«Думал, Дзюба сыграет хуже. Он по-прежнему здорово цепляется за мячи, работает корпусом». Мнение Юрана

Известный тренер Сергей Юран — о кубковом дерби «Локомотив» — «Спартак» (0:1).

— Вам доводилось играть в такой мороз? — первый вопрос Юрану.

— Да. С тем же «Спартаком» в Лиге чемпионов. Конечно, это не слишком приятно, не комфортно. Прежде всего для ног: стопы подмораживает, пальцы... Мало что помогает. Однако в целом сегодня обе команды показали довольно неплохой уровень футбола несмотря на погодные условия. Думаю, игроки уже соскучились по официальным встречам, эмоции зашкаливали. Болельщик пришел на трибуну, атмосфера соответствующая.

— «Спартак» наиграл на победу или по итоговому счету у вас все-таки есть вопросы?

— Вопросов нет. «Спартак» заслужил такой результат. В первом тайме красно-белые были на голову сильнее соперника. Думаю, команда Абаскаля вполне могла забить и два мяча, и даже три. На «Локо» было печально смотреть. Железнодорожники просто не знали, что делать на поле. «Спартак» был резче, быстрее, выходил победителем из единоборств, закономерно открыл счет.

— Но после перерыва все было уже не так однозначно.

— Согласен. Где-то спартаковцы, наверное, посчитали, что игра пойдет в прежнем ключе. Где-то сработали замены «Локо». Хозяева стали действовать агрессивнее, навязывать борьбу впереди. Но концовка встречи все равно осталась за подопечными Абаскаля, у Промеса был момент. Так что все по делу.

— У Дзюбы было два убойных момента.

— Ну... Что поделать — это футбол. Все решает реализация. В первом эпизоде хорошо перевисел соперника, пробил головой в штангу. Использует свой рост и корпус. Но немного не повезло.

— Есть объяснение, как он не попал фактически в пустые ворота?

— По мысли он все делал верно. Подсекал, увидев, что Максименко уже отыгран. Исполнение подвело. Если бы бил правой, думаю, сравнял бы счет. Однако в любом случае такие шансы, конечно, надо использовать.

— В целом, как вам его игра сегодня?

— Не скрою, думал, что он сыграет хуже. Все-таки человек полгода не принимал участия в официальных матчах. Но сегодня провел на поле все 90 минут. Значит, нет проблем физикой, еще будет добирать. Его козыри остались при нем. Дзюба по-прежнему здорово цепляется за мячи, работает корпусом, скидывает партнерам. Ну и опыт никуда не делся. В общем, смотрелся вполне неплохо.

— Пиняев не убедил?

— Да сейчас рано вешать какие-то ярлыки. Но понятно, что уровень давления на молодого парня в Самаре и «Локо» — разный. Этот прессинг еще надо выдержать. Хватает в футболе примеров, когда звездочка переходила из клуба в клуб и терялась. Рано прогнозировать, что будет с Сергеем в «Локо». Он только дебютировал. Старался, но, конечно, этот не тот Пиняев, которого мы видели в «Крыльях». Выводы сделаем в конце сезона.

— От Промеса тоже сейчас чудес ждать не стоит?

— Конечно. Одно дело работать с основой, а другое — с дублем или индивидуально. Промес, безусловно, опытный исполнитель, но без присмотра тренера непросто подвести себя к весенней части на 100 процентов Только время покажет, будет ли он помощником «Спартаку». Пока, как говорится, 50 на 50.

— Кого тогда выделите в составе победителей?

— Мне понравился Литвинов. Он сейчас один из ключевых игроков «Спартака». В каждом матче выкладывается на 100 процентов, определяет игру красно-белых. Не опускается ниже своего уровня. Очень стабилен. Это радует. И в отборе хорош, и подборы за ним, и в атаке помогает. Еще будет прогрессировать.

— «Спартак» сможет навязать «Зениту» борьбу за чемпионство?

— Маловероятно. Уровень исполнителей разный. Если «Зенит» сохранит бразильцев, то сможет доминировать в нашем футболе еще пару-тройку лет. Против такого «Зенита» очень сложно бороться. В общем, пока бразильцам тут не надоест, вряд ли кто-то сместит питерцев с трона.