Игнашевич ушел в отставку! Он шикарно поработал в «Балтике»

Но теперь цикл закончен.

Суперфинал Кубка России получился историческим — «Зенит» закрепил победу в РПЛ триумфом в «Лужниках» и теперь празднует, а «Балтика», пошедшая ва-банк, осталась только с воспоминаниями. Калининградцы ранее вылетели в первую лигу и теперь проиграли в рекордной для себя стадии Кубка.

На этом плохие новости для балтийцев не закончились. Сергей Игнашевич объявил об отставке: «Я покидаю клуб. Думаю, мой цикл в «Балтике» закончен. Еще будет время подвести итоги, но хочется сказать спасибо болельщикам, ребятам. Отдельно попрощаюсь еще со всеми. Желаю всего наилучшего клубу», — сказал главный тренер сразу после матча с «Зенитом».

Решение Сергея Николаевича было не сказать, что секретным. На свой уход он намекнул еще перед суперфиналом: «Как сегодняшний матч может повлиять на мое будущее в «Балтике»? Никак. Один матч повлиять не может. Я уже принял решение, но поговорим об этом после матча».

Хотя прошедший сезон вряд ли можно назвать удачным — «Балтика» все-таки вылетела, да и восьмиматчевая серия без голов в РПЛ запомнится надолго, — для калининградцев уход Игнашевича — большая потеря. Сергей Николаевич возглавил клуб в 2021 году, подхватив его во второй половине таблицы ФНЛ, и вывел на 10-е место. А еще дошел до исторического на тот момент четвертьфинала Кубка России.

Сергей Игнашевич. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На следующий сезон Игнашевич вовсе занял второе место в первой лиге и вывел клуб напрямую в РПЛ. В элите «Балтика» не затерялась, хотя и включилась слишком поздно — только весной. Несмотря на это, калининградцы наверняка запомнят и 7:1 в матче против «Ахмата», и победу над ЦСКА, и ничью с «Краснодаром». И, конечно, исторический кубковый поход, прервавшийся в финале.

Болельщики в комментариях соцсетей пишут много теплых слов. В клубе тоже по-доброму попрощались с тренером: «Благодарим Сергея Николаевича за почти три года профессиональной работы в нашем клубе и искренне желаем успехов в дальнейшей карьере!»