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14 мая, 23:15

Игнатов и Угальде не пустили «Спартак» в финал Кубка. Мнение Алланазарова

«Спартак» проиграл «Балтике» и вылетел из Кубка России
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов (справа) в матче против «Балтики».
Фото ФК «Спартак»
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Красно-белые уступили «Балтике» — 0:1.
FONBET Кубок России. Путь регионов. Финал
14 мая, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:0
Спартак

Мнение

Ребята, поймите наконец, если в вашей команде играют такие люди, как Игнатов, Бонгонда, Денисов, а лучший центральный полузащитник — Пруцев, вы точно не будете бороться за титулы. И уж тем более можно забыть про доминацию над кем-либо. Иногда такая команда сможет выдавать неплохие отрезки и яркие матчи, но стабильности у нее не будет никогда.

В первом тайме встречи с «Балтикой» таргетменом «Спартака» был Игнатов — это был ужас. Именно на Мишу делались все обостряющие передачи, но он либо принимал половинчатое решение, либо не забивал из явной позиции, либо вообще терял мяч. Отдельные болельщики и эксперты могут продолжать верить в этого игрока, но тогда сразу откажитесь от титулов, ребята, это будет честно.

Я почти уверен, что Игнатов был бы лидером условных «Балтики», «Урала» или «Нижнего», но лидером «Спартака» Михаил, увы, никогда не станет. Лидер красно-белых должен быть не только сильным футболистом, но и сильной личностью. Глушаков, Промес, Джикия, Соболев, Жиго — какие еще примеры вам нужны?

Нападающий &laquo;Балтики&raquo; Анхело Энрикес (слева) и&nbsp;защитник &laquo;Спартака&raquo; Никита Чернов. «Спартак» вылетел из Кубка России! Латышонок выдал матч жизни и затащил «Балтику» в суперфинал

Жаль, что Слишкович не смог пройти в финал. Думаю, что теперь его точно не оставят. Ждем прихода молодого моднейшего тренера из Европы и смотрим в следующий сезон. Что будет там? Все зависит от трансферов. Если удастся подписать двух-трех сильных футболистов, которые моментально впишутся в состав, тогда можно будет навязать борьбу в чемпионате и побороться за кубок. Если выйдет, как с Угальде, то опять ожидаем четвертое-шестое место и сплошное разочарование.

Угальде и Игнатов — два игрока, которые не пустили «Спартак» в финал Кубка.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Манфред Угальде
Михаил Игнатов
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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