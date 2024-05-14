Игнатов и Угальде не пустили «Спартак» в финал Кубка. Мнение Алланазарова

Красно-белые уступили «Балтике» — 0:1.

Мнение

Ребята, поймите наконец, если в вашей команде играют такие люди, как Игнатов, Бонгонда, Денисов, а лучший центральный полузащитник — Пруцев, вы точно не будете бороться за титулы. И уж тем более можно забыть про доминацию над кем-либо. Иногда такая команда сможет выдавать неплохие отрезки и яркие матчи, но стабильности у нее не будет никогда.

В первом тайме встречи с «Балтикой» таргетменом «Спартака» был Игнатов — это был ужас. Именно на Мишу делались все обостряющие передачи, но он либо принимал половинчатое решение, либо не забивал из явной позиции, либо вообще терял мяч. Отдельные болельщики и эксперты могут продолжать верить в этого игрока, но тогда сразу откажитесь от титулов, ребята, это будет честно.

Я почти уверен, что Игнатов был бы лидером условных «Балтики», «Урала» или «Нижнего», но лидером «Спартака» Михаил, увы, никогда не станет. Лидер красно-белых должен быть не только сильным футболистом, но и сильной личностью. Глушаков, Промес, Джикия, Соболев, Жиго — какие еще примеры вам нужны?

Жаль, что Слишкович не смог пройти в финал. Думаю, что теперь его точно не оставят. Ждем прихода молодого моднейшего тренера из Европы и смотрим в следующий сезон. Что будет там? Все зависит от трансферов. Если удастся подписать двух-трех сильных футболистов, которые моментально впишутся в состав, тогда можно будет навязать борьбу в чемпионате и побороться за кубок. Если выйдет, как с Угальде, то опять ожидаем четвертое-шестое место и сплошное разочарование.

Угальде и Игнатов — два игрока, которые не пустили «Спартак» в финал Кубка.

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