«Спартак» — «Локомотив»: ЭСК нашла одну ошибку. Но ее мнение мало что значит — завтра оно может измениться

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение железнодорожников по трем решениям арбитра Сергея Иванова в матче с красно-белыми, поддержала два из них и определила, что в одном случае рефери ошибся. Что дальше?

Что произошло

«Локомотив» обратился в ЭСК с просьбой оценить работу арбитра Сергея Иванова в эпизодах с неназначением штрафного 11-метрового удара в ворота «Спартака» на 42-й минуте матча, взятием ворот железнодорожников на 56-й минуте и назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Локо» на 90+6-й минуте.

В двух из трех случаев решения рефери поддержаны. Ошибкой, по мнению ЭСК, было засчитать гол на 56-й минуте.

Вердикт комиссии

Вот какая информация опубликована на сайте РФС.

«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Спартак» на 42-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что большинство членов комиссии не усмотрело очевидного нарушения правил игры со стороны игрока обороняющейся команды «Спартак-Москва» № 82 Даниила Хлусевича в единоборстве с атакующим игроком команды «Локомотив» № 11 Антоном Миранчуком в собственной штрафной площади, так как контакт в ногах между игроками, пытающимися играть в мяч и двигающимися в одном направлении, был незначительным и не повлиял на действия атакующего игрока, потерявшего баланс не от этого контакта с защитником, а от того, что он сделал движение в сторону защитника, пытаясь прикрыть мяч от него своим телом.

Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Локомотив» на 56-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в первом эпизоде атакующей фазы команды «Спартак» игрок этой команды № 23 Никита Чернов, выбивая мяч, совершил контакт по инерции подъемом голеностопа с телом игрока «Локомотива» № 93 Артема Карпукаса, который комиссия единогласно признала ненаказуемым, так как игрок команды «Спартак» выполнял этот технический прием в правильной манере, он не имел возможности остановить движение своей ноги и контакт с соперником произошел на встречном курсе его движения, а в действиях данного игрока не было безрассудства.

Михаил Игнатов и Наир Тикнизян. Александр Ступников, «Спартак», Фото Global Look Press

Однако во втором эпизоде атакующей фазы команды «Спартак» большинство членов комиссии считает, что игрок этой команды № 22 Михаил Игнатов вел единоборство с игроком обороняющейся команды «Локомотив» № 71 Наиром Тикнизяном с нарушением правил игры, так как он, используя обе руки и теряя опору с землей, опирался на него всем телом, оказывая давление на соперника, тем самым не давая ему возможности подняться с газона для продолжения борьбы за мяч.

По этой причине комиссия считает, что судье в данном игровом эпизоде следовало зафиксировать нарушение правил и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Локомотив», а взятие ворот отменить. Также комиссия отмечает, что второй ассистент обязан был оценить данное единоборство и помочь судье принять правильное решение до вмешательства ВАР, учитывая его позицию и место единоборства в зоне его ответственности.

Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив» на 90+6-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Локомотив» № 30 Хермана Конти в собственной штрафной площади, по мнению большинства членов комиссии, являлся наказуемым, учитывая место контакта мяча в области кисти руки защитника, которая стелилась по газону и не находилась в опорном положении, что указывает на то, что рука неестественно увеличивала площадь его тела".

«По мнению большинства»

Обратите внимание: во всех трех случаях говорится, что это мнение «большинства членов комиссии». Не единое мнение всех и не мнение подавляющего большинства. То есть голоса могли разделиться, к примеру, четыре к трем, смотря сколько было голосовавших.

Всего в ЭСК входят девять человек, из них правом голоса обладают восемь: Павел Каманцев (председатель ЭСК, председатель судейского комитета, глава департамента судейства, без права голоса), Сергей Зуев (эксперт), Александр Гвардис (эксперт), Николай Иванов (менеджер судей РПЛ), Равшан Ирматов (иностранный эксперт), Сергей Фурса (глава департамента инспектирования), Николай Левников (национальный инструктор), Милорад Мажич (иностранный эксперт), Эдуард Малый (эксперт).

Исходя из этого и нужно оценивать все три решения ЭСК — что это не единое мнение, а мнение большинства.

Вмешательство ВАР

Если во втором эпизоде идет речь не о едином мнении экспертов, а только о большинстве, можно ли считать правильным вмешательство видеоассистентов в действия судьи Иванова? Ведь ВАР должен вмешиваться, когда ошибка явная и очевидная, когда, как недавно образно выразился глава английских рефери Хоуард Уэбб, эта ошибка «прыгает на вас с экрана телевизора». А какая тут очевидность, если далеко не все эксперты ЭСК считают это ошибкой?!

И при чем тут ассистент судьи, если сам Иванов все видел и жестом показал, что нужно продолжать игру?

В решении ЭСК, признавшей ошибку судьи, допущена ошибка

ЭСК определила, что Иванов в одном из трех оспоренных железнодорожниками эпизодов допустил ошибку. Он неправильно засчитал взятие ворот «Локомотива» на 56-й минуте. Но тот ли эпизод оценила ЭСК, о тех ли воротах идет речь? Вот что написано в вердикте комиссии, опубликованном в Telegram-канале РФС и на сайте союза:

«Также комиссия отмечает, что второй ассистент обязан был оценить данное единоборство и помочь судье принять правильное решение до вмешательства ВАР, учитывая его позицию и место единоборства в зоне его ответственности».

О каком же моменте это написано? Единоборство Михаила Игнатова и Наира Тикнизяна шло под первым ассистентом, а не под вторым. У правых ворот, если смотреть со скамеек запасных и из технических зон команд. Так кто неправ — первый ассистент или второй, Игорь Демешко или Дмитрий Чельцов?

Квалификация экспертов

Можно ли узнать фамилию или фамилии тех членов ЭСК, кто не согласен, что контакт мяча с рукой Конти наказуем? Их квалификация точно соответствует требованиям, предъявляемым к экспертам?

Рука Конти была отставлена в сторону, уже стелилась по газону. В данном случае нельзя считать ее опорной или шедшей в упор. Такие действия игрока наказуемы. Иванов абсолютно правильно разобрался в том, что произошло в штрафной площади «Локомотива», и указал на 11-метровую отметку.

Сергей Иванов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Это окончательное решение или правила потом снова поменяют?

Не могу не напомнить о том, о чем писал совсем недавно. В ходе сбора арбитров РПЛ в Турции фактически было отменено одно из осенних решений ЭСК, чьи вердикты в судейском мире раньше было принято считать едва ли не истиной в последней инстанции.

Как стало известно «СЭ», на одной из лекций, посвященной правилам игры, нескольким десяткам судей и инспекторов, приехавших на зимний сбор, было объявлено, что трактовка эпизода матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Урал» (2:4) теперь кардинально другая. Посередине сезона, незадолго до старта его второй части, кто-то вдруг решил внести изменения.

Что случилось в матче «Локомотив» — «Урал»? На 10-й минуте первого тайма той игры арбитр Сергей Иванов (снова Иванов, снова «Локомотив») вынес предупреждение железнодорожнику Максиму Ненахову. Тот сыграл безрассудно и попал Юрию Газинскому шипами в область голеностопа. После этого видеоассистенты Анатолий Жабченко и Адлан Хатуев провели проверку и предложили Иванову посмотреть видеозапись. После их вмешательства рефери на 13-й минуте поменял вид санкции, достал красную карточку и удалил Ненахова.

«Трудно понять, почему так произошло. Ведь нога Газинского была на весу, никакого продавливания и тем более травмы не случилось, удар пришелся в область голеностопа. Агрессии у Ненахова не было — он пытался сыграть в мяч, но сыграл безрассудно», — так я написал в заметке, опубликованной на сайте «СЭ» во время матча, и назвал удаление ошибочным.

Фактически такого же мнения придерживались члены экспертно-судейской комиссии, которая заседала 4 октября. В комиссию с просьбой оценить решение арбитра Иванова обратился «Локомотив», который пытался оспорить удаление своего футболиста, а также контрольно-дисциплинарный комитет РФС, которому предстояло определить, нужно ли дисквалифицировать Ненахова, и департамент судейства РФС.

Комиссия установила, что судья ошибочно удалил с поля Ненахова. Вот как эксперты это объяснили:

«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Урал» № 18 Юрием Газинским подавляющее большинство членов комиссии расценивает как безрассудные, так как контакт с ногой соперника был произведен неполной стопой и, самое важное, во время контакта нога игрока «Урала» находилась на весу, что очевидно смягчило его последствия. Данное обстоятельство позволяет комиссии сделать вывод о том, что судья должен был ограничиться предупреждением игроку «Локомотива», а вмешательство ВАР комиссия считает необоснованным».

ФК «Локомотив»

Как я понимаю, эпизод с удалением Ненахова также детально разбирался в октябре и на брифинге судей РПЛ. Вердикт ЭСК впоследствии учитывался при оценке действий футболистов на поле. Именно так предлагалось поступать рефери в дальнейшем — ограничиваться показом желтой карточки.

Но четыре месяца спустя арбитрам вдруг объявили, что теперь нужно не предупреждать, а удалять. То есть решение ЭСК фактически публично признали неверным.

Это странно по целому ряду причин.

В октябре удаление признали ошибочным, как говорилось в сообщении на сайте РФС, «подавляющее большинство членов комиссии». Почти все из этих же экспертов (кроме Ирматова) присутствовали на сборе в Турции. Они так резко изменили свое мнение? Как вообще появилась новая трактовка? Для чего тогда ЭСК, которая в одночасье кардинально меняет свое решение? Или некоторых из ее экспертов никто не спрашивал?

По одной из версий, инициатива оценить действия Ненахова красной карточкой исходила от национального инструктора Николая Левникова (член ЭСК) и была поддержана менеджером судей РПЛ Николаем Ивановым (член ЭСК). То есть они в октябре были «подавляющим меньшинством», а на сборе отыгрались и волевым решением все-таки изменили трактовку? Или же они были «подавляющим большинством», но в течение четырех месяцев почему-то передумали?

Зачем менять правила посередине сезона, когда все уже привыкли, что это желтая карточка, а не красная? Вы подумали о командах, которые и так сходят с ума от постоянных изменений и уточнений, не успевая следить за полетом мысли хранителей правил? Вы уведомили тех, кто будет играть в российских соревнованиях во второй части сезона, что теперь будет так, а не так, как это было совсем недавно? И единственное ли это изменение в ваших указаниях и трактовках? Кто вернет деньги Иванову и Жабченко, наказанным и отстраненным тогда от работы?

Ну а самое главное — как в дальнейшем относиться к решениям ЭСК, если с ними поступают таким образом?

ЭСК — экспертно-судейская комиссия при президенте РФС. Получается, такими действиями эта самая ЭСК раз за разом подставляет Александра Дюкова.