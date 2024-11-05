Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Статьи
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:45

«Мысли об отставке есть — когда будет решение, руководство все узнает». Пресс-конференция Карпина и Станковича

Карпин ответил на вопрос о возможном уходе из «Ростова»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
О победе «Ростова» над «Спартаком», судействе и шансах в Кубке России.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
05 нояб, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
0:1
Ростов

«Спартаку» не хватает инстинкта убийцы

— В первом тайме «Спартак» выглядел неплохо. Что случилось после перерыва? Не хватило эмоций после дерби?

— Причин поражения может быть много, — начал главный тренер «Спартака» Деян Станкович. — Мы доминировали в первом тайме, показывали хороший футбол. Но разницу в итоге решили забитый и незабитый пенальти. В целом игра и ее содержание мне понравились. Во втором тайме не хватало качества в завершении. При переходных фазах ошибались в последней передаче. Еще раз повторю: игрой и ее содержанием я доволен, результатом — нет. Впереди ответный матч. Если мы сыграем лучше, вполне реально пройти дальше. Отдам должное «Ростову» и Валерию Карпину.

— Вы сегодня порой саркастически аплодировали арбитру. А недавно намекали, что у Мажича есть предвзятость к вам. Откуда она?

— С первого дня я понял, что многих тут интересуют нефутбольные вещи. Но я считаю себя достаточно умным, чтобы не попадаться в эту ловушку и не повторять одно и то же. Я живу матчем и его эмоциями.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Эсекьель Барко (с&nbsp;мячом) в&nbsp;матче против &laquo;Ростова&raquo;. Смазанный Барко пенальти привел к поражению «Спартака». У «Ростова» — первая победа с середины сентября

— Можно ли сказать, что в дерби команда показала ваш характер и ваши эмоции?

— Конечно, я стараюсь передать им свои эмоции. Но победа дерби — это заслуга самих игроков. Мы стараемся прибавлять от игры к игре. Порой нам не хватает мелочей, циничности, чтобы реализовать моменты и довести матч до победы. Но мы прибавляем. Хотя порой инстинкта убийцы недостает.

— В «Спартаке» собраны техничные игроки, но не кажется ли вам, что иногда они злоупотребляют своей техникой?

— Порой нам не хватало и быстроты, и технических решений, и качества. Соглашусь с этим. Что поделать — только повторять, повторять и повторять, тренировать эти моменты. В футболе невозможно добиться идеала, но надо работать.

— Маркиньос при позиционной обороне становится латералем. А могут ли другие вингеры «Спартака» закрывать эту позицию?

— Бонгонда, к примеру, нет. Он такую работу не может делать. А что до Макиньоса — когда я просил его приобрести, понимал, что он может выполнять на поле две-три роли. То, что я от него требую во время игры, так это большей энергичности. Но из-за этого в концовке матчей случаются ошибки. Жаль, что мы сегодня проиграли, но мне кажется, что в последних играх команда находит баланс.

Если заговорю о судействе, меня пожизненно дисквалифицируют

— За счет чего удалось обыграть «Спартак» и что хотелось бы улучшить в следующих матчах? — первый вопрос Валерию Карпину.

— Улучшать надо все, — сказал главный тренер «Ростова». — Игра не понравилась. Победили — хорошо. Результат был важен. [Но это] кубковый матч, который ничего не значит: три очка не дают, впереди ответная игра. «Спартак» мы еще не прошли, так что улучшать надо многие вещи.

— С чем связны замены? Они были вынужденными?

— Замена Осипенко планировалась. Жбанова поменяли из-за карточки, но в целом и его мы тоже хотели убрать с поля пораньше — у него не так много матчей. Комличенко тоже собирались заменить минуте на 60-й.

— Отраженный пенальти — это результат работы Кафанова?

— А когда вратари не берут удары — это значит, с вратарями не работают, что ли?

— После «Ахмата» вы говорили, что вас посещали мысли об отставке. Сегодня они ушли?

— Нет. Я говорил, что с игрой с «Ахматом» они не связаны.

— Руководству вы свои мысли по поводу отставки уже озвучивали?

— Мысли у меня есть, но мы о них не говорили. Зачем мне это озвучивать? Когда у меня будет решение, они его узнают. Подготовиться успеют, не переживайте.

— Нет ли у вас опасений, что смена руководства в регионе повлияет на трансферный бюджет клуба или состав менеджмента?

— Без понятия. Область не участвовала в трансферах. Как не давала денег на это, так и не будет давать. Так что не знаю, как это может повлиять.

Валерий Карпин. «Посещают мысли об отставке». Грустный Карпин — после поражения от последней команды РПЛ

— Учитывали ли вы победу «Спартака» в дерби при подготовке к сегодняшней игре?

— А как это можно учитывать? Состав мы узнали за час до игры. Что тут можно скорректировать или поменять? План какой был, такой и остался.

— Вы во время игры довольно резко реагировали на решения арбитра. Насколько вы близки к грани в вопросах судейства?

— Уже не хочу больше говорить об этом. Что тут поменяется? Вы говорите теперь... Если я начну, меня на пять лет дисквалифицируют. Или на десять. Или пожизненно...

— В РПЛ у «Ростова» не так хорошо. Значит ли, что Кубок сейчас в приоритете?

— Приоритет — нет. Вы состав видели? Можно выиграть Кубок и вылететь в первую лигу. Так что приоритета точно нет.

Валерий Карпин
Деян Станкович
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Все популярные статьи
Групповой этап
Плей-офф
A
B
C
D
И М О
1 Спартак 6 14-4 15
2 Динамо 6 17-13 11
3 Динамо Мх 6 8-8 8
4 Кр. Советов 6 8-22 2
Показать матчи группы
31.07
18:30
Спартак
Динамо
3 : 0
01.08
19:30
Динамо Мх
Крылья Советов
1 : 0
14.08
19:30
Динамо
Динамо Мх
2 : 1
14.08
19:30
Крылья Советов
Спартак
0 : 3
27.08
19:30
Спартак
Динамо Мх
0 : 1
28.08
19:30
Динамо
Крылья Советов
5 : 1
18.09
21:15
Динамо Мх
Динамо
П 3 : 5
2 : 2
19.09
20:45
Спартак
Крылья Советов
4 : 1
02.10
19:00
Динамо
Спартак
2 : 3
02.10
19:00
Крылья Советов
Динамо Мх
П 5 : 3
3 : 3
22.10
18:30
Динамо Мх
Спартак
0 : 1
24.10
19:00
Крылья Советов
Динамо
3 : 6
И М О
1 Локомотив 6 17-6 17
2 Ростов 6 11-7 11
3 Химки 6 5-16 5
4 Оренбург 6 6-10 3
Показать матчи группы
30.07
18:30
Локомотив
Ростов
1 : 0
31.07
16:00
Химки
Оренбург
1 : 0
13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
20:00
Ростов
Химки
3 : 1
28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
3 : 1
19.09
18:30
Химки
Локомотив
1 : 5
01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
2 : 1
02.10
16:15
Химки
Ростов
П 8 : 7
2 : 2
23.10
16:30
Оренбург
Химки
2 : 0
23.10
19:00
Ростов
Локомотив
П 7 : 8
2 : 2
И М О
1 ЦСКА 6 8-2 14
2 Ахмат 6 9-6 9
3 Краснодар 6 4-7 9
4 Пари НН 6 5-11 4
Показать матчи группы
31.07
21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4 : 1
31.07
21:00
Краснодар
ЦСКА
1 : 0
14.08
17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
1 : 1
15.08
20:30
Краснодар
Ахмат
1 : 0
27.08
17:15
Ахмат
ЦСКА
0 : 2
28.08
17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0 : 1
18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
02.10
21:15
Ахмат
Краснодар
3 : 0
22.10
20:45
ЦСКА
Ахмат
1 : 0
23.10
21:15
Краснодар
Пари Нижний Новгород
1 : 2
И М О
1 Зенит 6 13-2 16
2 Рубин 6 7-4 9
3 Акрон 6 6-12 8
4 Факел 6 2-10 3
Показать матчи группы
30.07
18:30
Рубин
Акрон
4 : 0
30.07
21:00
Зенит
Факел
3 : 0
14.08
17:15
Рубин
Зенит
0 : 1
15.08
18:00
Факел
Акрон
1 : 2
27.08
17:15
Акрон
Зенит
П 5 : 4
1 : 1
27.08
19:30
Факел
Рубин
0 : 2
17.09
20:00
Зенит
Рубин
2 : 0
18.09
16:15
Акрон
Факел
2 : 0
01.10
16:15
Рубин
Факел
0 : 1
02.10
21:15
Зенит
Акрон
5 : 1
22.10
16:15
Факел
Зенит
0 : 1
23.10
19:00
Акрон
Рубин
0 : 1
Подробная таблица
30
июл
31
июл
01
авг
13
авг
14
авг
15
авг
27
авг
28
авг
17
сен
18
сен
19
сен
01
окт
02
окт
22
окт
23
окт
24
окт
30.07 18:30
Локомотив
Ростов
1
0
30.07 18:30
Рубин
Акрон
4
0
30.07 21:00
Зенит
Факел
3
0
31.07 16:00
Химки
Оренбург
1
0
31.07 18:30
Спартак
Динамо
3
0
31.07 21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4
1
31.07 21:00
Краснодар
ЦСКА
1
0
01.08 19:30
Динамо Мх
Крылья Советов
1
0
13.08 17:30
Оренбург
Локомотив
2
3
13.08 20:00
Ростов
Химки
3
1
14.08 17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П
4
2
1
1
14.08 17:15
Рубин
Зенит
0
1
14.08 19:30
Динамо
Динамо Мх
2
1
14.08 19:30
Крылья Советов
Спартак
0
3
15.08 18:00
Факел
Акрон
1
2
15.08 20:30
Краснодар
Ахмат
1
0
27.08 17:15
Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
Акрон
Зенит
П
5
4
1
1
27.08 19:30
Спартак
Динамо Мх
0
1
27.08 19:30
Факел
Рубин
0
2
28.08 15:00
Оренбург
Ростов
0
1
28.08 17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0
1
28.08 19:30
Динамо
Крылья Советов
5
1
28.08 19:30
Локомотив
Химки
4
0
17.09 20:00
Зенит
Рубин
2
0
18.09 16:15
Акрон
Факел
2
0
18.09 19:00
Ростов
Оренбург
3
1
18.09 19:00
ЦСКА
Краснодар
2
0
18.09 21:15
Динамо Мх
Динамо
П
3
5
2
2
19.09 18:30
Химки
Локомотив
1
5
19.09 18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1
2
19.09 20:45
Спартак
Крылья Советов
4
1
01.10 16:15
Рубин
Факел
0
1
01.10 18:30
Локомотив
Оренбург
2
1
01.10 20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0
2
02.10 16:15
Химки
Ростов
П
8
7
2
2
02.10 19:00
Динамо
Спартак
2
3
02.10 19:00
Крылья Советов
Динамо Мх
П
5
3
3
3
02.10 21:15
Ахмат
Краснодар
3
0
02.10 21:15
Зенит
Акрон
5
1
22.10 16:15
Факел
Зенит
0
1
22.10 18:30
Динамо Мх
Спартак
0
1
22.10 20:45
ЦСКА
Ахмат
1
0
23.10 16:30
Оренбург
Химки
2
0
23.10 19:00
Ростов
Локомотив
П
7
8
2
2
23.10 19:00
Акрон
Рубин
0
1
23.10 21:15
Краснодар
Пари Нижний Новгород
1
2
24.10 19:00
Крылья Советов
Динамо
3
6
Все результаты / календарь
Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Г

Тимур Сулейманов

Локомотив

 		6

Эль Мехди Маухуб

Динамо

 		5

Гамид Агаларов

Динамо Мх

 		5
Статистика / Бомбардиры

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам колонии за наемничество
Журналист опубликовал результаты медицинского обследования интерсекс-боксерши Хелиф
Военные РФ пресекли попытку захвата ВСУ Запорожской АЭС
«Известия» опубликовали кадры с места атаки дрона ВСУ по жилому дому в Белгороде
Молния убила футболиста, еще восемь человек получили ожоги. Матч в Перу закончился трагедией из-за стадиона и браслета
Алексей Миранчук рассказал об ощущениях от игры против Месси
Материалы сюжета Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
Батраков о победе «Локомотива» над «Динамо»: «Спасибо болельщикам, что гнали нас вперед»
Кубок России, 1/4 финала Пути РПЛ: «Спартак» проиграл «Ростову», «Динамо» уступило «Локомотиву» и другие
Баринов после победы над «Динамо»: «Безумно скучаю по такой атмосфере»
Батраков хорош и в Кубке — два ассиста со стандартов. «Локо» теперь фаворит в паре с «Динамо»
«Динамо» Москва — «Локомотив»: видео голов матча Кубка России
«Локомотив» победил московское «Динамо», Батраков сделал два голевых паса
Сегодня
Вчера
Неделя