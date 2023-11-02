Соболев сделал все для «Спартака» и Абаскаля. Но у красно-белых всего одна победа в шести матчах

«Краснодар» выиграл в Москве — 3:2.

В историческом контексте для «Спартака» кубковая встреча с «Краснодаром» не имела никакого значения. Что она есть, что ее нет. Красно-белые уже после четвертого тура гарантировали себе итоговую первую строчку в группе, так что результаты последних двух матчей не имели турнирного значения.

Но вы видели встречу в Тушине? Какой нерв, какой драйв! Игра смотрелась на одном дыхании, напоминая, что футбол хорош не одними только цифрами и раскладами. Иначе не заполнился бы прилично стадион поздним будним вечером, не создавали бы отличную атмосферу болельщики, жившие футболом. Победа над лидером чемпионата в отдельно взятом матче — чем не мотивация?

Я уж не говорю про Гильермо Абаскаля, который находится под огромным давлением разговоров о возможной отставке. Любое поражение — очередная волна слухов об уходе и неприятные вопросы. Выигрыш — возможность выдохнуть, работать спокойнее и увереннее.

Интриг хватало. Что, скажем, стоит за разговорами о разладе с Соболевым и Джикией? И если защитник травмирован, то форвард попал в стартовый состав — передышку ему не дали перед важной битвой в РПЛ с «Локомотивом». А Александр сыграл так, словно самое важное дело в его жизни сейчас — спасти главного тренера. Раскрывшись в роли оттянутого форварда под выдвинутым на острие Мелешиным. Сначала заработал пенальти и сам его уверенно забил. Затем отобрал мяч и вывел один на один Умярова роскошным пасом — тому оставалось только обвести голкипера. А в концовке повторил трюк с заработанным 11-метровым, и не его вина, что опорная нога при ударе на мокром газоне поехала и мяч, вероятно, чиркнул о нее. Спорное решение ВАР по отмене гола. Но Соболев в любом случае хорош.

Однако «Спартак» снова уступил. Это «Краснодару» победа нужна была как воздух, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы в кубковом Пути РПЛ. И на красно-белого героя у «быков» нашелся свой — 18-летний Кокшаров. Воспитанник академии «Краснодара», сделав дубль, убедил, что у Кордобы в случае чего есть достойная замена.

Александр Кокшаров («Краснодар»). Фото Александр Федоров, «СЭ»

А разъярил Абаскаля защитник Рябчук. Он и в первом тайме позволил выскочить из-за спины Мозесу — аплодисменты сорвал Селихов. Но спартаковец не извлек урока, повторив грубую ошибку после перерыва и позволив сравнять счет.

У «Спартака» в шести последних матчах — четыре поражения и всего одна победа. Печальная статистика, которая вновь породит разговоры о том, подходит ли Абаскаль красно-белым или ему лучше поскорее вернуться в Испанию.