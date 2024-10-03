Максим Никитин — о кубковой победе «Спартака» над «Динамо» (3:2).

«Спартак» и «Динамо» разыграли очередной эпизод старейшего дерби страны. И снова это было ярко. Перед игрой «Спартак» — «Локо» на ушедших выходных я писал, что это матч — столкновение двух философски разных систем. Матч «Динамо» — «Спартак» в Кубке — игра радикально разных подходов. И на этот раз победила более утилитарная структура.

«Спартак» остро нуждался в положительных эмоциях, которые приносит только победа над большим соперником. Поэтому Станкович без колебаний выставил стартовый состав, заменив лишь крайних защитников и вратаря — вместо Денисова на поле обнаружился Хлусевич, Рябчука заменил Рикарду Мангаш, а Максименко уступил место Селихову.

Марцел Личка в прошлом сезоне заслужил водопад критики после разгромного кубкового поражения от «Спартака». Тренера «Динамо» тогда обвиняли в отсутствии особого настроя на игру против спартаковцев, поэтому в этот раз на дерби в FONBET Кубке России «Динамо» вышло с мощнейшим настроем, но все равно без оптимального состава. Из состава выпали: Тюкавин, Бителло, Фомин, Майсторович, Фернандес, Артур, Нгамалё и Лунев.

«Динамо» сразу же продемонстрировало шикарную мускулистость и желание. И дело даже не в голе Дасы (израильтянин забил гол-римейк мяча Арьена Роббена в ворота «Манчестер Юнайтед» 12-летней давности), а в прессинге динамовцев, которым они уничтожали «Спартак». Красно-белые допустили 14 потерь на своей половине поля — 10 в первые 28 минут игры. «Динамо» просто ошарашило соперников потрясающей динамикой и работой в переходах владения.

«Спартак» играл на редкость безыдейно, поскольку нельзя назвать идеей опускания Барко к центральным защитникам, к которым все давно привыкли. Эсекьель снова пытался начинать атаки, но это было абсолютно бессмысленно, поскольку аргентинец пытался выводить мяч на дриблинге, а он не проходил. Как и не проходили его передачи между линиями.

Второй мяч «Динамо» — еще один пример идеального прессинга, а еще того, как динамовцы выключили спартаковские передачи между линиями. Бабич покатил на Умярова, но недостаточно сильно. У Срджана по-большому счету не было других вариантов из-за грамотной расстановки подопечных Лички в прессинге (плюс серб заметно сдал в последних матчах). По итогу Гагнидзе угадал момент, очень просто перехватил мяч и покатил на Карраскаля, который оформил вторую голевую передачу в матче. Хорхе провел шикарный первый тайм и даже мог забить гол, но не случилось.

Надо сказать, что в первом тайме «Динамо» создало пять голевых моментов из восьми. У «Спартака» без пенальти было всего два голевых момента. В общем, первая половина осталась за хозяевами, которые провели, возможно, лучший тайм против красно-белых за время работы Марцела Лички.

Виллиан Жозе (№12) забивает решающий гол в ворота «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Во втором «Спартак» перестроился. Неубедительный Хлусевич отправился на лавку, а его место занял Даниил Денисов. Кристофер Мартинс поменял Данила Пруцева. Перестановки добавили мощи в центре поля, но все равно не дали креатива. Зато его дал Барко, который наконец-то перестал регулярно оказываться на линии своих защитников и перебрался к чужой штрафной, где организовал давление. Правда, оно решающую роль не сыграло.

Маркиньос — скрытый герой противостояния. Бразилец в начале второго тайма чуть не забил фантастический гол обводящим ударом с левого фланга, а затем переместился на правый и разрывал защитников «Динамо» уже там. В итоге именно бразилец отлично подал правый угловой в голову вышедшему Шамару, который через штангу невольно организовал гол Мартинсу. К тому моменту «Спартак» перестроился с 4-3-3 на 4-4-2 за счет выхода Виллиана Жозе в пару к Николсону и замены Угальде. В этой расстановке Барко стал левым полузащитником, а Маркиньос как раз и поменял позицию. Кстати говоря, по данным РуСтат, Маркиньос стал лучшим игроком встречи в составе обеих команд.

Ну а главным десертом матча, конечно, стал гол Жозе со штрафного. Честно говоря, не понимаю, чем все удивлены. Виллиан в «Бетисе» отнимал штрафные не то что у Барко, а у Набиля Фекира и забивал с них прилично. Правда, в игре с «Динамо» ему очень помогла стенка, которая почему-то развалилась. Но это уже детали. Теперь будет интересно посмотреть, как этот гол повлияет на перспективы бразильца в борьбе за стартовый состав «Спартака».

Ну а встреча случилась снова огненная. Динамовцы на этот раз выиграли первый тайм, «Спартак» перешел на утилитарную схему с тремя столбами в атаке во втором и забрал матч.

Кажется, сколько бы «Динамо» и «Спартак» ни играли — интересно будет всегда.