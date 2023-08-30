«Спартак», с которым может произойти вообще все, и разъяренный Личка: итоги дерби в Тушине

Обозреватель «СЭ» — о матче «Спартак» — «Динамо».

«Спартак» остается загадкой

Все дают моментальные и категоричные оценки, что это было в первые 25 минут кубкового дерби «Спартак» — «Динамо». Я так не умею — потому что таким историям, как эти 4:0 за полтайма, железных объяснений быть не может.

Кто-то скажет о глубине скамейки «Спартака» (девять перемен в составе по сравнению с «Ахматом») против динамовской (восемь изменений по сравнению с «Рубином»).

Кто-то выскажется о Кубке, который из-за нынешней формулы не имеет ничего общего с чемпионатом и служит тренерам полигоном для экспериментов.

Кто-то заметит, что у «Спартака» впервые за долгое время играет почти российский стартовый состав (девять человек), а спартаковские россияне убедительнее динамовских россиян (тоже девять).

Кто-то сделает акцент на возвращении Гильермо Абаскаля к сочетанию Руслана Литвинова с Данилом Пруцевым в полузащите, каждый из которых способен остро начать атаку, и отсутствии в центре поля у «Динамо» Диего Лаксальта — единственного опорника.

Кто-то обратит внимание на выход Антона Зиньковского слева и его эффективности в старом, еще самарском сочетании с Александром Соболевым. У Зиньковского — гол, голевая и заработанный голевой штрафной, у Соболева — дубль. И во многом именно правый край обороны «Динамо» был разорван в первые 20 минут.

Кто-то вспомнит о номинальном опорнике Александре Кутицком, сыгравшем в центре обороны и полностью провалившемся, после чего при 0:4 замененном вместе с Гладышевым.

Каждый этот фактор в какой-то мере имел значение — но до конца ничего не объясняет. Потому что представить такое, глядя на «Спартак» и «Динамо» последних трех туров, было невозможно. В тех турах Марцелом Личкой много восхищались, а Абаскаля загоняли за Можай, чуть ли не в отставку отправляли.

Просто такое бывает в футболе. Не всегда и не всё в нем можно объяснить логикой. Забили сразу, «Динамо» дрогнуло, «Спартак» не использовал три следующих момента подряд и, когда уже казалось, что сейчас этот порыв захлебнется, забил второй...

И после этого — все. «Динамо» понеслось вперед с шашками наголо и получило еще два. Так сложилась конкретная игра.

Никаких глобальных выводов эта игра не заставит меня сделать. Хотя бы из-за составов. Мы же не знаем, как это повлияет на выбор Абаскаля в следующем туре в Краснодаре. А вдруг никак?

Меня тут спросили, в шоке ли я. Нет. Удивлен, конечно, на фоне того, что было в последнее время, но «Спартак» не может шокировать в принципе. С красно-белыми может быть всё, и к этому всему в любой момент надо быть готовым.

«Краснодару» в следующем туре, например, легко могут крупно проиграть. И это так же меня не шокирует, как и то, что мы видим сейчас.

Такого Личку мы еще не слышали

А вот Личка лютует! Такого Марцела мы еще не слышали. Думаю, его футболисты — тоже.

«Нельзя играть на уровне любителей. Даже на том уровне больше борьбы и желания. Игроки не понимали сегодня, что играли дерби — дерби со «Спартаком». Те, кто будет играть пешком, играть назад — играть не будут!..

Тут ответ только в настрое. Есть игроки, которые могут играть такие матчи. А есть те, кто обосрался — извините меня...

Мы будем разговаривать между собой, но сегодня я очень разочарован. Когда у тебя выпадает один игрок, можно что-то поправить, когда два — будет сложно, особенно со «Спартаком». А у нас выпадали семь-восемь".

Интересно, что будет дальше. Какой состав, в частности, выйдет в следующем туре в Ростове. Предполагаю, например, что Кутицкий может и вне заявки оказаться, и его зачехлят всерьез и надолго. Личка и так его особо не ценил, а теперь... На 27-й минуте с Кутицким заменили и Ярослава Гладышева, у которого тоже при новом тренере, в отличие от Славиши Йокановича, не складывается.

Больше игрового времени было у Роберто Фернандеса, но и он в этом сезоне уже прилично косячил. Хотя у Фабиана Бальбуэна проблемы в семье, Саба Сазонов уехал в «Торино» (очередной успех «Динамо» с продажами), Николас Маричаль дисквалифицирован на ближайший тур и в центре обороны у команды сейчас недобор.

Тут важно отметить несколько вещей. Семейные проблемы Бальбуэна никак не связаны с женой и предыдущим отъездом из России. Вроде бы на родине серьезно заболел близкий родственник. Игрок вернется в Москву только к концу перерыва на сборные.

Кутицкий, как я выяснил, играл в центре обороны в пожарном порядке из-за отъезда Сазонова, который должен был выйти в дерби в основе. Но Сабу, очень хотевшего уехать, не отпустить не могли и задержать тоже, поскольку в Италии закрывается трансферное окно. В итоге Кутицкого, которого наигрывали в полузащите, без тренировок в обороне перевели назад — и получился провал.

Кутицкий же, а не Маричаль, вышел в стартовом составе потому, что последний на матч следующего тура в Ростове дисквалифицирован, и Личка смотрел на ситуацию стратегически и хотел наиграть пару защитников Фернандес — Кутицкий на матч чемпионата. Но в итоге сам себя перехитрил, поскольку Маричаль уверенно вышел на поле уже после того, как все было решено, а Кутицкого после такой игры в Ростове с первых минут быть не может, и кто сыграет в паре (или тройке) с Фернандесом — абсолютно непонятно. Ведь не будет ни Бальбуэна, ни Маричаля, ни Сазонова.

Марцел Личка. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Убежден, что сдвигать туда из опорной зоны номинального левого защитника Лаксальта — бессмысленный и неправильный путь, поскольку центр обороны уругваец не укрепит (это для него не профильная позиция, да и габаритами он для нее не особо вышел), а позиция опорника от его отсутствия станет слабее. А вот сдвижка туда опытного Паршивлюка, который в ином случае оказался бы в запасе, может оказаться куда более эффективной.

Возвращаясь же к тем, кому адресовал жесткую критику Личка, из основных игроков, подозреваю, упали акции Даниила Фомина. Тем более с появлением Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля.

О Федоре Смолове Личка сказал, что тот «старался» — никак не может Марцел отказаться от идеи со Смоловым — «десяткой», которая, полагаю, во многих матчах бьет по балансу и коллективной игре в обороне. Но рано или поздно он это признает и будет использовать этот вариант куда более лимитированно.

И еще. Игроки игроками, но такой состав выбрал главный тренер. И самокритики мне у Лички в данном случае определенно не хватило. Говорю это, будучи поклонником и его тренерской философии, и самого чеха как искреннего и открытого человека.

До сих пор у Лички была репутация player's coach — тренера, который всегда пользуется поддержкой команды. Думаю, все так же и останется, — бывают случаи, когда футболисты понимают только такой язык. Тем более, по моим данным, они услышали от тренера то же самое в глаза. Причем в куда более жестких выражениях. Личка даже попросил выйти всех ассистентов и персонал, что происходит в исключительных случаях. И, оставшись один с игроками, устроил им такой разнос, по сравнению с которым то, что он сказал журналистам, — легкое укоризненное покачивание головой.

Оказывается, это в его российской практике не первый случай суровости после отдельных поражений: работая в Оренбурге, он после поражения в гостях от «Ахмата» всю неделю до следующего матча заставлял команду выходить в шесть утра на пробежку. Чтобы они вспомнили, что занимаются любимым делом на прекрасных финансовых условиях.

Что бывает, когда в раздевалке произносится мягкое, а журналистам — жесткое, мы видели по разладу Спаллетти с футболистами «Зенита». Но Личка точно не производит впечатления лицемера. Поэтому не думаю, что его вчерашние слова журналистам как-то скажутся на его взаимоотношениях с командой.

На самом деле главное, как любит говорить Станислав Черчесов, — не неудача, а то, что происходит после нее. Так что ждем матча в Ростове. А потом будет перерыв на сборные, когда можно будет еще многое отладить.