Такая игра — чистый кайф.

Поздно вечером во вторник мне позвонил отец — в восторге от матча «Спартак» — «Пари НН». А ведь он болельщик с конца 1950-х, видел вживую Стрельцова и остальных, знает, что такое большой футбол. Но не было ни слова ворчания, что эти 5:4 — не настоящее, что они там все не умеют играть в обороне. Была искренняя радость от зрелища, от характера, от эмоций. Очень рад, что наши ощущения совпали.

А я вспоминал о других 5:4 с таким же сюжетом: 3:1 — 3:4 — 5:4. С ЦСКА в 90-м. Олег Романцев против Павла Садырина, с хет-триком Игоря Корнеева, первым выходом на замену Валерия Карпина в голубых кальсонах, его двумя голевыми навесами.

Тогда тоже не умели играть в обороне? Или просто кайфовали от классной игры под названием «футбол»? Не помню ни одного плохого слова про тот матч. Игроки, тренеры, журналисты, болельщики — все наслаждались.

Поэтому и сейчас хочется сказать по-молодежному: ну не душните, то есть не нойте насчет низкого уровня футбола, нулевых оборон и прочего! Такая игра, такие повороты сюжета, такие голы... Да это же чистый кайф!

Как куражился в первом тайме «Спартак»! Десять других игроков в стартовом составе по сравнению с матчем в Казани (а у «Пари НН» — семь тех же людей, что с «Краснодаром»), но неоснова «Спартака» просто устроила на поле какой-то непрекращающийся танец.

Даже латераль-середнячок Леон Классен, никогда прежде в «Спартаке» не забивавший, крученым в дальний клал. Даже работяга Данил Пруцев после трехходовочки с Антоном Зиньковским и Михаилом Игнатовым низом тоненько туда же катил (ну чисто романцевский гол!). Даже обычный защитник Никита Чернов пяткой при розыгрыше углового голевой пас шедеврально отдавал, как тот Зидан. Даже пацан Павел Мелешин в этом же эпизоде опытного Майга продавливал. У «Спартака» результативные действия в этом матче совершали просто все!

К перерыву было мало сомнений, что матч окончен. А потом девять минут — и вместо 3:1 становится 3:4.

Мы редко хвалим судей. Но когда в первом матче на таком уровне арбитру из Владивостока Сергею Цыганку выпадает вот такое безумие и он с ним так спокойно и уверенно справляетс, это заслуживает уважения.

Только представьте, что такое для арбитра-новичка на поле «Спартака» при счете 3:3 отменить красивый гол хозяев и вместо него назначить пенальти в их же ворота. Насколько это сложно психологически, даже если так должно быть. Но ВАР Андрей Фисенко, тоже из Владивостока, руку у Даниила Хлусевича увидел, подозвал Цыганка, и тот не сдрейфил — принял решение быстро и не изменившись в лице. Молодец. Мужчина.

Хорошо дебютировал и Олег Рябчук. Молдавско-португальский новичок «Спартака» из «Олимпиакоса» вышел на замену так, словно играл за красно-белых всю жизнь. Увидев это, партнеры начали на него играть. Он показал и объем, и самоотдачу, и хорошую игру в подыгрыше, и с лета даже ударил. Не перестраховывался и не отдавал ближнему, а принимал правильные решения. Был одним из тех, кто своим выходом на замену при 3:4 по новой переломил игру.

Как влитой вписался в спартаковскую игру и Хесус Медина. Еще предстоит оценить, как экс-армеец исполняет угловые и штрафные — недаром же он в ЦСКА был по этим делам за главного. У «Спартака» же со стандартами в прошлом сезоне не шло категорически. Может, и поэтому парагвайского левшу переманили и положили ему намного большую зарплату, чем у красно-синих. Для Владимира Федотова это изрядная потеря, для Гильермо Абаскаля — такое же приобретение.

Герой старта сезона Бонгонда, кстати, вышел неудачно. Пока нет уверенности, что замены — это для Тео. А вот Квинси Промес менее чем за полчаса успел набрать 1+1 — и поди ты еще забей в такой ситуации, как при пятом голе, как бы чудовищно ни ошибся Гоцук. Довольно острый угол, не ближняя дистанция, защитник на линии ворот...

Но голландец пробил идеально. Мастер. И приложил палец к губам точно по-аршавински. Кому интересно? Нидерландской прокуратуре? Не спартаковским же болельщикам, которые в нем души не чают, как бы он за пределами поля ни бедокурил.

Продолжаю радоваться за Игнатова. У Михаила ушла нестабильность, когда он пропадал на целые матчи. Выходит на замену — то отдает, то забивает. Сегодня провел 90 минут — 1+1. И как же он корпусом перед ударом, получив пас от Квинси, оттер мощного Гоцука! Очень хочу, чтобы Игнатов стал важной фигурой для красно-белых. Талант-то — еще какой.

И Роман Зобнин вышел отлично — вплоть до «финта Зидана» перед чужой штрафной. Все эти замены очень многое изменили — так же как и три замены Сергея Юрана в перерыве.

Мне нравится, как он работает, как себя ощущает на поле его команда. Прямо жалко нижегородцев — проиграть «Краснодару» в чемпионате и «Спартаку» в Кубке, притом что в обоих случаях на проигрыш они не стояли. Они проявили себя большими молодцами.

Как рубился весь матч, получив сразу желтую карточку, а потом забив, крепыш Тимур Сулейманов! А Эдгар Севикян начал второй тайм с того, что красиво грохнул издали от штанги в свой день рождения. Я вспоминал рассказы сведущих людей о том, что его папа, богатый человек, спонсировал юношеские сборные России якобы при условии, что туда будут брать его сына. Но ведь Севикян оказался действительно способным футболистом. Попробовал себя в Испании, теперь за Нижний забил «Спартаку».

Я не исключал, что при 4:3 Нижний наглухо закроется. И он попробовал — умеет ведь. Не получилось. И из-за силы спартаковской скамейки. И из-за того, что эта игра в принципе была не про автобусы, трамваи и другие виды общественного транспорта.

Важно ли на будущее, что красно-белые заново все перевернули? Конечно! Когда начало сезона удается, нельзя его своими руками отдавать. Разок накосячили — а потом все, что получалось, вдруг перестанет получаться. А вот так все заново поставить с головы на ноги — это дорогого стоит.

В пятницу будет очень тяжелая игра — в гостях с «Уралом», у которого семь очков в трех турах, и в Кубке он вчера тоже выиграл. Крепчайшая команда у Виктора Гончаренко. И это будет не меньшая проверка, чем следующая, дома с «Зенитом».

Но есть чувство, что этот «Спартак» на что-то способен. И в этом мы с отцом тоже сошлись. А ведь он, болеющий за красно-белых более полувека, многое видел и понимает. Я — поменьше, но тоже не вчера родился.

Надеюсь, ощущения нас не обманывают.