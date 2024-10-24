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Невероятная концовка матча «Ростов» — «Локомотив». Доброта и человечность Митрюшкина привели к победе

«Локомотив» по пенальти победил «Ростов» в Кубке России
Игорь Рабинер
Обозреватель
Игроки «Локомотива» Дмитрий Баринов и Антон Митрюшкин в матче Кубка России против «Ростова». 23 октября 2024.
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Игорь Рабинер — о развязке кубковой встречи в Ростове-на-Дону.
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23 окт, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:2
Локомотив

Вот это была концовка и серия пенальти в кубковом матче «Ростов» — «Локомотив». Сколько всего интересного, сколько сюжетов!

Два гола в добавленное время. Первый, ростовский, с пенальти, который, показалось, назначен за фол вне штрафной. Для чего ВАР-то вообще?

Митрюшкин берет пенальти от Сутормина, задав тон, как потом выяснилось, последующей серии пенальти. А я вспомнил, как Антон тащил один за другим 11-метровые в финале юношеского чемпионата Европы U-17, где Россия под руководством Дмитрия Хомухи стала чемпионом, а нынешний вратарь «Локо» был признан MVP. Он взял тогда от итальянцев три удара!

И в этой серии — тоже три, но до этого мы еще дойдем. А пока в игре его сейв не помог, потому что Сутормин успел на добивание, и казалось, что матч на этом окончен. Но у «Локо» оставалось время еще на одну атаку, и гости сравняли. Да как! Сарвели — пяткой!

Серия. Сильянов, экс-игрок «Ростова», бьет в штангу. В ответ Митрюшкин второй раз из двух тащит от некогда лучшего пенальтиста России Сутормина! И теперь опции добивания у бьющего уже нет, да и мяч голкипер на этот раз отбил в сторону — так что ее и в игре бы не было.

Потом все долго забивали. Некоторые пенальти вроде того, что реализовал Осипенко, были исполнены на топ-уровне. Штатного пенальтиста «Ростова» можно изучать вдоль и поперек, но когда вот так бьют в «девять», причем на технику — что тут сделаешь? Митрюшкин только улыбался.

В чем я получал удовольствие от Антона — он почти при каждом ударе успевал перешутиться с соперниками. А иногда, причем при разных исходах, — обнять, поддержать, проявить какое-то профессиональное единение. Признаться, давно не видел, чтобы после пропущенного пенальти вратарь обнимал бившего, причем им неоткуда быть хорошо знакомыми. Так произошло после пятого пенальти «Ростова», реализованного Мохебби.

Уже когда шли далеко не первые пенальти до ошибки и уже думалось, что придется бить вратарям (на том же юношеском Евро Митрюшкин забил в полуфинале шведам), голкипер «Ростова» Ятимов, до того мячей не отражавший наконец потащил от Ненахова. Снова южане были в шажке от победы.

Валерий Карпин и&nbsp;Михаил Галактионов. «Ростов» в серии пенальти проиграл «Локомотиву». Онлайн-трансляция матча Кубка России

И тут техничный Щетинин решил переиграть Митрюшкина с помощью паненки, а тот просто остался стоять и поймал мяч как на тренировке. После чего Антон утешает оппонента.

Хорошо для полузащитника, что этот матч не имел никакого турнирного значения, не говоря уже о чьем-либо вылете: «Локо» в любом случае первый в группе, «Ростов» — второй. Но посмотрите, как Митрюшкин предельно собирается и берет пенальти именно после того, как не забивают его партнеры!

И, наконец, развязка. Баринов бьет на силу и прошивает угадавшего направление Ятимова. При этом, забирая мяч из сетки, говорит вратарю что-то такое, что явно вызывает у него недовольство. Они обмениваются какими-то злыми репликами.

А дальше к мячу подходит молодой Шанталий — и бьет очень близко к центру. Митрюшкина таким ударом не переиграешь. И он, уже победитель матча, снова успевает поддержать соперника.

Вот этим поведением 28-летнего вратаря, который прошел в карьере через кучу тяжелых травм, боли и того, что могло бы его ожесточить, но не ожесточило, этот матч и эта серия запомнятся мне больше всего.

И я рад, когда доброта и человечность приводят к победе. Совсем не потому, что альтернатива его добру было зло — вовсе нет. Тут был протагонист, но не было антагониста — как, говорят, в фильме про Федора Черенкова, который я из-за командировки смогу посмотреть уже позже.

Я просто рад за хорошего человека Митрюшкина, которому когда-то сулили судьбу нового Акинфеева — но все вышло совсем иначе. Верю, хочу верить, что у истории Антона будет хеппи-энд.

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