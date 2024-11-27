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27 ноября, 23:15

Гнев Станковича в матче с «Ростовом»: сделал четыре замены после перерыва и разбил перегородку на скамейке

Тренер «Спартака» Станкович разбил стекло на скамейке во время матча с «Ростовом»
Роман Кольцов
Корреспондент
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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День не задался.

«Спартак» на выезде уступил «Ростову» (1:2) и вылетел из Пути РПЛ FONBET Кубка России в Путь регионов. Деян Станкович вел себя сверхэмоционально во время матча. Досталось даже защитному ограждению на скамейке запасных ростовской арены.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 нояб, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:1
Спартак

Сделал сразу четыре замены одновременно

К перерыву красно-белые горели 0:2 — отличились Егор Голенков и Виктор Мелехин. В отличие от Валерия Карпина, Станкович был вне себя от ярости и принялся кардинально менять состав своей команды.

Перед свистком на второй тайм поле покинули сразу аж четыре игрока «Спартака»: Хлусевич, Пруцев, Зорин и Николсон. Вместо них вышли Маркиньос, Барко, Умяров и Угальде — твердые игроки основы. Таким образом, серб признал свою ошибку в выборе стартового состава. До этого дня Станкович никогда не менял четырех футболистов одновременно в российской карьере.

&laquo;Ростов&raquo; победил &laquo;Спартак&raquo; (2:1) и&nbsp;вышел в&nbsp;полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Наказав ЦСКА, Голенков взялся и за «Спартак»! «Ростов» вышел в полуфинал и отправил красно-белых в Путь регионов

Влепил со всей дури по ограждению

А на 63-й минуте игры в трансляцию попал кадр с разбитой перегородкой на скамейке запасных красно белых. Комментатор встречи Роман Трушечкин со ссылкой на коллег сообщил, что это сделал именно Станкович.

Вполне возможно, что таким образом тренер «Спартака» отреагировал на не назначенный главным арбитром Сергеем Карасевым пенальти после падения Маркиньоса в штрафной «Ростова».

Станкович извинился

На послематчевой пресс-конференции тренер ограничился одним комментарием об игре, но выразил готовность оплатить ущерб за повреждение скамейки запасных.

— Поздравляю «Ростов», — начал Станкович. — Результат в чем-то справедлив, потому что они одержали две победы. Наша цель дойти до конца. Хочу поблагодарить ребят. Во втором тайме был настоящий «Спартак». Ответственность беру на себя. Я выбираю футболистов и исходил из того, что у нас была поездка. У нас около двух десятков футболистов, они должны доказать, что готовы выступать за «Спартака». Здесь я остановлюсь.

Прошу прощения за разбитую скамейку. Готов оплатить [ущерб].

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович. «Прошу прощения за разбитую скамейку! Готов оплатить ущерб». Станкович и Карпин — о поражении «Спартака» в Ростове

Станкович не первый раз свирепствует

2 октября в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Динамо» Деян чересчур эмоционально отреагировал на одно из решений главного арбитра Виталия Мешкова. После этого судья вынес ему предупреждение, однако тренер продолжил выражать недовольство и увидел перед собой красную карточку.

Тогда тренерский штаб «Спартака» удержал Станковича и увел его в подтрибунное помещение.

«Ростов» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 1:0) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Спартак» сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

Деян Станкович
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