Николсон забил за «Спартак» впервые за 697 дней. Он вышел в основе впервые с апреля 2023-го

Кажется, о Соболеве в Москве скоро забудут.

«Спартак» ярко начал кубковую игру против «Крыльев Советов». Первый тайм закончился со счетом 3:0 в пользу красно-белых, а первый гол в матче забил Шамар Николсон, который отличился в составе москвичей впервые за 697 дней.

Как поразил ворота

Ямайский форвард открыл счет уже на второй минуте. Олег Рябчук вспорол левый фланг и прострелил в штрафную, где габаритный нападающий получил слишком много свободного пространства. Николсон принял мяч и вторым касанием отправил его в сетку с близкого расстояния. Этот гол стал для Шамара первым за «Спартак» практически за два года. В январе 2022-го его купили у бельгийского «Шарлеруа» за восемь миллионов евро.

Третий мяч залетел в сетку «Крыльев» на 41-й минуте: и здесь снова поработал ямаец, хотя результативный удар совершил защитник самарцев Кирилл Печенин. Антон Зиньковский после отбора партнера в центре поля вывел Шамара в штрафную, но Печенин на свою беду оказался чуть быстрее Николсона и сам отправил мяч в сетку.

Как вернулся на поле

Возвращение Шамара в состав «Спартака» стало настоящей сенсацией — в игре 7-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0) он выскочил на заключительные шесть минут, хотя до этого лишь раз попал в заявку. В следующем матче чемпионата с махачкалинским «Динамо» (1:1) он получил в два раза больше времени, а в Кубке вовсе вышел в основе — впервые с 1 апреля 2023-го. На данный момент ямаец является единственной профильной сменой Манфреда Угальде в центре атаки — пришедший летом из «Бетиса» Виллиан Жозе травмирован, а его формой недовольны даже в менеджменте красно-белых.

«У Шамара долгосрочный контракт со «Спартаком». Вместе с клубом и тренером было принято решение, что в этом сезоне он останется в команде, потому что в нем нуждаются», — заявлял агент футболиста Ненад Потрега.

Когда отличался до этого

В прошлый раз форвард отличался в «Спартаке» 23 октября 2022 года, причем тогда оформил дубль в ворота «Химок» в РПЛ (5:0), а за три дня до этого забил «Факелу» в Кубке России (2:1). Весь прошлый сезон Николсон провел в аренде в «Клермоне», который вылетел из лиги 1 с последнего места. Ямаец оформил «4+3» в 26 играх чемпионата Франции.