«Спартак» снова забрал дерби и вышел в финал Пути регионов. «Динамо» может сосредоточиться на золотой гонке

Красно-белые в четвертый раз в сезоне обыграл и команду Лички.

«Динамо» и «Спартак» проводили уже пятое дерби в сезоне. Формально красно-белые досрочно выиграли «серию», одержав три победы, но значимость этого матча перекрывала все предыдущие, вместе взятые. Игры на групповом этапе Кубка, где команды обменялись домашними разгромами, вообще мало что решали. В чемпионате «Спартак» выиграл оба матча, но шансов финишировать выше в таблице у «Динамо» больше.

В старте хозяев не оказалось Тюкавина — вместо него вышел Смолов. С первых минут также появился Бителло — вот и все перестановки Лички по сравнению с игрой против «Зенита». У «Спартака» на «кубковость» состава указывало появление в воротах Селихова — здесь четко соблюдается деление турниров между голкиперами. В остальном без неожиданностей: возвращение на схему с тремя центральными защитниками и, пожалуй, ни одного вопроса по стартовому составу. Возможно, Слишкович становится предсказуемым, но его сила в том, что он ничего не выдумывает.

Игра для «Спартака» началась с потери. Бабич на ровном месте дернул заднюю, потребовалась замена. Маслов вышел не сразу, но, играя в меньшинстве, «Спартак» забил! Игнатов аккуратной подачей нашел в штрафной Соболева, и тот головой отправил мяч в сетку. Так, кстати, было в памятном финале Кубка два года назад — там тоже Соболев открыл счет после передачи Игнатова. А вообще спартаковская «семерка» — это настоящее бедствие для «Динамо»: это его девятый гол в 11 дерби против бело-голубых!

К середине тайма «Динамо» забрало мяч, «Спартак» сел в оборону. Бело-голубые порой не давали сопернику поднять голову — то есть перейти центр поля. Но при этом и вскрыть спартаковскую оборону толком не получалось. «Спартак» вряд ли получал удовольствие от такой игры, но результат она давала. Более того, красно-белые дотерпели до второго своего гола. Он получился максимально вертикальным: Селихов вынес, Соболев выиграл верх, Игнатов зацепился за мяч и переиграл Шунина. И тут возникла длиннющая пауза: нужно было разобраться с офсайдом. Долго-долго чертили линии, и выяснилось, что носок бутсы Бальбуэны создал глубину атаки «Спартака» и оставил Игнатова в легальном положении — 2:0!

По-настоящему вскрыть оборону «Спартака» динамовцам удалось лишь однажды, и случилось это в компенсированное время, которого набралось аж на девять минут. За спины защитникам красно-белых прошла передача на Смолова, который вышел один на один, но проиграл дуэль Селихову.

После перерыва Личка выпустил Тюкавина, но вместо Бителло, а не Смолова. «Динамо» продолжило давить, и для «Спартака» важно было выдержать стартовый натиск. Самый опасный момент у ворот Селихова возник после того, как Бальбуэна выиграл верх на стандарте. В остальном спартаковцы справились. Со временем сил у динамовцев становилось все меньше, и беспрерывно атаковать, забирать все подборы и моментально перекусывать контратаки возможности уже не было. «Спартак» потихоньку отодвинул игру от своих ворот. Было очевидно, что третий гол закончил бы игру, но порой для красно-белых важнее было просто сбить темп. Три дня назад спартаковцы очень уверенно довели до победы игру с «Локомотивом», имея преимущество в один мяч. Здесь при «+2» красно-белые в концовке тем более не дали сопернику ни шанса.

Ключевым моментом матча стал быстрый гол «Спартака»: команда Слишковича идеально воспользовалась этим преимуществом. Красно-белые отдали мяч сопернику, не прогнулись в обороне и нашли свой момент на контратаке. Мы уже успели привыкнуть к прагматизму временного тренера красно-белых, так что нет сомнений: так и было задумано.

И надо отметить исполнение игроков «Спартака». Не сплоховал никто: Селихов подтащил в нужный момент, Денисов с Масловым провели свои лучшие матчи за очень долгое время, хорош был Мартинс в центре, ну а Соболев с Игнатовым все решили впереди и сделали два гола. Идеально. «Спартак» — в финале Пути регионов; победой в Кубке красно-белые еще могут спасти этот сезон.

Вылететь от «Спартака» — это болезненно для «Динамо», но сейчас для бело-голубых самое важное — не зацикливаться на этом поражении. Вряд ли кто-то в Петровском парке всерьез рассчитывал на золотой дубль, так что нужно как можно скорее переключаться на чемпионат, где «Динамо» реально участвует в чемпионской гонке.