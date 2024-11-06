Известный футбольный функционер Юрий Белоус — о кубковом матче «Спартак» — «Ростов» (0:1).

— Получили ли удовольствие от футбола?

— Во втором тайме игра пошла повеселее. Видимо, слова Карпина в раздевалке дошли до футболистов «Ростова». После перерыва гости прибавили. В итоге победили. Очень важный для дончан результат с психологической точки зрения. Они давно не выигрывали. Ну и взять верх над «Спартаком» в Москве, конечно, дорогого стоит. Встреча получилась довольно жесткой. Два пенальти, много стыков. Удаление, непонятные судейские решения.

— «Спартак» не убедил?

— Красно-белые ничем не удивили, хотя Станкович выставил практически оптимальный состав. Мне не до конца понятно поведение главного тренера красно-белых.

— Что вы имеете в виду?

— Его постоянные апелляции к судьям. Он все время вскакивает со скамейки, кричит, выражает свое недовольство решениями арбитров. Такие действия иностранного специалиста вызывают вопросы. «Спартак» — большой клуб. Мы всегда сравниваем новых тренеров команды с теми специалистами, которые приводили москвичей к большим успехам. Разве Бесков и Романцев позволяли себе постоянно вскакивать и орать на судей? Мне кажется, руководству клуба надо объяснить сербу, что стоило бы эмоции держать при себе. Иначе можно потерять определенную часть колеблющихся болельщиков.

— Вам Станкович чем-то напоминает Тедеско и Абаскаля?

— Понятно, что футбол — игра эмоциональная. Но зачем же лететь к бровке при первом спорном, как кажется Станковичу, эпизоде? Это уже, не скрою, начинает раздражать. Чуть что — он разводит руками и довольно громко говорит в адрес рефери. Не особо красивая история. Я вам уже привел пример Бескова и Романцева. Но мы можем и провести параллели с теми специалистами, чьи команды сейчас лидируют в РПЛ. Согласитесь, Мусаев, Семак, Галактионов реагируют гораздо сдержаннее.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Уже сейчас можно сделать определенные выводы по работе Станковича в «Спартаке»?

— Нет. Рановато. Более четкая картинка начнет вырисовываться после зимних сборов. Хоть Саша Мостовой и говорит, что в «Спартаке» наконец-то появился тренер, который был большим игроком, но пока это еще ничего не значит. Ведь что главное в оценке специалиста? Результат, качество футбола и рост игроков. Вот в «Локо» игроки прогрессируют, а в «Спартаке»... Довольно сложная история. Не скажу, что все остановились на месте, но и никто при Станковиче пока не сделал шаг вперед. Напротив. Настораживают безответственные действия на поле некоторых исполнителей.

— Вы про красную карточку Рябчука?

— Не только. Я уже как-то говорил, что Литвинов для игрока оборонительного плана действует крайне неаккуратно. Иногда он заслуживает удаления еще до перерыва. Что касается Рябчука, то тут нет слов... Грубейший фол, грубейший! Он же мог сделать инвалидом игрока «Ростова»! (Ивана Комарова. - Прим. «СЭ»). Как можно так играть? Катастрофа! Такие фолы никак нельзя оправдать.

— Поговорим о пенальти Барко. Это аргентинец неудачно пробил или прекрасно сыграл голкипер «Ростова» Ятимов?

— Не согласен с теми, кто считает, что пенальти — это лотерея. Ничего подобного! 11-метровые — это мастерство. В «Ростове» работает очень опытный тренер вратарей. Виталий Кафанов. Считаю, он сработал на все сто, подготовил Ятимова. Барко просто-напросто проиграл эту дуэль.

— Как вам в целом игра аргентинца? Егор Титов, например, считает, что спартаковский легионер передерживает мяч.

— Сейчас Барко уже не так ярок, как в первых матчах за «Спартак». Вот сначала многие его передачи приводили к остроте впереди. Теперь южноамериканец уже не столь конкретен. Но тут возникают вопросы и к нападающим, которые, видимо, не так хорошо открываются. Все-таки рано делать глобальные выводы по Барко. Он только недавно пришел в «Спартак». Конечно, полузащитник обладает качествами и мастерством. Но от него ждут гораздо большего. Планку-то он задал весьма высокую, но сможет ли продержать тот уровень на длинной дистанции? Вопрос.

— Валерий Карпин не так давно заметил, что его посещают мысли об отставке. Победа над «Спартаком» резко поменяет его настроение или вы допускаете, что зимой тренер все-таки покинет «Ростов»?

— В принципе, если брать спортивную составляющую, то предпосылок для ухода Карпина, на мой взгляд, нет. Ему комфортно в «Ростове», он здорово вырос за последние годы как тренер. Но мы же знаем, что в регионе сменился губернатор. Как теперь изменится бюджет клуба? А может, повторится история с «Крыльями», где, если верить СМИ, бюджет сократился на миллиард рублей? Сложно сказать...

— Последний вопрос. Какой «Спартак» — настоящий? Тот, который мы увидели в дерби с ЦСКА или в кубковом поединке с «Ростовом»?

— Пока можно признать, что Станкович умеет настраивать, мотивировать подопечных. Они могут биться на поле, порой даже слишком жестко. Команду он заряжает. Но ведь футбол — это все-таки не реслинг. Что касается качества футбола, то пока к красно-белым вопросов больше, чем ответов.