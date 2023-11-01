«Краснодар», «Спартак», «Динамо»... Кто-то будет сильно разочарован в Кубке России

Всем нужна только победа.

Группа D И В ВП ПП П М О 1. Спартак 5 4 0 0 1 14-9 12 2. Динамо 5 2 0 2 1 10-9 8 3. Краснодар 5 2 1 0 2 9-7 8 4. Пари НН 5 0 1 0 4 5-13 2

С самой жаркой группой FONBET Кубка России все было понятно изначально. Когда в одном месте собираются «Спартак», «Динамо», «Краснодар» и «Пари НН» — последним лучше тихо отойти в сторонку (что они в итоге и сделали) и тихо наблюдать, кто какое место себе выбьет. С самой горячей встречей тоже все было ясно: «Спартак» и «Краснодар» — это постоянно интригующая вывеска. Но в последнем туре группового этапа она раскручена донельзя.

Здесь — переплетение сразу нескольких дорог. Во-первых, Ивичу никак нельзя проигрывать хотя бы потому, что сзади наступает «Динамо». Парни Лички играют с худшей командой этого розыгрыша Кубка — нижегородцами — и имеют отличные шансы на победу. А если так, то даже в случае успеха в Москве «Краснодар» отправится в Путь регионов. Но вряд ли «быки» хотят упрощать бело-голубым задачу — они точно сделают максимум, потому что только он поможет остаться на Пути РПЛ.

Во-вторых, у «Краснодара» дела и без того расстроились. Гандикап в 7 очков от «Зенита» южане растеряли, теперь у них скромнейшие +2 от питерцев, что команда Семака вполне может отыграть в личной встрече. Какое настроение в клубе, гадать не нужно — на этом фоне падение в Путь регионов (особенно учитывая прошлогодний Суперфинал) будет совсем плохим сигналом.

Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

С «Краснодаром» понятно, но ведь есть еще и «Спартак». Да, лучшая команда группового этапа. Да, уже решили все задачи. Но вокруг Абаскаля осенью такой мрак и тучи, что ничего не значащей эту игру назвать тяжело. Красно-белым сейчас нужна любая победа, и тем более в таком матче. Так что «Спартак» — «Краснодар» — это не просто громкая вывеска, здесь многое на кону...

Сейчас южане лидируют в РПЛ, но, если так и останутся на третьей строчке в кубковой группе, в точности повторится прошлогодняя история «Зенита». Тогда питерцы не осилили борьбу с «Крыльями» и «Спартаком» (красно-белые в итоге выиграли группу). А в Пути регионов сине-бело-голубые далеко не прошли — остановились на 1/4, уступив «Динамо». Вероятно, в России еще не появилась команда, способная осилить два турнира — впрочем, «Краснодар» еще может это опровергнуть.