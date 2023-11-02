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Кубок России

Сегодня, 00:30

«Правила нужны, когда в них есть смысл». Абаскаль — об отмененном голе Соболева и поражении «Спартака»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
1 ноября. Спартак — Краснодар — 2:3. Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1 ноября. Спартак — Краснодар — 2:3. Гильермо Абаскаль и Срджан Бабич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
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Пресс-конференция после победы «Краснодара» в Тушино.
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01 нояб, 20:45. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:3
Краснодар

Слышим, как другие клубы плачут из-за долгой дороги на Юг. Но мы так путешествуем раз в две недели!

— Во-первых, поздравлю игроков с победой и хорошей игрой, — начал пресс-конференцию главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич. — Многие ребята сегодня появились на поле впервые после долгого периода. Им было непросто адаптироваться в начале, мы допускали больше ошибок, чем обычно. Но ребята много пропустили. Можно это понять.

Получилась интересная игра: много голов, много моментов. Наши первый и второй голы получились отличными и заслуженными. Это то, как мы хотим играть. Да, мы позволили сопернику вернуться в игру, совершали ошибки, проигрывали единоборства. Но в конце концов добились нужного результата.

— У вас сложный отрезок: ЦСКА, «Спартак» в Кубке, дальше — «Крылья» и «Зенит». Это самый важный период за время вашей работы в России?

— Да, матчи сложные. И, на мой взгляд, самая тяжелая игра нас ждет против Самары. Потому что «Крылья» — отличная команда с качественными исполнителями и тренером. Чтобы победить в воскресенье, нужно поскорее забыть сегодняшний матч. «Крылья» неслучайно на том месте, где они находятся. Но это наша работа — будем двигаться от игры к игре.

Наир Тикнизян, Александр Соболев и&nbsp;Ильзат Ахметов. «Спартак» проиграл «Краснодару». Онлайн-трансляция матча Кубка России

— Вы забили два похожих гола и создавали аналогичные моменты на протяжении всей игры. Вы работали над этим перед матчем?

— Мы готовимся к игре, разбираем соперников. В сегодняшнем матче ребята выполнили то, что я от них просил. Но, думаю, «Спартак» тоже готовился и изучал нас. Просто порой тактика не работает — и нужно что-то менять.

Еще один важный фактор — у нас очень много переездов, это как дополнительные матчи! Наш пусть в Краснодар завтра займет 9 часов... При этом мы слышим, как другие команды плачут перед встречами с нами из-за того, что им далеко и долго ехать. Но мы проделываем этот путь раз в две недели! Мы и «Ростов». Я стучу по дереву — и рад, что у нас нет мышечных травм. Потому что это сложно. Значит, ребята правильно готовятся. Кокшаров сегодня впервые сыграл 90 минут за основу, в воскресенье он играл за вторую команду, а потом 9 часов добирался сюда... И сразу полный матч! И два забитых гола... Конечно, в конце у него будет сводить ноги. Чему тут удивляться?

— Вы не удивлены календарем? «Динамо» играет только в четверг, а вы уже провели свой матч.

— Конечно, нужно было играть в один день, ведь борьба за второе место в группе еще не закончена. Почему так? Не знаю...

1 ноября. Спартак — Краснодар — 2:3. Гильермо Абаскаль и Срджан Бабич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Иногда заслуживаешь победу, но не получаешь

— Никому не нравится проигрывать, особенно так, — сказал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. — Порой ты заслуживаешь победу, но не получаешь ее. Думаю, мы достаточно сделали для положительного результата. Я доволен игрой некоторых футболистов, которые хорошо поработали и провели отличный матч. Это плюс для конкуренции. В первом тайме, особенно на стандартах, мы были близки к голу. И так как я не верю в удачу, мы будем работать дальше и стараться в следующих играх при подобных раскладах склонять чашу весов на свою сторону. Но сейчас нет времени — нужно готовиться к следующему матчу.

— Что думаете о правиле с двойным касанием при исполнении пенальти?

— Правила нужны, когда в них есть смысл. На мой взгляд, правило двойного касания при пенальти не нужно. Одно дело, когда происходит смена направления мяча — когда касание меняет его траекторию. Но при всех технологиях, которые есть на сегодняшний день, это абсурд.

— Когда будут готовы играть Промес и Джикия?

— Не знаю.

Александр Соболев в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. Незасчитанный гол Соболева с пенальти и дубль Кокшарова. Огненный матч «Спартака» и «Краснодара» в Кубке!

— Не кажется вам, что некоторые игроки резерва сегодня проявили себя не лучшим образом?

— Такие матчи как раз и позволяют оценить, насколько тот или иной футболист готовы к попаданию в основу. Хоть турнирная цель и достигнута, матчи важны в первую очередь для игроков резерва. На мой взгляд, и для форварда, Саши Соболева, было бы сегодня хорошо забить два гола и улучшить свою концентрацию. Хороший матч провели Умяров и Мелешин. Паше нужно прибавить в завершении — он вполне мог бы сегодня отличиться.

— Какое будущее у Мелешина — он останется или уйдет в аренду?

— Мы постоянно обсуждаем молодежь с Эшуортом, с Реровым. Именно поэтому было принято решение по Зорину... Если у тебя нет игрового времени, нужно отправляться туда, где оно появится. В 18 лет самое важное — играть. Иначе не будет прогресса. Особенно если мы говорим о форварде, который живет голами. Выпусти его на пять минут — он ничего не успеет, а потом впадет в депрессию. Мелешин с нами до конца года как минимум, а дальше посмотрим.

— Что после матча, не имевшего турнирного значения, вы могли бы сказать болельщикам?

— Всегда благодарен им. У меня есть телевизор в офисе, всегда вижу, как люди заполняют трибуны, с какими эмоциями они приходят на стадион. И я всегда говорю, что болельщики — самое важное в футболе. Они нам многое дают, и мы должны это компенсировать своей самоотдачей. Не так важно, что за матч и турнир — если надеваешь футболку «Спартака», надо выкладываться по полной.

Александр Соболев (&laquo;Спартак&raquo;). Соболев сделал все для «Спартака» и Абаскаля. Но у красно-белых всего одна победа в шести матчах
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
Гильермо Абаскаль
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