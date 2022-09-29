Абаскаль образцово разобрал «Зенит». Этот разгром — важный сигнал всем остальным

Леонид Волотко — о лучшем матче «Спартака» в сезоне.

Игровая трансформация «Спартака» — тактический блокбастер сезона, за которым безумно интересно наблюдать. Поразило, когда Абаскаль рискнул в Суперкубке. Москвичи сыграли так смело, что сложилось ощущение: коуч абсолютно не ориентировался на «Зенит». Хотя времени на подготовку (как и соперников такого уровня) к тому моменту у красно-белых практически не было. Да, презентация 4-4-2 с ромбом и высоким прессингом провалилась, но затем принесла Гильермо кучу очков в РПЛ и обозначила его философию.

Второй матч в Москве — тоже шок. Испанец неожиданно отошел от стиля, и вместо новой попытки доминирования мы увидели осторожный и даже скованный «Спартак». Команда непривычно много оборонялась, а моменты создавала исключительно за счет контригры. И в итоге выдала одну из самых безвольных встреч в сезоне.

В третьем противостоянии с питерцами эксперименты продолжились: Абаскаль выбрал схему с тремя центральными защитниками (Джикия — Литвинов — Маслов), которую протестировал недавно в Кубке против «Факела». И это дало нужный эффект. Усиленный центр избавил оборону от количества убойных моментов, обрушившихся на Максименко в прошлый раз. А хронически провисавший правый фланг наконец-то получил подстраховку. Но главное впечатление — баланс в игре, которого так не хватало «Спартаку».

При Семаке чемпион особенно не любит практиковать позиционную атаку против сверхплотных защитных блоков. С такой тактикой даже «Торпедо» продержалось на «Газпром Арене» 84 минуты. А у Абаскаля глубоко опускался еще и Соболев, не говоря уже о пяти защитниках и опорниках.

При таком футболе без Барриоса, Ловрена, Клаудиньо и Мостового приходилось особенно тяжело. Тем более красно-белые доставляли достаточно проблем впереди и выглядели все лучше и лучше. Абаскаль отлично поработал над стандартами — практически каждый заканчивался для гостей напряженным эпизодом. Промес постоянно напрягал фланги смещениями в центр и держал в тонусе Ивана дальними ударами. А Игнатов только чудом не реализовал самый убойный момент встречи.

К перерыву «Спартак» вел по ударам в створ 4:0. Но эти цифры не должны вводить в заблуждение: только у Кузяева были два топ-шанса, закончившиеся сверхопасными ударами (при одном хозяев вообще спасла штанга). Показательно, что в обоих случаях команда Абаскаля провалилась в зоне подбора — и это не первый раз, когда красно-белые не успевают разбирать и накрывать соперников.

Забег Малкома один на один тоже мог перевернуть матч — если бы не вторая штанга. Хотя «Зенит» в начале второй половины все равно прибавил: прижал «Спартак» на его половине и заставил терпеть. Но то ли не выдержал высокой интенсивности матча, то ли ответного давления соперника.

То, как «Спартак» вышел из-под затяжного прессинга, забрал мяч и отодвинул игру на чужую половину, достойно аплодисментов. А Семак провалил все четыре замены: Мостовой, Алип, Бакаев и Кассьерра лишь ослабили рисунок игры «Зенита». Красно-белые сохраняли высокий темп, давили и даже в концовке матча включали контрпрессинг.

Гол Промеса после паса Денисова, качественно заменившего Игнатова, выглядел абсолютно логичным. Но главный итог для Абаскаля — то, что происходило дальше. Даже поведя в счете, «Спартак» не отошел назад: команда сохранила мощнейшее давление и добивала сине-бело-голубых. Соболев прибил «Зенит» уже через семь минут после гола Квинси, не дав и шанса вернуться в игру. А дубль Промеса и итоговые 3:0 отправили сигнал всем остальным клубам России — когда у тебя все работает идеально, банду Семака можно не просто побеждать, но и делать ей больно.