Прервалась серия красно-белых из шести матчей без пропущенных мячей.

До матча с махачкалинским «Динамо» казалось, что «Спартак» набрал отличный ход. Поражение от «Оренбурга» уже подзабылось, зато свежи впечатления от качественной игры, показанной против «Зенита» в Санкт-Петербурге (0:0). В FONBET Кубке России дела шли тоже неплохо — команда Станковича разгромила «Динамо» и «Крылья Советов» (по 3:0) и к противостоянию с другим «Динамо», махачкалинским, подходила с уверенностью в собственных силах. Плюс красно-белые не пропускали в шести матчах подряд, и эта сухая серия стала одной из самых продолжительных в истории клуба.

Станкович ожидаемо провел ротацию — дебютировал новичок Абена, в старте вышли Маркиньос, Зорин, Зиньковский, Игнатов и Виллиан Жозе. С первых минут «Спартак» ожидаемо забрал мяч себе и начал нагнетать. Активничал Маркиньос, неплохо издали приложился Зорин. Но в первой же осмысленной контратаке гости выжали максимум — Гаджиев ворвался в штрафную и упал после контакта с Хлусевичем. Судье Машлякевичу помог ВАР, и после изучения повтора он указал на «точку». Агаларов попал точно в угол и прервал сухую серию «Спартака».

Вообще в первом тайме «Динамо» смотрелось острее, хотя мало владело мячом. Классный момент был у Агаларова, подкараулившего отскок, но не сумевшего попасть в створ. «Спартак» же владел мячом стерильно и почти не доводил его до Виллиана Жозе. Ближе к перерыву трибуны засвистели — публике явно не нравилось, что обострять у красно-белых совсем не получалось. Не было ни скорости, ни остроты.

И Станкович, похоже, устроил жесткий разнос в раздевалке. По крайней мере, на второй тайм «Спартак» вышел с совсем другими эмоциями. На поле появились игроки старта — Барко, Угальде и Денисов. И понеслась! После обводящего удара Барко выручил вратарь «Динамо» Волк, затем он же потащил мяч из девятки после выстрела Маркиньоса, а спустя минуту мог отличиться в дебютной игре Абена.

Выход Магомедова и Зиновича помог гостям успокоить ситуацию. Ну и «Спартак» начинал больше нервничать, ощущая, как убегает отпущенное на отыгрыш время. Ну а когда доходило до опасных моментов, в игру вступал Волк. Давид сделал два роскошных сейва в концовке — достал мяч из-под перекладины, снова не дав отличиться Абене, а затем полетел в дальнюю девятку и спас после выстрела Угальде.

«Спартак» в концовке устроил навал, но и у «Динамо» было несколько отличных шансов сделать счет 2:0 в контратаке. Более того — вышедший Зинович поучаствовал аж в трех убойных моментах. Но первый его удар заблокировал Чернов, во второй попытке он не попал в створ с центра поля, а в третьем случае форвард с линии вратарской послал мяч точно в руки Селихову.

«Динамо» отбилось и сотворило сенсацию, одержав победу в Москве. «Спартаку» же есть о чем подумать — такая игра вполне может выбить из колеи. Хотя все могло сложиться по-другому, если бы не фантастическая игра вратаря махачкалинцев. Ждем от Волка повторения пути Латышонка?