Пресс-конференция после победы махачкалинского «Динамо» в Москве.

Я уважаю Кубок — мы делали все, чтобы победить

— Есть ли игроки, которые сегодня вас разочаровали?

— Никогда публично не скажу то, о чем говорю с футболистами персонально. Футболка «Спартака» тяжелая: если ты ее надеваешь, то должен играть достойно, — начал Станкович.

— И у «Ахмата», и у махачкалинского «Динамо» была глубокая линия обороны. Это проблема для «Спартака»?

— Такое случается периодически, когда десять футболистов соперника [стоят] за линией мяча. Мы должны находить решения. Сегодня их вратарь совершил чудо. По второму тайму мне не в чем упрекнуть ребят, а первый мы просто подарили.

— На днях не стало вашего бывшего тренера Свена-Ерана Эрикссона. Какие качества вы получили от него?

— Я хотел начать эту пресс-конференции со слов о нем... Это Человек с большой буквы. Мне очень повезло встретить такого тренера. Невероятная личность, которой нам будет не хватать.

— Вы достаточно рано заменили Виллиана Жозе. Вам не кажется, что в концовке он помог бы за счет своих физических данных?

— Согласен с тем, что они могли нам пригодиться. Но они не помогли, поэтому я его поменял.

— В каждом сезоне случается матч, когда вратарь соперника становится Львом Яшиным. Таким сегодня стал Волков. Хорошо ли, что это пришлось на матч Кубка, который не имеет серьезного турнирного значения?

— Я уважаю Кубок. Это было видно и по моим заменам, и по тому, как мы все хотели изменить во втором тайме. Я с большим уважением отношусь к этому турниру. Мы делали все, чтобы победить... Надеюсь, что вы поймете меня правильно. Я не люблю проигрывать. Но я воспользуюсь этим поражением. Потому что это дает определенные возможности кое-что предпринять. И я это сделаю.

Хасанби Биджиев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

У нас все — тигры!

— Это был тяжелый матч, — продолжил пресс-конференцию главный тренер «Динамо» Хасанби Биджиев. — И он прошел так, как мы и ожидали. Я считаю, что где-то «Спартак» имел преимущество, но наши игроки проявили характер, мастерство. И действовали очень организованно.

— Правда, что «Спартак» подал протест, потому что под фамилией Волк играл тигр?

— Считаю, что он провел хороший матч и помог команде. Как я уже отметил, он находится в нормальной форме. Хотелось бы, чтобы так и продолжалось. Но я бы хотел отметить всю команду. Все — тигры!

— Удивлены, что наконец-то в вашу пользу назначили пенальти?

— Я не сомневался, что это стопроцентный пенальти. Это подкрепил и ВАР. Но тему судейства поднимать не хочется — мы это делали, потому что считали, что были определенные вещи, на которые надо обратить внимание всех команд.

— Ваши замены — это плановая ротация? Или это была реакция на замены «Спартака»?

— Так совпало. Мы планировали замены. И не думали, что они пойдут на свои перестановки в перерыве, хотя тоже собирались их сделать.