Сегодня, 09:00
— Что это было?
— Команда полностью разбалансирована и никак не усилилась зимой. Да, Тавареш сегодня плюхнул и попал. Но такое иногда случается. Мы же не видим этого в каждом матче. А так и кочерга, висящая на стене, стреляет... Про Дуарте и говорить ничего не нужно.
— Почему?
— Ну вы же видели, как во втором тайме молодой Салтыков его раскачал и убежал как от стоячего, выскочил один на один с Максименко. Голкипер красно-белых провел в целом неплохой матч, выручив три-четыре раза. Без его сейвов счет был бы совсем угрюмым.
— Забей Бальде пенальти, все было бы по-другому?
— Бальде, видимо, своими громкими заявлениями как-то заставил руководство и тренера в него поверить, его ставят в состав, выпускают на поле. И вот вам результат... Но это все частности. Я опять не увидел весной единой команды, единого организма. Это просто набор исполнителей, которые умеют играть в футбол, но между ними нет связей и взаимодействия...
— Значит, пора задавать вопросы Абаскалю? Как была проведена подготовка на сборах?
— Может, и к нему, да. Но я бы в первую очередь задавал вопрос другим людям.
— Кому?
— Тем, кто отвечает в клубе за селекцию. К тем, кто приобретает такое непотребство!
— Жестко вы...
— Извините, ну «Акрон» же рассмотрел Салтыкова, который сегодня терзал оборону москвичей, который феерил, забил, выходил один на один, давил. Однако в «Спартаке» появляются такие ребята, как Дуарте и Тавареш. А чем Понсе, который открыл счет, хуже, например, Бальде? Кто отвечал в «Спартаке» за усиление? Может, не тому человеку доверили комплектацию команды? Нет. Это даже не вопрос, а утверждение. Не тому!
— Может, Дуарте еще адаптируется и раскроется.
— Ну о каком уровне можно говорить, если от него улетает молодой пацан? Его оттесняет корпусом парень, который ниже! Ну что это за защитник? После такой игры можно смело сказать Дуарте: «Чемодан — вокзал — домой». Пусть летит к себе в Парагвай!
— Кто еще из игроков явно не уровень «Спартака»?
— Да вся команда играет уныло. Как будто жилы из них вытянули... Ну что-то бегают, куда-то подают... Где драйв, где азарт? Может, они думали, что на одной ноге пройдут «Акрон»? Хотя не могли не понимать, что эта команда уже высадила «Локомотив» и «Динамо». Не знаю... А тем, кто в этом матче не участвовал, надо поменьше ногами и руками размахивать и на судей орать, чтобы «Спартак» не вылетал на таком этапе.
— Это вы, видимо, про Соболева?
— Ну да. Нельзя так подводить свою команду. И сколько теперь болельщикам «Спартака» ждать нового трофея? Лет шестнадцать?
— Зиньковский сегодня тоже не убедил?
— Да никто меня не убедил. Только Максименко потащил три мертвых мяча. Тавареш «плюнул» неплохо, но когда он так же попадет в следующий раз?
— Что ждет «Спартак» в чемпионате? Сейчас предстоят игры с «Краснодаром», «Ростовом», «Зенитом», ЦСКА...
— Ситуация непростая. Джикия вроде поправился. Но ему еще потребуется какое-то время, чтобы обрести форму после травмы. Пока он не выйдет на свой пик, «Спартак» продолжит сбоить в обороне. Про Дуарте я уже сказал. Ну и Чернов — сами понимаете... Не то это все. Ни о чем.