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Сегодня, 22:30

Первая победа «Ростова» в Кубке: дебют Одоевского, ляп Мелехина и красота от Бакаева

«Ростов» победил «Химки» в матче Кубка России
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
«Ростов» победил «Химки» — 3:1.
Фото ФК «Ростов»
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Команда Карпина справилась с «Химками».
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
13 авг, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
3:1
Химки

«Ростов» и «Химки» по-разному стартовали в Кубке России — южане без шансов уступили «Локомотиву», а вот подмосковный клуб одолел «Оренбург». Но так как групповой этап достаточно длинный, выводы по первому туру очевидно делать было рано. И очная встреча в Ростове это показала.

Старой традиции — ротировать состав на Кубок — Валерий Карпин не изменил. Он вносил глобальные изменения в первом матче группового этапа против «Локомотива», так что вопрос о новых лицах на поле в игре с «Химками» стал риторическим.

Но Валерий Георгиевич решил не перебарщивать — полноценным вторым составом заявку «Ростова» назвать было трудно. Удивление вызвал разве что арендованный у «Зенита» голкипер Одоевский, появившийся на поле, — до матча с «Химками» у него был прочный статус третьего вратаря. Остальные футболисты уже показывали себя в этом сезоне.

Фото ФК «Химки»

Франк Артига тоже провел ротацию, но без перегибов. Отметим появление с первых минут Зелимхана Бакаева, Ильи Берковского, Хетага Хосонова, Дениса Глушакова и Антона Заболотного.

Смешанные составы оставляли небольшой простор для фантазии, но первые же минуты сняли многие вопросы — «Ростов» сразу взял игру под контроль. Уже на 3-й минуте Константин Кучаев мог отличиться, однако чудом не попал в створ; но через пять минут он же исправился, завершив опаснейшую атаку. Гости бросили Кучаева в штрафной абсолютно одного — и он без сопротивления прошил Кокарева.

Быстро пропустив, «Химки» не рассыпались — побежали отыгрываться. Ростовская оборона в экспериментальном составе допускала ошибки, но в конце концов парни Артиги оказались слабее — атаки хозяев получались в разы острее. Дважды за первый тайм «Ростов» мог удвоить счет, но не реализовывал стопроцентные моменты — и лишь с третьей попытки Роналдо, приняв передачу от Комличенко на грудь, красиво прошел троих защитников и увеличил отрыв «Ростова».

Впрочем, «Химки» быстро вернулись в игру и поймали желто-синих на удивительной контратаке. Сначала Мелехин в последний момент зачем-то отвернулся от мяча, и Зелимхан Бакаев выбежал один на один против Одоевского, не оставив вратарю шансов. Причем исполнил все максимально быстро и эффектно. Экс-зенитовец запустил «парашют» от самого края штрафной, подловив своего бывшего одноклубника на неудачном выходе из ворот. Для Бакаева этот гол стал первым в составе «Химок».

На перерыв команды ушли с небольшой интригой, но она, как и в начале встречи, быстро разбилась о действительность. Во втором тайме игра замедлилась, «Ростов» по-прежнему был опаснее, но уже не так, как в первой половине. И все же этого хватило на третий мяч — на 88-й минуте после неудачного выноса Кокарева ростовчане устроили тики-таку, в несколько передач довели мяч до штрафной, и вышедший на поле Егор Голенков реализовал свой момент.

Теперь группа В уплотняется — после победы «Ростова» у команды Карпина и Артиги одинаковое количество очков. Лидирует в квартете «Локомотив», который разобрался с «Оренбургом» (3:2).

Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Химки
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