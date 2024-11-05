О победе «Ростова» над «Спартаком», судействе и шансах в Кубке России.

«Спартаку» не хватает инстинкта убийцы

— В первом тайме «Спартак» выглядел неплохо. Что случилось после перерыва? Не хватило эмоций после дерби?

— Причин поражения может быть много, — начал главный тренер «Спартака» Деян Станкович. — Мы доминировали в первом тайме, показывали хороший футбол. Но разницу в итоге решили забитый и незабитый пенальти. В целом игра и ее содержание мне понравились. Во втором тайме не хватало качества в завершении. При переходных фазах ошибались в последней передаче. Еще раз повторю: игрой и ее содержанием я доволен, результатом — нет. Впереди ответный матч. Если мы сыграем лучше, вполне реально пройти дальше. Отдам должное «Ростову» и Валерию Карпину.

— Вы сегодня порой саркастически аплодировали арбитру. А недавно намекали, что у Мажича есть предвзятость к вам. Откуда она?

— С первого дня я понял, что многих тут интересуют нефутбольные вещи. Но я считаю себя достаточно умным, чтобы не попадаться в эту ловушку и не повторять одно и то же. Я живу матчем и его эмоциями.

— Можно ли сказать, что в дерби команда показала ваш характер и ваши эмоции?

— Конечно, я стараюсь передать им свои эмоции. Но победа дерби — это заслуга самих игроков. Мы стараемся прибавлять от игры к игре. Порой нам не хватает мелочей, циничности, чтобы реализовать моменты и довести матч до победы. Но мы прибавляем. Хотя порой инстинкта убийцы недостает.

— В «Спартаке» собраны техничные игроки, но не кажется ли вам, что иногда они злоупотребляют своей техникой?

— Порой нам не хватало и быстроты, и технических решений, и качества. Соглашусь с этим. Что поделать — только повторять, повторять и повторять, тренировать эти моменты. В футболе невозможно добиться идеала, но надо работать.

— Маркиньос при позиционной обороне становится латералем. А могут ли другие вингеры «Спартака» закрывать эту позицию?

— Бонгонда, к примеру, нет. Он такую работу не может делать. А что до Макиньоса — когда я просил его приобрести, понимал, что он может выполнять на поле две-три роли. То, что я от него требую во время игры, так это большей энергичности. Но из-за этого в концовке матчей случаются ошибки. Жаль, что мы сегодня проиграли, но мне кажется, что в последних играх команда находит баланс.

Если заговорю о судействе, меня пожизненно дисквалифицируют

— За счет чего удалось обыграть «Спартак» и что хотелось бы улучшить в следующих матчах? — первый вопрос Валерию Карпину.

— Улучшать надо все, — сказал главный тренер «Ростова». — Игра не понравилась. Победили — хорошо. Результат был важен. [Но это] кубковый матч, который ничего не значит: три очка не дают, впереди ответная игра. «Спартак» мы еще не прошли, так что улучшать надо многие вещи.

— С чем связны замены? Они были вынужденными?

— Замена Осипенко планировалась. Жбанова поменяли из-за карточки, но в целом и его мы тоже хотели убрать с поля пораньше — у него не так много матчей. Комличенко тоже собирались заменить минуте на 60-й.

— Отраженный пенальти — это результат работы Кафанова?

— А когда вратари не берут удары — это значит, с вратарями не работают, что ли?

— После «Ахмата» вы говорили, что вас посещали мысли об отставке. Сегодня они ушли?

— Нет. Я говорил, что с игрой с «Ахматом» они не связаны.

— Руководству вы свои мысли по поводу отставки уже озвучивали?

— Мысли у меня есть, но мы о них не говорили. Зачем мне это озвучивать? Когда у меня будет решение, они его узнают. Подготовиться успеют, не переживайте.

— Нет ли у вас опасений, что смена руководства в регионе повлияет на трансферный бюджет клуба или состав менеджмента?

— Без понятия. Область не участвовала в трансферах. Как не давала денег на это, так и не будет давать. Так что не знаю, как это может повлиять.

— Учитывали ли вы победу «Спартака» в дерби при подготовке к сегодняшней игре?

— А как это можно учитывать? Состав мы узнали за час до игры. Что тут можно скорректировать или поменять? План какой был, такой и остался.

— Вы во время игры довольно резко реагировали на решения арбитра. Насколько вы близки к грани в вопросах судейства?

— Уже не хочу больше говорить об этом. Что тут поменяется? Вы говорите теперь... Если я начну, меня на пять лет дисквалифицируют. Или на десять. Или пожизненно...

— В РПЛ у «Ростова» не так хорошо. Значит ли, что Кубок сейчас в приоритете?

— Приоритет — нет. Вы состав видели? Можно выиграть Кубок и вылететь в первую лигу. Так что приоритета точно нет.