«Спартак» впечатляет. Абаскаль учится на ошибках

В заключительном матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России команда Гильермо Абаскаля переиграла оставшийся на тайм в меньшинстве «Краснодар» и одержала уже вторую победу в сезоне.

Весенняя перестрелка в Тушине (4:3) окончательно закрепила битву «Спартака» и «Краснодара» в топе ярчайших противостояний нашего футбола. Меньше двух мячей в матче этих клубов было забито больше трех лет назад (в марте 2020 «быки» победили в Москве — 1:0), а последняя игра сложилась так драматично, что в «Краснодаре» даже возвели команду Абаскаля в статус принципиальнейшего оппонента. «Спартак» — наш злейший соперник, — признался Олусегун. — Мы проиграли ему дважды в последних двух матчах, так что следующая очная встреча будет возмездием».

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Судя по стартовому составу, Ивич воспринял то поражение более хладнокровно — и после «Динамо» дал передохнуть половине основы: с первых минут не вышли Сафонов, Кордоба, Кривцов, Батчи, Черников и Кайо. Это не самая массовая ротация на этой стадии Кубка (у «Динамо» и ЦСКА составы изменились сильнее), но тренд понятен.

Тем удивительнее оказался выбор Абаскаля — на четвертый день после энергозатратного матча с «Оренбургом» (и за четыре дня до «Балтики») он выставил вполне боевую обойму: с Джикией и Черновым в центре обороны, флангами Денисов — Хлусевич, Зобниным, Умяровым и Игнатовым в средней линии, а также тройкой Зиньковский — Бальде — Промес впереди.

И этот план сработал. Во-первых, «Спартак» избавился от провалов сзади, как в матче с «Оренбургом». Во-вторых, в отличие от «Динамо», которое тоже доминировало с «Краснодаром», трансформировал преимущество в классный гол. Отметим игру Зобнина корпусом в завершении, а еще передачу Хлусевича, который становится самым результативным защитником старта сезона.

В-третьих, команда Абаскаля грамотно поймала хозяев уже после того, как отошла назад и отдала мяч и территорию — но не выключила прессинг и бросалась в отбор сразу после потерь. Это не привело ко второму голу, но «Краснодар» нарвался на сценарий похуже. Судя по реакции Сперцяна, в слезах уходившего в раздевалку, Эдуард сам не ожидал, что фол на Зиньковском получится настолько жестоким. «Быки» настраивались на возмездие, но уже к перерыву приблизились к новому провалу — в меньшинстве против такого «Спартака» и по такой жаре не было шансов.

Показательно, что чуть ли не единственный момент «Краснодара» во втором тайме (до гола Кади в дополнительное время) привез Хлусевич — просто повезло, что его обрез на своей половине не закончился выходом один на один. Но если в первом туре эти моменты возникали систематически, то теперь выглядели как исключение: «Спартак» столько душил команду Ивича затяжными атаками и так часто напрягал Агкацева дальними ударами (особенно старался Бонгонда), что казалось — при необходимости добавит еще.

Понятно, что сказалось удаление и при равных составах перевес был бы не таким весомым, но «Спартак» на старте впечатляет. По интенсивности на протяжении 90 минут видно, что Абаскаль хорошо подготовил команду физически. А в плане тактики оперативно поработал над ошибками, из-за которых получил столько проблем от «Оренбурга».

Осталось поправить реализацию — и весной, и сейчас «Спартак» слишком часто прощает у чужих ворот. Но теперь получит Соболева и Шамара, которые должны это исправить.

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Следующий матч красно-белые проведут 31 июля — их соперником во втором туре РПЛ станет «Балтика». Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ убеждены, что «Спартак» наберет три очка — на его победу предложен коэффициент 1.45, что примерно 69% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех калининградцев — за 6.40 (11%).