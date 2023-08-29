«Есть те, кто может играть такие матчи. А есть те, кто, извините, обосрался». Личка и Абаскаль о кубковом дерби

Главные тренеры «Динамо» и «Спартака» о ярком столичном дерби в Кубке России.

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после поражения команды от красно-белых (1:4) в гостевом дерби на групповом этапе Кубка жестко раскритиковал свою команду за отсутствие настроя на важный и статусный матч, посетовал на отсутствие центральных защитников и пожелал удачи Сабе Сазонову, который во вторник улетел в Италию на подписание контракта с «Торино».

— Что сказать? Приехали, соперник забил нам четыре гола за 30 минут. Все стало ясно и понятно. Нельзя играть на уровне любителей. Да даже и на любительском уровне больше борьбы и желания. Игроки не понимали, что играли сегодня дерби — дерби со «Спартаком». Те, кто будет играть пешком, играть назад, — играть не будут. Все! — жестко начал свое выступление чешский тренер.

— «Спартак» не усыпил вас своими последними неудачами?

— Тут дело только в настрое игроков. Можно говорить о давлении: 20 тысяч человек на трибунах, дерби... «Спартак» сразу пошел вперед, начал давить, прессинговать. Выиграл всю борьбу. Соболев стоит один в штрафной — все выигрывает. Тут ответ только в настрое. Есть игроки, которые могут играть такие матчи. А есть те, кто обосрался, — извините меня.

— Те, кто сегодня провел все 90 минут, не сыграют в следующем матче?

— Игроки должны понимать, что нужно всегда бороться и выходить с определенным настроем. Часть игроков в первом тайме меня сегодня разочаровали. Боялись, качества не показывали... Потом вышли Чавес, Карра, Муми — игра поменялась. Но было поздно. Соперник уже ждал контратак и искал свои шансы в них. У восьми игроков вообще не получилось ничего. Лука боролся оба тайма, старался. Мы будем разговаривать между собой, но сегодня я очень разочарован. Когда у тебя выпадает один игрок, можно что-то поправить, когда два — будет сложно, особенно со «Спартаком». А у нас выпадали семь-восемь футболистов...

Смолов старался, Скопа искал игру, пытался обострять. Парш старался. Но нет качества. Мы делаем шесть-семь-восемь передач между собой в центре поля, но не идем к воротам. А соперник дает Зиньковскому один на один — и он забивает. Надо менять темп игры. Лесовой хорошо пару раз проходил — попал в штангу. Попробовал то, что мы просили от него, о чем говорили.

— Павел Пивоваров сказал, что Бальбуэна улетел по личным обстоятельствам. Он вернется?

— Он скоро приедет обратно. У Бальбуэны в семье случилась плохая история. Он пока побудет там. Потом останется на сборную, а потом приедет.

— Расстроены уходом Сазонова? Как оцените его переход в «Торино»?

— Я принимаю эту ситуацию. Но это нормально. Утром Саба пришел ко мне и сказал, что сегодня не сыграет, так как в 13.30 у него самолет. Я сказал ему, как и Арсену Захаряну, чтобы тот работал, старался, развивался как футболист. Надеюсь, у него все получится. Серия А, как по мне, это топ-чемпионат! К сожалению, у меня сейчас нет центральных защитников, ха-ха. Но плакать не будем — все нормально.

«Спартак» — «Динамо» — 4:1. Гильермо Абаскаль. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гильермо Абаскаль: «Я не химик. Эксперименты — это не мое»

Главный тренер красно-белых объяснил переход на схему с тремя центральными защитниками в концовке встречи, а также назвал причину, по которой почти всю игру провел Александр Соболев.

— В прошлом матче мы поплатились за отсутствие внимания и концентрации. Часто в игре нужна смелость. В этот раз ребята впервые вышли в таком сочетании и показали то, что мы от них просили, — заявил Гильермо Абаскаль. — В первые 20-30 минут они шли вперед, выдерживали позиции, действовали как надо. Когда игра заканчивается со счетом 0:0, спится плохо. Это самое скучное, что может быть для всех нас, поклонников футбола. Сегодня было уже по-другому. Жаль, что мы пропустили. Но, забив так быстро четыре мяча, достаточно хорошо контролировали игру впоследствии. «Динамо» же, уверен, одна из лучших команд в этом сезоне.

— По ходу матча вы перестроились на игру в три центральных защитника. А в первом тайме меняли позиции внутри треугольника в центре поля. В чем причина таких экспериментов?

— Я не химик. Мне больше нравится масло, но что будет, если смешать масло с водой, я не знаю. Эксперименты — это не мое. У нас есть штаб, есть коллектив, есть методология работы. План был в том, чтобы создавать преимущество за спиной того игрока, который выбрасывается на нашего защитника. Выход Дуарте связан с тем, что нужно было брать игру под контроль, активно идти в дуэли, страховать Чернова и Бабича после замен «Динамо».

— Почти все футболисты, игравшие с «Ахматом», отдыхали. Только Соболев сыграл много. Ему нужно было почувствовать уверенность?

— Я думаю как об отдельных игроках, так и о команде в целом. Дисциплина не вырабатывается криком. Это ответственность каждого на поле и общая одновременно. Когда в футболе мы что-то подсказываем, хотим что-то улучшить. И после плохой игры нет ничего лучше, чем сразу сыграть снова и показать, что это была случайность. Но мы должны приходить к тому, чтобы футболисты играли стабильно.