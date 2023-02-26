Джикия и невезение помешали Дзюбе забить «Спартаку» в первом матче. Спасет ли Артем «Локо» от падения в FONBET Кубке России?

В противном случае красно-зеленые опустятся в нижнюю часть сетки FONBET Кубка России.

27 февраля «Спартак» и «Локомотив» сойдутся в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России. Встреча пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Сергей Иванов. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Спартак» — «Локомотив» 27 февраля 2023 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «Спартак» безоговорочным фаворитом встречи. На победу команды Гильермо Абаскаля в основное время можно поставить с коэффициентом 1.82, что приблизительно 55% вероятности исхода. Успех «Локомотива» доступен за 4.40 (18%), и даже ничья идет за чуть меньшие 3.70 (27%).

В первом матче красно-белые с трудом удержали победу. На то, что в этот раз «железнодорожники» добьются своего и хотя бы не проиграют, котировка — 2.18.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.13.

Случится ли на этот раз обмен голами? Да — 1.70, нет — 2.17.

«Спартак» вполне мог не доводить игру до нервотрепки и забить второй мяч — моменты у красно-белых были. На то, что во второй встрече команда Абаскаля отличится минимум дважды, коэффициент — 2.12.

Шикарный вариант — «победа «Локомотива» хотя бы в одном тайме» за 2.55. Артем Дзюба и Антон Миранчук сделают все возможное, чтобы гости забрали хотя бы одну 45-минутку.

Проход красно-белых в полуфинал Кубка доступен за скромные 1.10, красно-зеленых — за 7.10.

«Спартак» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 1/4 финала FONBET Кубка России 27 февраля 2023 года

«Дзюба уже лидер нашей команды. У него большой бэкграунд. Он может в одиночку момент перевернуть, это важно», — заявил после первого матча со «Спартаком» защитник Максим Ненахов. Артем и правда отлично проявил себя в дебютной встрече за «Локо», особенно учитывая полугодичное отсутствие игровой практики. Особенно полезен форвард был во втором тайме: классно скидывал мяч партнерам, много прессинговал, боролся и попал в штангу. Еще в одном из эпизодов Дзюба не забил с левой ноги в пустые ворота — этот эпизод вполне мог принести «железнодорожникам» желанную ничью.

Возможно, Артем открыл бы счет голам за новый клуб, если бы не еще одно препятствие в лице Георгия Джикии. Изначально сообщалось, что защитник не примет участие в матче, но он не просто вышел на поле, но еще блестяще перекрыл подступы к воротам и выиграл большинство единоборств. В ответной встрече противостояние бывшего и действующего игроков сборной России продолжится и станет одним из наиболее увлекательных.

«Локо», несмотря на статус абсолютного аутсайдера противостояния, отнюдь не выглядел таковым. Особенно хороши красно-зеленые были во втором тайме, когда соперник слегка подсел физически. Даже выход скоростных Промеса и Кейта, а также трудолюбивого Мартинса значительно не изменил ситуацию.

«Второй тайм первого матча показал, что «Локомотив» может доставить неприятности любой команде. В первом матче все могло закончиться по-другому. Ничего еще не решено», — даже известный композитор и болельщик «Спартака» Денис Мацуев предрекает непростой ответный матч для красно-белых. Учитывая, что преимущество команды минимально, на этот раз Абаскаль вряд ли пустится в эксперименты и отрядит в стартовый состав 11 россиян. Как минимум большего стоит ждать от Квинси Промеса, который пропустил совместную предсезонку — это отчетливо сказалось на успехах лучшего бомбардира РПЛ в отведенные ему полчаса матча в Черкизово.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Локомотив»

В первом матче обмен голами не случился не только из-за неважной реализации и ВАР, но и из-за качества поля — оно не выдержало погодных условий и 90 минут игры, став кочковатым и жестким. Поляна на «Открытие Арене» должна быть чуть лучше хотя бы потому, что в день игры ожидаются не -15 со снегом, а вполне приемлемые -5.

Плюс команды обязательно изменят игровой рисунок: «Спартак» сыграет на любимых контратаках, а «Локо» будет атаковать с первых минут и даже в случае еще одного пропущенного мяча. Учитывая, что впереди «железнодорожники» вовсе не инертны и не безнадежны, хотя бы один гол соорудить они должны.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.70.