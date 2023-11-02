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Кубок России

2 ноября, 23:45

Скандальное решение судьи, гол через себя и удар рабоной от центрального защитника. «Ростов» и «Урал» устроили шоу

«Ростов» обыграл «Урал» в матче Кубка России
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Николай Комличенко («Ростов») в матче против «Урала».
Фото ФК «Ростов»
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А еще роскошный мяч оформил Шеттине.
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02 нояб, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:1
Урал

Матч «Ростова» и «Урала» однозначно входил в топ встреч 6-го тура группового этапа Кубка — слишком многое было на кону. Команды бились за попадание в Путь РПЛ, и в такой встрече ожидалась эпичность априори. Так и получилось — с судейским скандалом и рабоной по пустым воротам.

Несмотря на статус матча, обе команды выставили резервные составы. «Ростов» провел ротацию по полной программе — запасным оказался даже тренер. Дисквалифицированного за перебор желтых карточек Валерия Карпина на мостике сменил Виктор Онопко, а на поле из привычных имен остались только Уткин и Чернов. «Урал» по разным причинам недосчитался половины основного состава, но главный екатеринбургский хедлайнер последних недель Илья Ишков все же вышел в старте.

«Дублеры» разгонялись долго — первые 20 минут смотреть было решительно не на что. Только к середине первого тайма обе команды вспомнили, что этот матч — вообще-то редкий шанс отличиться, и игра пошла гораздо живее. Были и острые атаки, и опасные удары в обе стороны, и неплохие сейвы. Но запомнился первый тайм отнюдь не этим, а огромным судейским скандалом.

«Черт возьми, что творят?» — так отреагировал комментатор матча Константин Генич на случившееся. А произошло следующее — нападающий ростовчан Комаров наносил удар почти из вратарской, мяч летел точно в створ, однако ударился о выставленную защитником «Урала» Кики руку и улетел мимо. Казалось бы, железный пенальти — но главный судья матча Шафеев и помогавший на ВАР Турбин решили иначе и эпизод проигнорировали.

Впрочем, на перерыв «Ростов» все же ушел на мажорной ноте — после одного из аутов мяч в штрафной получил центральный защитник Мелехин, прокинул и забил дебютный мяч за клуб — получилось красиво. Теперь за желто-синих забили дебютные голы все их центральные защитники — до этого отличался Прохин, а у Осипенко и вовсе бомбардирская статистика (4 гола в 10 матчах сезона).

На второй тайм «Урал» вышел очень заряженным — через три минуты Шеттине отыграл один мяч, но гол отменили из-за офсайда. А еще через две бразилец забил легально и одновременно с этим великолепно — подхватил мяч в центре поля, пробежал метров 30 в окружении трех опекунов и зарядил из-за пределов штрафной — защищавший ворота «Ростова» Медведев был бессилен.

Дальше время резервистов в составе хозяев стало потихоньку иссякать. Онопко выпустил на поле сразу трех основных игроков — Глебова, Мохеби и Осипенко — и игра со стороны ростовчан пошла по-другому. Через шесть минут после этой замены южане и вовсе вышли вперед — сработала давно забытая связка Уткин — Комличенко, причем Николай забил в падении через себя.

На этом весь огонь не закончился — в конце встречи «Урал» сначала получил удаление (Филипенко неудачно сбил Акбашева — не глядя!), а потом чуть не пропустил самый курьезный, но однозначно самый красивый гол сезона — рабоной по пустым от центрального защитника.

Выше уже был упомянут Максим Осипенко как один из защитников-бомбардиров — и он чуть не подтвердил статус в очередной раз. В добавленное время «Урал» побежал отыгрываться всеми, кем мог, включая вратаря — вот только зря. Угловой пошел не по плану, мяч оказался у игрока ростовчан Щетинина — Кирилл убежал, но его хватило только на половину поля, а дальше исполнил длинный пас на Осипенко. Правда, пока Максим думал, ворота уже перекрыл Сиссе. А защитник возьми и пробей по ним рабоной — пижонская попытка превратилась в не менее яркий сейв.

Еще пару минут Карпину на трибунах и Онопко на скамейке пришлось понервничать, как бы не пришла расплата за такой пируэт — но она не случилась. Вдесятером «Урал» не смог отыграться и отправился в Путь регионов.

Валерий Карпин
Николай Комличенко
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Урал
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