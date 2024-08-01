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Мы недооценивали Станковича: «Спартак» мощно прибавил и нокаутировал «Динамо»

«Спартак» крупно обыграл «Динамо» в Кубке России
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Леонид Волотко — о самом проблемном дерби для Марцела Лички.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
31 июл, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:0
Динамо

Если Деян Станкович на старте карьеры в России планировал всех запутать, то задача выполнена с запасом. «Спартак» полностью провалил матч в Оренбурге. Не слишком убедил с «Химками», несмотря на победу (первый тайм точно не получился). А теперь полуторным составом разобрал «Динамо», которое очень уверенно вкатилось в сезон.

Да, нужно делать скидку на ротацию, но для того же Марцела Лички это привычное явление — в дерби с «Локомотивом» его команда вышла без шестерых футболистов основы и выглядела очень солидно. Понятно, что в Кубке пришлось освежать и такую обойму, но красно-белые доминировали и после выхода Бителло, Майсторовича, Нгамале. Так что аргумент с составами вряд ли актуален.

Вратарь Игорь Лещук пропускает гол после удара Манфреда Угальде. Горькое дежавю «Динамо»: Лещук опять ошибается, «Спартак» опять крупно побеждает

Удивительно, что который год все кризисные моменты бело-голубых всплывают именно против «Спартака». В 2022-м Даниил Фомин в финале Кубка прервал серию без промахов с пенальти. В 2023-м Личка увидел четыре пропущенных мяча к 25-й минуте, причем тоже в Тушине. А Игорь Лещук с пугающим постоянством роняет мячи в ноги чужим нападающим: в прошлом сезоне — Соболеву, а теперь и Угальде. И это ломает футбол «Динамо»: с каждой минутой команда выглядела все хуже.

Но больше поражает — и восхищает! — прогресс «Спартака». Вроде бы Станкович только недавно удивлялся передачам за спину в исполнении «Оренбурга», хотя тот вообще-то так играет давно. И за серба становилось просто страшно: если настолько очевидные вещи вызывают недоумение, то что будет дальше?

Футболисты «Спартака» празднуют гол в ворота «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

А дальше красно-белые первыми пропускают от «Химок» — счастье, что после фола на Умярове, который некоторые судьи могли принять и за легальный эпизод. Была ли у кого-то в тот момент уверенность, что «Спартак» забьет трижды после перерыва — еще и со стандартов, которые разучился реализовывать при Гильермо Абаскале?

Но случился и гол прямым ударом со штрафного (первый за три с лишним года), и после углового. А теперь — доминирование над «Динамо» и совершенно новое восприятие футболистов. Того же Рябчука, которого за прошлый год все списали. Но теперь молдаванин выжег левый фланг, впечатлил «физикой», числом отборов и подключениями в атаку. Пруцев добавил надежности выходам из обороны. Медина заработал пенальти и его же реализовал, хотя по игре к нему по-прежнему много вопросов. Классно обострял Зиньковский, притом что он явно не в праймовой форме. Хороши Угальде и Маслов — Павлу для гола вообще хватило пять минут. И все это — без Зобнина, Бонгонды, Максименко и с минимальным задействованием Барко. А еще — без Соболева, про которого в Тушине уже не вспоминают — просто нет повода.

Разгром в кубковом дерби, конечно, не гарантирует подъема на дистанции — как и падения «Динамо». В «Спартаке» по-прежнему нет четкого понимания по основному составу (а если подъедет Маркиньос — и линия атаки снова изменится), футбольной философии и запаса прочности на фоне сыгранных команд. Но, в отличие от стартовых матчей, появились четкие шаги и решения, которые постепенно выводят красно-белых на другой уровень.

Глобальные выводы делать по-прежнему рано. Но странно и не признать: впечатления от Станковича совсем не те, какие были и после «Оренбурга», и даже после «Химок».

Деян Станкович
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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