Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

27 июля, 23:30

«Спартак» впечатляет. Абаскаль учится на ошибках

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Антон Зиньковский в матче Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» (2:1).
Фото ФК &quot;Краснодар&quot;, Соцсети
Telegram Дзен
В заключительном матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России команда Гильермо Абаскаля переиграла оставшийся на тайм в меньшинстве «Краснодар» и одержала уже вторую победу в сезоне.
Кубок России. Группа D
27 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:2
Спартак

Весенняя перестрелка в Тушине (4:3) окончательно закрепила битву «Спартака» и «Краснодара» в топе ярчайших противостояний нашего футбола. Меньше двух мячей в матче этих клубов было забито больше трех лет назад (в марте 2020 «быки» победили в Москве — 1:0), а последняя игра сложилась так драматично, что в «Краснодаре» даже возвели команду Абаскаля в статус принципиальнейшего оппонента. «Спартак» — наш злейший соперник, — признался Олусегун. — Мы проиграли ему дважды в последних двух матчах, так что следующая очная встреча будет возмездием».

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS

Судя по стартовому составу, Ивич воспринял то поражение более хладнокровно — и после «Динамо» дал передохнуть половине основы: с первых минут не вышли Сафонов, Кордоба, Кривцов, Батчи, Черников и Кайо. Это не самая массовая ротация на этой стадии Кубка (у «Динамо» и ЦСКА составы изменились сильнее), но тренд понятен.

 
Игровой момент в&nbsp;матче Кубка России &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Первый гол Бонгонды и удаление Сперцяна. «Спартак» обыграл «Краснодар»

Тем удивительнее оказался выбор Абаскаля — на четвертый день после энергозатратного матча с «Оренбургом» (и за четыре дня до «Балтики») он выставил вполне боевую обойму: с Джикией и Черновым в центре обороны, флангами Денисов — Хлусевич, Зобниным, Умяровым и Игнатовым в средней линии, а также тройкой Зиньковский — Бальде — Промес впереди.

И этот план сработал. Во-первых, «Спартак» избавился от провалов сзади, как в матче с «Оренбургом». Во-вторых, в отличие от «Динамо», которое тоже доминировало с «Краснодаром», трансформировал преимущество в классный гол. Отметим игру Зобнина корпусом в завершении, а еще передачу Хлусевича, который становится самым результативным защитником старта сезона.

В-третьих, команда Абаскаля грамотно поймала хозяев уже после того, как отошла назад и отдала мяч и территорию — но не выключила прессинг и бросалась в отбор сразу после потерь. Это не привело ко второму голу, но «Краснодар» нарвался на сценарий похуже. Судя по реакции Сперцяна, в слезах уходившего в раздевалку, Эдуард сам не ожидал, что фол на Зиньковском получится настолько жестоким. «Быки» настраивались на возмездие, но уже к перерыву приблизились к новому провалу — в меньшинстве против такого «Спартака» и по такой жаре не было шансов.

Показательно, что чуть ли не единственный момент «Краснодара» во втором тайме (до гола Кади в дополнительное время) привез Хлусевич — просто повезло, что его обрез на своей половине не закончился выходом один на один. Но если в первом туре эти моменты возникали систематически, то теперь выглядели как исключение: «Спартак» столько душил команду Ивича затяжными атаками и так часто напрягал Агкацева дальними ударами (особенно старался Бонгонда), что казалось — при необходимости добавит еще.

Понятно, что сказалось удаление и при равных составах перевес был бы не таким весомым, но «Спартак» на старте впечатляет. По интенсивности на протяжении 90 минут видно, что Абаскаль хорошо подготовил команду физически. А в плане тактики оперативно поработал над ошибками, из-за которых получил столько проблем от «Оренбурга».

Осталось поправить реализацию — и весной, и сейчас «Спартак» слишком часто прощает у чужих ворот. Но теперь получит Соболева и Шамара, которые должны это исправить.

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS

Следующий матч красно-белые проведут 31 июля — их соперником во втором туре РПЛ станет «Балтика». Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ убеждены, что «Спартак» наберет три очка — на его победу предложен коэффициент 1.45, что примерно 69% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех калининградцев — за 6.40 (11%).

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Антон Зиньковский
Даниил Хлусевич
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
7
15
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Колесников заработал миллион за победу в Казани. Его не хватает на ЧМ
Россия проведет три турнира с флагом и гимном. Как выглядит наш ответ МОК
Путин сравнил потери ВСУ и России на запорожском направлении за сутки
ВС РФ нанесли удары по аэродромам и пунктам управления ВСУ
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Черников — о матче с «Краснодаром»: «Мы могли вырвать ничью»
«Зол, что пропустили в такой манере — могли заканчивать матч раньше». Абаскаль — о победе «Спартака»
Хлусевич не сомневается, что сможет принять участие в следующем матче
Джикия рассказал о состоянии Хлусевича и оценил новичков «Спартака»
Джикия — о матче с «Краснодаром»: «Одержали важную победу на ранней стадии Кубка»
Абаскаль объяснил, почему предпочел Мозесу Игнатова в матче с «Краснодаром»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зол, что пропустили в такой манере — могли заканчивать матч раньше». Абаскаль — о победе «Спартака»