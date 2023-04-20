«После такой игры сказал бы Дуарте: «Чемодан — вокзал — Парагвай». Червиченко — о провале «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко — о сенсационном поражении от «Акрона» в Кубке России (1:2).

— Что это было?

— Команда полностью разбалансирована и никак не усилилась зимой. Да, Тавареш сегодня плюхнул и попал. Но такое иногда случается. Мы же не видим этого в каждом матче. А так и кочерга, висящая на стене, стреляет... Про Дуарте и говорить ничего не нужно.

— Почему?

— Ну вы же видели, как во втором тайме молодой Салтыков его раскачал и убежал как от стоячего, выскочил один на один с Максименко. Голкипер красно-белых провел в целом неплохой матч, выручив три-четыре раза. Без его сейвов счет был бы совсем угрюмым.

— Забей Бальде пенальти, все было бы по-другому?

— Бальде, видимо, своими громкими заявлениями как-то заставил руководство и тренера в него поверить, его ставят в состав, выпускают на поле. И вот вам результат... Но это все частности. Я опять не увидел весной единой команды, единого организма. Это просто набор исполнителей, которые умеют играть в футбол, но между ними нет связей и взаимодействия...

— Значит, пора задавать вопросы Абаскалю? Как была проведена подготовка на сборах?

— Может, и к нему, да. Но я бы в первую очередь задавал вопрос другим людям.

Гильермо Абаскаль в матче Кубка России «Акрон» — «Спартак». пресс-служба «Спартака»

— Кому?

— Тем, кто отвечает в клубе за селекцию. К тем, кто приобретает такое непотребство!

— Жестко вы...

— Извините, ну «Акрон» же рассмотрел Салтыкова, который сегодня терзал оборону москвичей, который феерил, забил, выходил один на один, давил. Однако в «Спартаке» появляются такие ребята, как Дуарте и Тавареш. А чем Понсе, который открыл счет, хуже, например, Бальде? Кто отвечал в «Спартаке» за усиление? Может, не тому человеку доверили комплектацию команды? Нет. Это даже не вопрос, а утверждение. Не тому!

— Может, Дуарте еще адаптируется и раскроется.

— Ну о каком уровне можно говорить, если от него улетает молодой пацан? Его оттесняет корпусом парень, который ниже! Ну что это за защитник? После такой игры можно смело сказать Дуарте: «Чемодан — вокзал — домой». Пусть летит к себе в Парагвай!

— Кто еще из игроков явно не уровень «Спартака»?

— Да вся команда играет уныло. Как будто жилы из них вытянули... Ну что-то бегают, куда-то подают... Где драйв, где азарт? Может, они думали, что на одной ноге пройдут «Акрон»? Хотя не могли не понимать, что эта команда уже высадила «Локомотив» и «Динамо». Не знаю... А тем, кто в этом матче не участвовал, надо поменьше ногами и руками размахивать и на судей орать, чтобы «Спартак» не вылетал на таком этапе.

Роман Зобнин в матче Кубка России «Акрон» — «Спартак». пресс-служба «Спартака»

— Это вы, видимо, про Соболева?

— Ну да. Нельзя так подводить свою команду. И сколько теперь болельщикам «Спартака» ждать нового трофея? Лет шестнадцать?

— Зиньковский сегодня тоже не убедил?

— Да никто меня не убедил. Только Максименко потащил три мертвых мяча. Тавареш «плюнул» неплохо, но когда он так же попадет в следующий раз?

— Что ждет «Спартак» в чемпионате? Сейчас предстоят игры с «Краснодаром», «Ростовом», «Зенитом», ЦСКА...

— Ситуация непростая. Джикия вроде поправился. Но ему еще потребуется какое-то время, чтобы обрести форму после травмы. Пока он не выйдет на свой пик, «Спартак» продолжит сбоить в обороне. Про Дуарте я уже сказал. Ну и Чернов — сами понимаете... Не то это все. Ни о чем.