон
Рубин
0
1
23.10 21:15
Краснодар
Пари Нижний Новгород
1
2
24.10 19:00
Крылья Советов
Динамо
3
6
Все результаты / календарь
Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Г

Тимур Сулейманов

Локомотив

 		6

Гамид Агаларов

Динамо Мх

 		5

Степан Костюков

Амкал

 		4
Статистика / Бомбардиры

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Журналист опубликовал результаты медицинского обследования интерсекс-боксерши Хелиф
Инфекционист назвал симптомы вируса Коксаки
Кнайсль указала на высокий уровень безопасности жизни в России
Станковича опять критикуют. Что происходит в «Спартаке» после победы над ЦСКА
Роднина ответила Дюамель за призыв ужесточить правила для фигуристов из России
Губернаторы Ростовской и Тамбовской областей объявили об уходе в отставку
Сегодня
Вчера
Неделя