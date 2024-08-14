«Зенит» неуязвим и без Глушенкова с Латышонком. «Рубин» снова не справился с чемпионом в Казани

Команда Семака ни разу не попала в створ в первом тайме, но победила благодаря молодому воспитаннику.

О мощнейшем старте «Зенита» и чудо-форме Глушенкова уже сказано столько, что делать акцент на трудностях, которые предстояло испытать «Рубину», — дело бессмысленное. Тем более обе команды уже успели встретиться в чемпионате — во втором туре чемпион раздавил команду Рахимова в Казани (4:0). Схема для питерцев этим летом была классической — убойная реализация (четыре гола при пяти ударах в створ), гол Глушенкова с передачи Вендела, убитая интрига уже в начале второго тайма.

С тех пор «Зенит» успел унизить дома «Ростов» (5:0) и одержать важнейшую победу над одним из главных конкурентов — «Динамо» (1:0). Ну и в FONBET Кубке России начали с разгрома «Факела» (3:0). Скоро Санкт-Петербург покинут два футболиста — Алексей Сутормин должен отправиться в аренду в «Ростов», Александр Коваленко — в «Оренбург», зато подписан из «Сочи» защитник Дркушич, но он пока только готовится к дебюту. Так что на фоне травм Вендела и Алипа, а также отсутствия Мостового, Кассьерры и Эраковича, которые не прилетели в Казань, Сергею Семаку пришлось похимичить с составом.

В воротах — Адамов вместо Латышонка. На правом фланге вышел Волков, который пока задействуется только в Кубке, слева — другой новичок Горшков, а пару Нино в центре составил Родригао. В опорной зоне вышел молодой Васильев с опытным Ерохиным, бразильская атакующая тройка — Клаудиньо, Мантуан и Артур. Ну и Сергеев, который на острие заменил главного героя старта сезона Глушенкова. Масштабнейшая ротация.

Что касается «Рубина», то тут впечатления полярные, и сложиться они так могут по ходу одной игры. Например, с «Химками» казанцы были хороши в первом тайме, но провалили второй, с «Ростовом» — наоборот. Понятное дело, Кубок — не приоритет команды, надо исправлять ситуацию в чемпионате. И делать это в ближайших матчах с новичками РПЛ «Акроном» и махачкалинским «Динамо». Но битва с «Зенитом» — это всегда витрина, особенно когда хорошо бы вернуть лицо после 0:4.

Только на этот раз пришлось обходиться без ключевого игрока атаки Даку. Ну и Кузнецов, Нижегородов и Ломовицкий, которые появились в стартовом составе, до этого вообще не выходили на поле в этом сезоне.

Первый тайм заставил говорить о том, что стартовый и смешанный составы «Зенита» — это две большие разницы. «Рубин» начал куда более активно, был продуктивнее и в создании опасных моментов, и в давлении. На 17-й минуте Ломовицкий с радиуса штрафной опасно пробивал, заставив Адамова потрудиться. А на исходе получаса игры вратарю «Зенита» снова пришлось выручать, на этот раз после выстрела заменившего Даку Шабанхаджая.

Темп был невысокий, и «Рубин» смотрелся предпочтительнее. Гости же скатывались на подачи в сторону Сергеева, но форвард действовал неэффективно, и уже в перерыве Семак заменил его на Изидора. Вносить исправления главный тренер был обязан, так как за первый тайм его команда не нанесла ни одного удара в створ.

Ход сработал — уже на 53-й минуте тот самый Изидор впервые заставил по-настоящему вступить в игру Нигматуллина. А вскоре и Васильев внезапно подключился по левому флангу, получил передачу от сместившегося Артура и поразил дальний угол.

У «Рубина» еще было несколько интересных подходов, но в завершении явно не хватало такого мастера, как Даку. Вада сумел забить, но его гол отменили из-за офсайда. У «Зенита» же стали лучше получаться розыгрыши мяча, а выход Педро, Барриоса и Дугласа Сантоса помог взять игру под контроль. Ну а «Рубин» посла ухода с поля Вады совсем расклеился. Правда, в самой концовке Рахмоналиев бил с линии штрафной, мяч прошел мимо, но, кажется, задел кого-то из игроков «Зенита», чего не заметил арбитр. Претензии казанцев не были услышаны.

Итог — 1:0, «Зенит» все еще абсолютно неуязвим в этом сезоне. И даже не основной состав при не самой яркой игре делает главное — добывает результат.