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Кубок России

Сегодня, 17:00

«Краснодар», «Спартак», «Динамо»... Кто-то будет сильно разочарован в Кубке России

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Бителло и Хесус Медина
Бителло и Хесус Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Всем нужна только победа.

Группа D

И

В

ВП

ПП

П

М

О

1. Спартак

5

4

0

0

1

14-9

12

2. Динамо

5

2

0

2

1

10-9

8

3. Краснодар

5

2

1

0

2

9-7

8

4. Пари НН

5

0

1

0

4

5-13

2

С самой жаркой группой FONBET Кубка России все было понятно изначально. Когда в одном месте собираются «Спартак», «Динамо», «Краснодар» и «Пари НН» — последним лучше тихо отойти в сторонку (что они в итоге и сделали) и тихо наблюдать, кто какое место себе выбьет. С самой горячей встречей тоже все было ясно: «Спартак» и «Краснодар» — это постоянно интригующая вывеска. Но в последнем туре группового этапа она раскручена донельзя.

Артем Дзюба, Александр Соболев и&nbsp;Эдуард Сперцян. «Спартак» — «Краснодар», «Локо» против «Рубина» и все матчи дня: онлайн-трансляция игр Кубка России

Здесь — переплетение сразу нескольких дорог. Во-первых, Ивичу никак нельзя проигрывать хотя бы потому, что сзади наступает «Динамо». Парни Лички играют с худшей командой этого розыгрыша Кубка — нижегородцами — и имеют отличные шансы на победу. А если так, то даже в случае успеха в Москве «Краснодар» отправится в Путь регионов. Но вряд ли «быки» хотят упрощать бело-голубым задачу — они точно сделают максимум, потому что только он поможет остаться на Пути РПЛ.

FONBET Кубок России. Группа D
02 нояб, 20:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Пари Нижний Новгород

Во-вторых, у «Краснодара» дела и без того расстроились. Гандикап в 7 очков от «Зенита» южане растеряли, теперь у них скромнейшие +2 от питерцев, что команда Семака вполне может отыграть в личной встрече. Какое настроение в клубе, гадать не нужно — на этом фоне падение в Путь регионов (особенно учитывая прошлогодний Суперфинал) будет совсем плохим сигналом.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

С «Краснодаром» понятно, но ведь есть еще и «Спартак». Да, лучшая команда группового этапа. Да, уже решили все задачи. Но вокруг Абаскаля осенью такой мрак и тучи, что ничего не значащей эту игру назвать тяжело. Красно-белым сейчас нужна любая победа, и тем более в таком матче. Так что «Спартак» — «Краснодар» — это не просто громкая вывеска, здесь многое на кону...

Сейчас южане лидируют в РПЛ, но, если так и останутся на третьей строчке в кубковой группе, в точности повторится прошлогодняя история «Зенита». Тогда питерцы не осилили борьбу с «Крыльями» и «Спартаком» (красно-белые в итоге выиграли группу). А в Пути регионов сине-бело-голубые далеко не прошли — остановились на 1/4, уступив «Динамо». Вероятно, в России еще не появилась команда, способная осилить два турнира — впрочем, «Краснодар» еще может это опровергнуть.

FONBET Кубок России. Группа D
01 нояб, 20:45. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ХК Спартак (Москва)
14
11
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