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Смазанный Барко пенальти привел к поражению «Спартака». У «Ростова» — первая победа с середины сентября

«Спартак» проиграл «Ростову» в первом матче 1/4 финала Кубка России
Андрей Кузичев
Корреспондент
Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко (с мячом) в матче против «Ростова».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Команда Карпина взяла у красно-белых реванш и сделала первый шаг к кубковому полуфиналу.
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05 нояб, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
0:1
Ростов

Месяц назад, когда «Спартак» и «Ростов» встречались в Тушине в чемпионате, оба тренера пошли на не самые типичные для себя ходы. Валерий Карпин выбрал расстановку с тремя центральными защитниками, а Деян Станкович сделал ставку на мощь Николсона. Тогда — сработало. При игре, которая по статистике получилась примерно равной, ямаец оформил дубль, а ключевым моментом стал первый гол Умярова — он наказал разыгрывавших мяч от ворот Одоевского с Глебовым и забил удивительный гол, в подкате отправив мяч в сетку из-за штрафной.

Наиль Умяров в&nbsp;матче против &laquo;Ростова&raquo;. Чудовищный привоз «Ростова» со «Спартаком». Одоевский затравил Глебова, а Умяров забил в пустые

К первому четвертьфинальному матчу Пути РПЛ FONBET Кубка России красно-белые и ростовчане вернулись к привычным 4-3-3. Николсон в составе хозяев тоже присутствовал, но уже без Угальде, чья эффективность в паре с Шамаром резко падает. Костариканцу комфортнее на острие, а не слева, что он и доказал в играх с «Пари НН» и ЦСКА. Во вторник же шанс получил Николсон. Он, Дуарте и Селихов, которому вручили памятную футболку по случаю 100 матчей за «Спартак», — вот и все изменения в сравнении с дерби.

У «Ростова» перестановок было больше, а прежде всего в глаза бросалось отсутствие в старте Роналдо, Мохеби и Саравии. Зато там был Глебов, пропустивший пятничную встречу с «Динамо» из-за перебора желтых карточек.

Игру же в первом тайме можно охарактеризовать следующими прилагательными — вязкая, плотная, упорная. До зрелищного футбола было очень далеко. Словом, классический случай, когда цепляешься за детали.

Пара неудачных действий Селихова при игре ногами; классные действия Рябчука, который идеально отработал по ходу перспективной контратаки дончан и остановил Сутормина; чтение игры прервавшим острейшую передачу Осипенко... А в итоге все эмоции сконцентрировались в двух взаимосвязанных эпизодах. Это Мелехин, падая на газон, потащил за собой за футболку Николсона, и ВАР помог арбитру назначить пенальти. А Барко, который до этого безупречно бил с точки в России (пять раз), проиграл дуэль блестяще сыгравшему Ятимову.

В перерыве Карпин — явно держа в уме предстоящую игру с «Химками» — поменял двух защитников (вышли Сако и Вахания). Но при этом изменилась игра «Ростова» в атаке. Сразу после перерыва Щетинин запустил диагональ за спину Маркиньосу, и Селихову пришлось спасать, выбросившись навстречу Кучаеву. А Литвинов принял на себя удар Комличенко. Да, был неловко упущенный Николсоном шанс и убойный момент Бонгонды, который получил подарок от неудачно выбившего мяч Сако, но попал в нигерского защитника. Только «Ростов» — больше защищаясь — выглядел чуть конкретнее в атаке.

Прежде чем гости повели в счете, Селихов спас, вытянув из самого угла удар Мохеби. А потом в игру снова вступил ВАР, и Казарцеву опять хватило мгновений, чтобы увидеть на мониторе наступ Умярова на ногу Байрамяну. Второй в матче пенальти Мохеби исполнил безупречно и приблизил желто-синих к первой с середины сентября победе. Предыдущая тоже была добыта в кубковом турнире в игре против «Оренбурга».

А ближе к финальному свистку вспомнилась тушинская фраза Карпина месячной давности: «Выигрывает тот, кто меньше ошибается». В данном случае — при исполнении 11-метровых. В игре же еще Виллиан Жозе едва не наказал Сако за обрез и попытался перебросить Ятимова из центрального круга. Только это все, что создал «Спартак» в концовке. Ее хозяева провели без удаленного за необъяснимый фол Рябчука.

Вторая часть противостояния — 27 ноября в Ростове.

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