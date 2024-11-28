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«Спартак» проиграл не из-за Карасева, а потому что «слил» первый тайм — и по составу, и по настрою, и по игре

«Спартак» проиграл «Ростову» в четвертьфинале пути РПЛ Кубка России
Игорь Рабинер
Обозреватель
Футболисты «Ростова» и «Спартака» в ответном матче Кубка России.
Фото ФК «Спартак»
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Рабинер — о кубковой неудаче красно-белых в Ростове.

После 0:1 в домашнем кубковом матче от «Ростова» «Спартак» словно вышел подышать донским воздухом и вчистую проигрывал к перерыву — 0:2. «Феерил» Миенти Абена. При первом голе он сломал линию офсайда и вообще делал непонятно что, при втором, на стандарте, скинул мяч под удар Виктору Мелехину.

Но не стоит всех собак вешать на этого незадачливого, слабого, совершенно не нужного красно-белым защитника, на которого уже и партнеры прямо на поле рявкают. А что толку, если рожденный ползать летать не может? Приобретение Абены, вполне возможно, стоило работы спортивному директору Томашу Амаралу.

«Спартак», называя вещи своими именами, в первом тайме был просто никакой. У него значилось ноль ударов не то что в створ, а вообще: 5 (3) — 0 (0) в пользу «Ростова». Красно-белые середину толком не могли перейти, о подходах к чужой штрафной и речи не велось. А ростовчане и играли, и забивали хорошо и легко — сперва Михаил Щетинин вклинился в оборону «Спартака» так, словно там были не футболисты, а манекены, затем стандарт футболисту Валерия Карпина разыграли точно так же — хорошо, наигранно, но при вяло-пассивном сопротивлении. Хотя уж, казалось бы, тут почти всему спартаковскому составу надо выгрызать места в основе — из стартовой обоймы с «Локо» был только Кристофер Мартинс. Он, что характерно, и забил единственный гол.

&laquo;Ростов&raquo; победил &laquo;Спартак&raquo; (2:1) и&nbsp;вышел в&nbsp;полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Наказав ЦСКА, Голенков взялся и за «Спартак»! «Ростов» вышел в полуфинал и отправил красно-белых в Путь регионов

Деян Станкович разбил пластиковое стекло на «Ростов Арене», но злиться ему стоило только на себя — учитывая, что его целью, кажется, было дать игровую практику всем, у кого ее с «Локомотивом» не было. А у Валерия Карпина — выпустить состав, который выиграет. Голенков, сделав дубль в предыдущем матче первенства, теперь логично вышел с первых минут и забил с острейшего угла. А Шамар Николсон не реализовал выход один на один — правда, из офсайда, но в тот момент это ямайца интересовать не должно было. Вот вам и вся разница.

Перед игрой, увидев стартовый состав спартаковцев, я написал в Telegram, что у Вадима Евсеева было про «забитие голов», а у Станковича, выходит, про «забитие» на Кубок. Первый тайм этот тезис полностью подтвердил. Конечно, есть Путь регионов. Им тоже можно пройти и выиграть. Но неприятно было видеть, что матч в Ростове до перерыва просто сливался. Невольно, понятно, но сливался. Составом — даже не смешанным, а вторым, — настроем, чем угодно.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

К перерыву Станкович осознал то, что было очевидно всем. И сделал четвертую (!) замену, выпустив Манфреда Угальде, Эсекиэля Барко, Наиля Умарова и Маркиньоса. А заодно, вероятно, устроив Содом и Гоморру в раздевалке. Потому что на поле вышла вообще другая команда — не только по составу, но и по сути, по исходившему от нее пламени.

«Спартак» весьма быстро один мяч сквитал, и сделал это максимально эффектно — с помощью мощных прорыва и удара Мартинса. Обратило на себя внимание также то, что люксембуржец вовремя сориентировался и не стал отдавать на ход находившемуся в офсайде Умярову, а доделал начатое сам. Уже не первый случай в сезоне, когда он доказывает право на место в составе предельно страстно и убедительно.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович. Гнев Станковича в матче с «Ростовом»: сделал четыре замены после перерыва и разбил перегородку на скамейке

Вот только спартаковцам надо было сравнивать сразу после 2:1, когда «Ростов» был ими смят, оставалось только чуть-чуть поднатужиться и дожать. Но не смогли. Окно возможностей, которое было распахнуто у «Спартака» в течение минут десяти после гола Мартинса, из-за замен «Ростова» постепенно закрылось. Так что дальше — через Путь регионов.

Надеюсь, что «Спартак», в отличие от многих его болельщиков, избежит соблазна свалить поражение на Сергея Карасева (тем более что тогда уж уместнее задаваться вопросами в отношении не подозвавшего его ВАР). В конце концов, Мартинс забил очень скоро после того, как не был назначен пенальти на Маркиньосе — и, если бы «точки» не случилось при 2:1, это была совсем другая история, чем при 2:0. Важнее говорить о составе и игре в первом тайме.

Андрей Лангович против Маркиньоса в матче «Ростов» — «Спартак» (2:1)
Андрей Лангович против Маркиньоса в матче «Ростов» — «Спартак» (2:1).
Фото ФК «Ростов»

Кстати, Сергей Лапочкин (и далеко не он один из судейских экспертов) счел, что ни на Хорене Байрамяне, ни на Маркиньосе пенальти не было, это игровые эпизоды и контакты, а был — опять-таки на Мартинсе, которого защитник «Ростова» на угловом у своих ворот плотно обхватил руками. Интересно, что во время самой игры об этом эпизоде говорили меньше всего.

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