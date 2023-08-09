«Из-за стресса каждый из нас лишился частички сердца!» Абаскаль — о невероятной победе «Спартака»

Пресс-конференция Гильермо Абаскаля и Сергея Юрана после 5:4 в Кубке России.

Это только начало! Мы не должны останавливаться

— Хочу попросить прощения — я буду краток, потому что завтра у нас тренировка, — сказал главный тренер «Спартака». — Первые 30 минут в нашем исполнении были лучшими в этом сезоне. По характеру, настрою и движению. В перерыве мы поговорили с ребятами: когда Умяров шел в стык, Пруцев должен был закрывать зону — оттуда и пришел гол...

Но давайте не забывать, что средний возраст «Спартака» сегодня составил 23 года. Мы должны контролировать наши чувства. Ты ведешь 3:1, но необходимо доигрывать матч до конца. При этом любое действие должно провоцировать какую-то реакцию. Сегодняшняя была невероятной, ребята смогли вытащить такую игру! Мы смогли добиться победы, и я хочу поблагодарить игроков и болельщиков, потому что они поддерживали нас в каждом действии. Если такая атмосфера сохранится, любому сопернику будет невероятно тяжело.

— На поле не появился Бальде, но вышел Игнатов. Почему?

— Все ответы — на поле. Игнатов выполнил большой объем работы, много двигался, открывался.

— Поздравляем вас: «Спартак» начал сезон с 5 побед в 5 матчах.

— Спасибо! Это только начало, мы не должны останавливаться. Нужно держать планку, добиваться необходимого результата. Думаю, из-за стресса каждый из нас сегодня лишился частички сердца.

— Как оцените дебют Рябчука?

— С приходом Олега, надеюсь, конкуренция будет возрастать. Два молодых футболиста закрывали эту позицию — Денисов и Хлусевич. Я знаю Рябчука — он очень энергичный игрок, идет до конца, никогда не сдается. Он нам поможет.

— Знали ли вы, что с Юраном будет так непросто?

— В прошлом сезоне сыграли с ними 0:0. Рад, что сегодня отыгрались и вырвали победу. Мы должны играть лучше, прогрессировать. Сегодня мы победили не только благодаря игре, но и благодаря страсти!

Теперь журналисты не скажут, что мы ставим автобус!

— Как оцените игру? — вопрос главному тренеру «Пари НН» Сергею Юрану.

— Классный матч получился! Теперь журналисты не будут говорить, что мы ставим автобус. А то некоторые пишут: «организованная оборона», другие — про «автобус». Честно, классная игра! Первый тайм не удался. Хотя мы забили до перерыва, играли в атаку. Но поначалу чувствовалась зажатость. Это нормально — играли на выезде с такой командой! Во втором тайме раскрепостились, выглядели лучше, повели в счете. Но у «Спартака» вышли такие игроки на замену...

Вижу, что команда не опускает руки, проигрывая — идет вперед. Это ценное качество. У нас добротный коллектив, будем разбирать ошибки. Всегда хочется большего, внутри есть недосказанность. Как минимум на ничью мы наиграли. Парни — молодцы!

Сергей Юран. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Кажется, что команда потеряла концентрацию в конце второго тайма.

— Во-первых, мы впервые играли в 20:45, были полусонные. Посмотрю еще раз матч, станет понятно. Во-вторых, «Спартаку» надо отдать должное — там квалифицированные исполнители. Сложно сказать, почему до этого у нас была максимальная концентрация, а здесь мы ее потеряли. Во втором тайме мы зашли в штрафную, а со «Спартаком» это чревато...

— Казалось, что «Пари НН» немного не хватало мастерства.

— Не думаю, что у ребят не хватает мастерства. Важен фактор везения, как и в любом виде спорта. Допущу, что его сегодня не хватило.

— Как вы готовились к этой игре?

— У нас был план возврата из Краснодара в Нижний Новгород, но мы поменяли его и сразу полетели в Москву, тренировались в Новогорске. Посчитал, что так будет правильно. Думаю, мы верно подходим к восстановлению, к тренировочному процессу.

— Желаем вам удачи с конкурентами «Спартака»! Помогите бывшей команде.

— Я много не обещаю, но скучно не будет!