«Спартак» и «Урал»: снова ничья, снова скандал из-за решения судьи

В первом полуфинальном кубковом матче Пути РПЛ ничья — 1:1.

«Спартак» в этом сезоне словно садится на шпагат. С одной стороны, до последнего пытается цепляться за убегающим «Зенитом» в РПЛ, заодно оберегая вторую строчку, с другой — не экономит силы в Кубке, дойдя уже до полуфинала верхней сетки. Гильермо Абаскалю до этого удавалось не только радовать болельщиков качеством футбола, но и грамотно распределять силы между турнирами.

В кубковом, правда, возможность для ротации уравновешивается длительными дисквалификациями — Селихов, Соболев и Николсон «отдыхают» после заварухи в Питере в прошлом ноябре, им остается еще по три игры. Но испанец все равно производит точечные изменения. Против «Урала», в частности, в запасе остался Зобнин, уступив место в старте Мартинсу. Плюс, если сравнивать с предыдущей встречей с «Факелом», вместо Денисова и Зиньковского вышли Тавареш и Игнатов. В атаке же в отсутствие Соболева и Николсона делается ставка не на Бальде, а на Мелешина.

Соперник при этом у красно-белых пусть и не с самым громким именем, но с шикарными результатами. «Урал» не уступал до этого в 15 (!) официальных матчах подряд. Фантастическая серия Виктора Гончаренко. Она, правда, должна была прерваться 4 марта на... «Открытие банк Арене». Но арбитр Виталий Мешков допустил грубейшую ошибку, не засчитав чистый победный гол Соболева в концовке.

И со второй попытки москвичам не удалось одолеть уральцев. И опять много разговоров о судействе.

Понравился Тавареш. 22-летний португалец, купленный у «Бенфики» за 2 миллиона евро, и в обороне действовал уверенно, и в созидании достаточно продуктивно. Правый защитник неплохо поддерживал атаки, став автором результативной передачи на Промеса. После удобного паса Пруцева в штрафную казалось, что Тавареш пробьет сам, однако он заметил на дальней штанге свободного Квинси и сделал ему идеальный заброс. Антоха такие замыкает уверенно — 1:0. Это 102-й гол голландца в России и уже 21-й — в сезоне-2022/23, повторение личного рекорда-2017/18. А ведь еще треть дистанции впереди.

А потом случилось то самое резонансное решение рефери, которое не понравилось спартаковцам. Да и нейтральные зрители недоумевали: если несколько дней назад против «Факела» за подобный удар по лицу сопернику назначили пенальти в ворота красно-белых, то почему теперь нет фола после отмашки Бегича, после которой досталось Мартинсу? И отчего ВАР не посоветовал Сергею Карасеву хотя бы изучить видеоповтор и принять решение самостоятельно?

Получи хозяева право на пенальти, реализуй его — и при счете 2:0 «Уралу» стало бы тяжело. А так екатеринбуржцы зацепились и в равной игре спаслись. По одному бесподобному сейву выдали голкиперы Максименко и Помазун после ударов Юшина и Промеса. Но еще в одном эпизоде гостям повезло — Железнов пробил, рикошет от ноги Маслова — и 1:1.

Навал москвичей в конце матча результата не дал, первый матч так и закончился ничьей. Ответный пройдет в Екатеринбурге 5 апреля.

«Урал» продолжает беспроигрышную серию, насчитывающую уже 16 встреч. «Спартак» же вновь вправе, наверное, сетовать на судейство. Хотя и о качестве футбола нельзя забывать. Верно отметил после финального свистка Промес: для победы надо создавать больше моментов, а темп — быть выше.