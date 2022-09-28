«Спартак» начинает новую эру противостояния с «Зенитом». «Лукойл» бросает вызов Питеру?

Красно-белые готовят топ-бюджет на трансферы.

После ухода Леонида Федуна в «Лукойле» выдержали подозрительную паузу и больше месяца не объявляли, как клуб будет функционировать после смены владельца. Со стороны все выглядело странно: гигантский футбольный бренд с крупнейшей аудиторией поглощает нефтяная корпорация, но подробности неизвестны.

Кто возглавит новый проект? Есть ли стратегия и план развития? Какой бюджет? Наконец, кто осуществляет оперативную деятельность, если красно-белые оформляют трансферы на вход, блокируют фамилии потенциальных новичков из шорт-листа и без каких-либо дедлайнов замораживают продление контрактов с игроками?

Выход из тени случился в начале недели. Новый состав совета директоров и назначение спортивного директора случились за три дня до кубкового матча с «Зенитом». Учитывая уровень ненависти бывших боссов, которые регулярно бросали перчатки, переименовывали РПЛ в «Газпром-лигу» и атаковали Питер после выбора стадиона для встречи за Суперкубок, это не совпадение, а символизм.

Который подтверждается заявлениями нового председателя совета директоров «Спартака» Александра Матыцына, четко обозначившего: теперь мы тоже будем тратить много.

— Унаследованный бюджет на 2022-2023 годы не позволяет клубу решить главные стратегические задачи: усиление спортивного блока, состава команды и развитие инфраструктуры. Поэтому финансирование будет увеличено, — объявил Матыцын в интервью ТАСС. — С приходом нового спортивного директора мы надеемся максимально быстро получить краткосрочную и долгосрочную стратегии по усилению команды. В рамках этого плана уже в октябре будет утвержден новый бюджет, что позволит клубу и тренерскому штабу обеспечить качественную зимнюю трансферную кампанию.

Неофициально о том, что новое руководство «Спартака» готовится выстрелить во время зимнего трансферного окна, говорят давно. С одной стороны, это странно: зимой клубы исторически не тратят много, а усиляются точечно. С другой, «Лукойлу» важно зайти максимально эффектно, а ничего, кроме громкого перехода, такого эффекта не даст.

По данным Metaratings, «Спартак» выделит на новичков от 15 до 20 миллионов евро — огромные деньги для зимы. Даже прошлым летом в России никто не тратил так много. Те же красно-белые помимо активации выкупа Кристофера Мартинса отдали 3,2 миллиона евро за Антона Зиньковского и сосредоточились на свободных агентах.

Кристофер Мартинс. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

За что получили неоднозначную рецензию от Матыцына.

— На мой взгляд, подготовленной эту трансферную кампанию назвать нельзя. Яркий пример — ситуация с Кейта Бальде. В какой-то момент выбор остановился на этом игроке, он был свободным агентом и в целом соответствовал требованиям главного тренера. С Бальде подписали контракт, и только после этого выяснилось, что Национальный антидопинговый суд Италии дисквалифицировал его на три месяца.

Критика сделки по Бальде понятна: это удар не столько по финансам, сколько по репутации. Но сенегальца подписали после перехода клуба от Федуна к «Лукойлу». Тогда кто согласовывал трансфер?..

Больше этого вопроса смущает только то, что огромное число прогрессивных оборотов в интервью Матыцына («импульс к развитию», «эффективная стратегия», «системная работа спортивного блока») в конечно счете упирается в назначение Пола Эшуорта — человека, чья репутация не слишком сочетается с заявленными целями «Лукойла».

Год назад новую стратегию заявлял другой московский клуб, который тоже выделил огромный трансферный бюджет под зарубежного топ-менеджера (справедливости ради фигура Ральфа Рангника вызывала меньше сомнений, чем выбор Эшуорта) и обещал бороться за чемпионство. А теперь балансирует над зоной переходных матчей, хаотично меняет тренеров и оглядывается на ФНЛ.

«Спартак» вряд ли мечтает повторить такой сценарий. Конкуренция с «Зенитом» — правильное стремление. Но в РПЛ достаточно примеров, которые доказали: конкретно эта цель решается не только с помощью бюджета.

29.09.2022 | Спартак — Зенит