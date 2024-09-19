«Спартак» вышиб «Крылья» из Кубка. Забил даже Николсон, а самарцы доигрывали вдевятером

Красно-белые разгромили команду Осинькина.

Сюрприз в основе

После сенсационного поражения от махачкалинского «Динамо» в предыдущем туре группового этапа FONBET Кубка России «Спартак» не мог себе больше позволить ошибаться. Уж точно нельзя было оступаться в домашней встрече с «Крыльями Советов», которые и на старте чемпионата выглядят неубедительно, а в Кубке — вообще без очков.

Но о ротации Деян Станкович все равно не забыл: уже в воскресенье — дерби с «Динамо» в РПЛ, и перед ним главный тренер «Спартака» обязан был предоставить отдых лидерам. Так он и сделал: шанс получили те, кому не хватает игрового времени, в том числе Шамар Николсон. Фигура ямайца привлекала особое внимание при объявлении состава «Спартака»: Николсона не видели в основе красно-белых больше года, а не забивал он — почти два. Но проблемы с формой Виллиана Жозе неожиданно сделали Шамара вторым центрфорвардом «Спартака» после Угальде.

Исход ясен к перерыву

Ожидания от игры Николсона были минимальными: целый сезон ямаец провел в аренде и минувшим летом, казалось, окончательно попрощается с Москвой. До этого дня он лишь пару раз ненадолго выходил на замену, однако сейчас вышел в старте и забил уже на 68-й секунде! При этом еще до гола Шамар успел загубить опасный момент, но моментально исправился и открыл счет. Это первый гол ямайца с октября 2022 года.

У «Крыльев» в основе тоже появились непривычные игроки — новички Виктор Мендес и Доминик Ороз, которые призваны укрепить уязвимые центр обороны и опорную зону самарцев. Но они пока явно не в форме, так что волжане допускали много моментов у своей штрафной. Второй результативный удар спартаковцы тоже нанесли из центральной зоны — Зобнин шикарно попал в угол.

На 41-й минуте исход встречи стал окончательно ясен, и вновь хозяева протаранили «Крылья» по центру: Николсон был очень близок к дублю, но за ямайца все сделал Печенин, отправив мяч в свои ворота.

Гол Шитова, травма Витюгова, удаление Печенина

Второй тайм начался в аналогичном темпе: «Спартак» продолжил давить и несколько раз мог увеличить разницу в счете, но «Крылья» отбились и отыграли один мяч. Помогли замены: Игорь Осинькин на старте тайма выпустил на поле четырех новых футболистов, один из которых смастерил гол престижа — Ульви Бабаев ассистировал Владиславу Шитову. Воспитанник «Спартака» показательно не праздновал успех.

На какое-то время «Крылья» почувствовали всплеск адреналина и имели шанс максимально приблизиться к сопернику, но Ороско из убойной позиции пробил слишком слабо. Возможно, самарцы и дальше продолжили бы наступление, однако их остановила травма Витюгова. Хавбек «Крыльев» повредил колено и тут же попросил замену, а они на тот момент уже были исчерпаны. Витюгов не мог сдержать эмоций и покинул поле лишь на носилках: Максим даже не успел никому передать капитанскую повязку.

А вскоре «Крылья» остались вдевятером: Печенин в необязательной ситуации сфолил на Игнатове и получил вторую желтую карточку. «Спартаку» не составило труда реализовать большинство: первый мяч за новую команду забил Мангаш и установил окончательный счет — 4:1.

«Спартак» возвращается на первое место в группе, а «Крылья» досрочно лишаются шансов на кубковую весну: у них нет очков и дотянуться даже до третьего места самарцы уже не смогут.