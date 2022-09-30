«Зенит» был эмоционально выхолощен». Семак и Абаскаль — о разгромной победе «Спартака»

Пресс-конференция главных тренеров после кубкового матча «Спартак» — «Зенит» (3:0).

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Спартака» в Кубке России подчеркнул, что его команды сыграла в Москве ниже своих возможностей.

— Достаточно нервная игра, — сказал Семак. — Шансы были у обеих команд, но «Спартак» лучше воспользовался ими, забил после нашей грубой ошибки. В концовке игра стала более открытой, и мы пропустили еще два гола, к большому сожалению. Из хороших новостей — все здоровы. Результат нас не устраивает. В Кубке в Самаре и сегодня мы сыграли ниже своих возможностей.

— Счет не совсем по игре, тем не менее мы привыкли, что «Зенит» доминирует. В чем причины такого результата?

— Думаю, совокупность факторов. Стартовый состав, который был в предыдущих матчах, более сыгран. Два-три изменения уже чувствуются. Второй момент — эмоциональная выхолощенность. Мы проводим ротацию, чтобы добавить энергии. Игра могла по-разному сложиться. Результат обидный для нас. Конечно, должны были забивать. Проиграть может любая команда, другой вопрос — как.

— Влияет ли на настрой футболистов то, что команда не вылетает из Кубка после поражения?

— Даже при старой формуле при плотности календаря нам приходилось делать ротацию. К сожалению, мы не смогли подойти к двум последним матчам в Кубке с правильным настроем, чтобы сыграть лучше. Мелочи, связанные с настроем, влияют на эпизоды. Брака в передачах и в завершении было много. Обычно мы реализуем моменты и контролируем мяч гораздо лучше. Футболисты подошли к игре в разном состоянии. Получилась скомкано точки зрения качества.

— Было впечатление, что команда вышла на поле пижонить.

— Не думаю, что это пижонство. У нас нет пижонов в команде, это точно. Это скорее эмоциональная выхолощенность. Непросто постоянно находиться на самом верху. Каждая команда хочет прервать какую-то серию и выиграть у нас. Находиться на одном эмоциональном уровне достаточно сложно. Такие матчи, к сожалению, бывают. Наша задача — чтобы команда избегала таких матчей и двигалась дальше в правильном направлении.

— «Спартак» закрыл Малкома и Вендела и победил. Был ли в этом ваш просчет в плане на игру?

— Не считаю, что у нас играют только эти футболисты. У нас командная игра. Нет бомбардира, который забивает более половины голов. Равномерно распределены все игровые действия. Дело в том, что многие сыграли сегодня ниже своего уровня.

— Вы довольны, как Касьерра и Сергеев заменяют Дзюбу?

— Меня полностью устраивают футболисты, которые у нас есть. Конечно, хотелось бы, чтобы они больше забивали. Но, думаю, голы придут. Самое важное — результат команды.

— Будет ли проведены беседы с игроками, которые получали карточки за споры с арбитрами?

— Как правило, такое происходит, когда арбитр вносит нервозность своими действиями. Что касается Вендела, то я не понял, за что ему показали карточку. Надо смотреть. Мне показалось, что в тех моментах арбитры реагировали на шум. Очень много странных решений, на мой взгляд. Это вносило нервозность. Естественно, если игрок неправ, то мы будем разбираться и наказывать. Я в этих моментах не видел нарушений дисциплины, абсолютно рабочие моменты.

Гильермо Абаскаль. Александр Федоров, Фото "СЭ"

«Я рад за болельщиков, но эт о — всего лишь одна победа»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отметил, что знал о затянувшейся серии красно-белых без побед над «Зенитом».

— В этом матче самое главное было верить — в себя, в свои силы, — начал Абаскаль. — Мы можем говорить о тактике, о качестве, но вера в таких матчах важнее всего. Среди игроков стартового состава шесть родились в 2000 году и позже. У нас молодая команда, которой нужно расти. Победы в таких матчах особенно ценны. Мы одержали третью победу в Кубке, мы должны идти дальше. Я рад, что ребята показали смелость и настойчивость. Они доказали, что могут играть в свой футбол с любым соперником.

— Необычная ситуация, когда правоногий защитник играет слева, а левоногий — справа. В чем была ваша задумка?

— При игре в три центральных защитника Классен и Хлусевич могли быть вингерами и подниматься высоко. Нам так проще было выходить из обороны. Вы видели, как Классен смещался в центр и подавал в штрафную с левой ноги. Мы работали над этим.

— Почему заменили Игнатова?

— Он провел отличный матч, выдал большой объем работы. Он был эффективен при прессинге, был полезен для команды. В определенный момент нам нужно было освежить игру. Никакого повреждения у него нет.

— Считаете ли вы эту победу тренерской?

— Нет, не считаю ее тренерской. К счастью, мы встречаемся с «Зенитом» уже в третий раз за эти несколько месяцев. Но это победа не гарантирует нам что-либо в следующем матче. Она дает лишь уверенность и понимание, в какую сторону нужно двигаться. Знаю, что «Спартак» не побеждал «Зенит» много лет, тем более с крупным счетом. Я рад, что это произошло. Меня также волновал тот факт, что 19 матчей соперник не проигрывал московским командам. Я рад за болельщиков, но это — всего лишь одна победа.

— Вы приучили нас, что Кубок — это турнир Павла Мелешина. Почему он сегодня не вышел?

— Действительно, Мелешин отлично проявил себя в предыдущих матчах. Но Соболев находится в отличной форме, у него шестиматчевая голевая серия. Форварду в такие моменты необходимо выходить и играть. Ну а Мелешин в процессе, в команде, всегда готов помогать.

— Будет ли победа в Кубке приоритетом для «Спартака» в этом сезоне?

— Кубок России в прошлом и в этом сезоне — разные турниры. Тогда достаточно было выиграть четыре матча, теперь путь состоит из 13 игр. Как говорят, самое сложное в футболе — это понимать регламент и формат турнира. При нынешнем формате есть возможность попробовать что-то, чего нельзя сделать в чемпионате. Что это нам дало — вариативность и игровые минуты футболистов. Мы получили больше ребят, готовых к матчам. Таким образом, это помогает нам накапливать силу и конкуренцию внутри команды. Победителем выходит команда. Самое главное — при смене игровой схемы сохранять свое лицо и следовать своим принципам.