Слова тренеров «Динамо» и «Спартака».

Для меня это болезненное поражение — всего шаг до суперфинала!

— Тяжело говорить, грустно — я был уверен, что мы вернем долг «Спартаку» за предыдущие поражения, — сказал на пресс-конференции главный тренер «Динамо» Марцел Личка. — Сегодня, к сожалению, надо поздравить соперника. В раздевалке было очень грустно. Всего шаг до суперфинала...

Почему проиграли? Потому что соперник забил легкие два мяча. Это бывает, это футбол. Мы могли вернуться в игру, у Федора Смолова был момент.

Я просил, чтобы во втором тайме мы действовали попроще: в одно или два касания с переводом на фланги. Но нам это не удалось — играли медленно и много раз касались мяча.

— Можно ли сказать, что команде не хватило свежести, или у нее сейчас другие приоритеты?

— Не жалею, что с «Зенитом» выпустил основной состав. На неудачах надо учиться. «Спартак» дисциплинированно играл, оборонялся. Мы совершали много касаний перед чужой штрафной, это мешало создавать голевые моменты. Если бы «Спартак» не забил быстрый гол, то игра была бы другой. Еще один важный момент — шанс Смолова перед перерывом.

— Почему так поздно заменили Смолова?

— Во втором тайме мы перешли на схему 3-5-2. Вместе с Тюкавиным он мог создать голевые моменты. Когда у нападающих нет моментов, им трудно забивать. Чтобы нападающий забил, ему нужно отдать голевую — с флангов их не было, это не работало.

— Из-за травмы Бабича не было мысли выпустить пораньше Грулева и перейти на игру через навесы?

— Это не мой стиль футбола. Мы могли попробовать это за 10-15 минут до конца матча. Но сколько кроссов было за это время? Не помню хороших навесов. Мяч не долетал до нужного места. Это наша проблема.

— Почему оставили Тюкавина в запасе?

— Во-первых, мы провели восемь матчей за месяц и должны распределять нагрузку на всех игроков. Сегодня общался с доктором — у нас 21 футболист в расположении и нет травм. Все здоровы. Значит, мы правильно следим за нагрузками. Во-вторых, Смолов — это опытный игрок.

В раздевалке я сказал, что для меня это болезненное поражение. Но через три дня у нас матч с «Сочи», необходимо быстро переключиться на эту игру. И верить, что мы сможем приблизиться к конкурентам и поборемся за золото или за второе место.

— Вы сказали про второе место — для вас это станет успехом?

— Я иногда больше оптимист или фантазер. В РПЛ за нами идет «Спартак», поэтому я мог говорить о сохранении третьего места. Но в последнем туре мы играем против «Краснодара» — потенциально это может быть матч за чемпионство. Но и стать вице-чемпионом — тоже хорошо.

«Спартак» научился играть по счету: не надо бежать в атаку, когда ведешь 2:0

— Удалось забить два гола — после этого игралось легче, — сказал и. о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович. — Знаем, что «Динамо» — хорошая команда. К сожалению, нам не удалось во втором тайме реализовать моменты в контратаках. Но я доволен дисциплиной игроков, действиями в обороне. Я снова увидел футболистов, которые готовы отдать все друг за друга. Вот такой менталитет у команды. Идем дальше в Кубке России!

— Сегодня в старте вышел Селихов. Выбирали вратаря, потому что думали в том числе о серии пенальти?

— О серии пенальти я не думал. Хотелось завершить игру в основное время. Селихов — хороший вратарь, который качественно выполняет свою работу.

— Что для вас важнее на финише сезона: Кубок или РПЛ?

— Я уже отвечал на этот вопрос, но могу повторить: нужно бороться везде. Это «Спартак», мы не имеем права говорить, какой турнир для нас важнее.

— В каком компоненте команда прибавила в первую очередь?

— Она научилась играть по счету. Поняла, когда надо защищаться или атаковать. Конечно, болельщик не хочет смотреть, как команда обороняется 45 минут, но нам нужен результат. Не надо бежать в атаку, когда ты побеждаешь 2:0 или 3:0.

— С кем бы хотели встретиться дальше в Кубке России?

— Впереди у нас матч с «Пари НН» в РПЛ. Мне неинтересно, кто будет дальше в Кубке. Меня интересует только моя команда. Уверен: у такого «Спартака» нет конкурентов, которые бы его обыграли.

— Что с Бабичем?

— С Бабичем был риск, мы это знали. Тренерам всегда обидно, когда происходят такие ситуации. Надеемся, что ничего серьезного нет.

— Как оцените выход Маслова?

— Я не увидел разницу между ним и Бабичем. У Паши сильный характер, он идет до конца, работает очень хорошо. Он качественно сыграл и с «Локомотивом», и сегодня. Хочу ему сказать, чтобы он продолжал трудиться. И у него будет шанс играть.

— Болельщики сравнивают вас с Гвардиолой...

— На Гвардиолу я похож только тем, что тоже лысый. Были бы волосы — никто бы не сравнивал, потому что мне до него очень далеко. Надо много работать и учиться. Вообще, считаю, тренер должен учиться всю жизнь!