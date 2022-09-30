Промес, Соболев, Абаскаль! Первая победа «Спартака» над «Зенитом» Семака, первый разгром за 16 лет

Обозреватель «СЭ» — о главной сенсации Кубка России.

Последний раз «Спартак» крупно обыгрывал «Зенит» в 2006-м

Долгожданная первая победа «Спартака» над «Зенитом» за четыре с половиной сезона при Сергее Семаке получилась смачной. Сразу — 3:0. Крупный счет в пользу красно-белых последний раз был аж в 2006-м при Владимире Григорьевиче Федотове, светлая ему память.

Так что одним этим результатом Гильермо Абаскаль, тепло обнявшийся и обменявшийся несколькими явно приятными фразами с Семаком перед игрой, войдет в историю клуба. И не важно, что это групповой турнир, когда матч не имеет глобального значения. Такова система розыгрыша нынешнего Кубка, и «Зениту» надо было реабилитироваться после 0:2 в Самаре. Понятно, что никуда он не вылетит, поскольку из группы выходят три команды, а есть «Факел», который все три матча первого круга проиграл. Но не думаю, что петербуржцам хочется занять третье место и пойти более длинным турнирным путем.

А ведь отойди «Спартак» после первого гола Квинси назад, начни удерживать эти 1:0 — уверен, не выиграл бы. Но он со своей уже не раз виданной в этом сезоне ненасытностью шел на чужую половину поля большими силами и там выгрызал все единоборства. Посмотрите три стыка подряд перед стенкой Руслана Литвинова с Промесом и фирменного голевого разворота Александра Соболева! Подожми там хоть кто-то ноги — и гола бы не случилось, а может, и в опасную контратаку «Зенит» вылетел бы.

Эта победа — заслуженная, по игре и духу. Да, у «Зенита» было две штанги, и забей Далер Кузяев или Малком в тех ситуациях — все могло повернуться по-другому. Но игру клуб из Санкт-Петербурга, в отличие от предыдущих матчей с этим соперником, не вел. Хотя составы были вполне себе боевые, уж точно не резервные — и сил никто не экономил. Да, красно-белым помогло, что из сборной Колумбии не успел вернуться Вильмар Барриос. Но это точно не проблема «Спартака», который впервые контролировал центр поля.

Команда Абаскаля играла от себя, осанисто и увлеченно, ни секунды не паниковала и не комплексовала, четко знала, чего хотела. Она была абсолютно другой, чем в последний час игры за Суперкубок и еще больше времени в матче первого круга чемпионата. Именно тогда — не после 0:4, а после 1:2 — от игры «Спартака» осталось дико депрессивное ощущение. Вчера все было наоборот. И как же вовремя наступила пауза на сборные для утомленных и потерянных в тот момент спартаковцев!

Александр Соболев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Соболев заслужил пару дней рыбалки

Сценарий встречи в какой-то момент напомнил те два матча с «Зенитом»: «Спартак» хорошо стартовал, а после получаса сдувался, и его начинали возить. И здесь минут десять, где-то с 30-й по 40-ю, происходило то же самое! И я уже, откровенно говоря, ждал гола гостей и привычного сценария. Но вдруг к концу тайма красно-белые снова забрали игру себе. Как им удалось переломить собственный закрепившийся уже вроде страх — вот что занимает больше всего. Или сейчас на это просто были силы, которых не имелось тогда?

Все голы получились классными. И отмечу не только блестящее исполнение Промеса и Соболева (он заслужил пару дней рыбалки в Астрахани, куда его, дисквалифицированного на следующий матч чемпионата, Абаскаль обещал отпустить), но и коллективную подготовительную работу. Отборы, комбинации, пасы, в чем были активно задействованы молодые воспитанники своей академии — Литвинов, Денисов.

Вот что еще занятно: осенью 2017-го, когда «Спартак» Карреры в предыдущий раз обыграл «Зенит», матч тоже судил нелюбимый вроде бы спартаковскими болельщиками Мешков. И так бывает. Судья давал обеим командам играть. А если бы он хотел показать себя, свою крутизну, то в концовке первого тайма удалил бы Промеса и/или Малкома, и все опять свелось бы к судейству. А так оно после игры волновало, кажется, одного Зелимхана Бакаева, который вышел на замену под свист стадиона и, в отличие от Артема Дзюбы, против бывшей команды ничего показать не смог — вот и выплеснул гнев на арбитров. Мне, если честно, интереснее было бы увидеть его в стартовом составе, чтобы у него было больше игрового времени.

В целом же в матче были хорошие скорости, хорошая интенсивность, хорошее качество, причем с обеих сторон. Конечно, это игра не на 3:0. Так сложилось. Сложилось благодаря заряду и готовности красно-белых, благодаря их реализации — к Ивану Куарежме, думаю, никаких вопросов быть не может. С интересом почитаю тактических спецов, как на такой ход игры повлиял выбор схемы в три центральных защитника.

Рад за Денисова, который вышел на замену и вскоре замечательно и тонко отдал на выход один на один Промесу. Причем Даниил должен был выходить на правый фланг вместо Леона Классена, но тут получил небольшую травму Михаил Игнатов, и он по ситуации отправился в полузащиту. Как же затроллили парня на тему «закрытия» Клаудиньо в Суперкубке! Того вчера из-за удаления в Самаре не было, а Денисов отдал победную голевую передачу. Тоже сюжет!

Как и три мяча «Спартака», забитые после замен бразильцев. В них-то с Барриосом и есть основная разница между командами на длинной дистанции.

Промес все больше входит в историю клуба

Не стоит утверждать на основании двух поражений подряд, что «Зенит» плюет на Кубок. Кто видел игру на «Открытии» — знает, что это не так. И Дмитрий Чистяков после игры говорил о том же. По его мнению, все решил первый гол. Допускаю, что он здорово повлиял. Но это слишком прямое объяснение, потому что игра продолжается 90 минут. В словах Андрея Мостового, что «Спартак» вышел на игру более заряженным и ему победа была нужнее, тоже есть доля истины.

Квинси и до этой игры был лучшим снайпером «Спартака» в Кубке за постсоветскую историю. У него было восемь мячей, стало десять. Он все больше и больше входит в историю клуба.

А у Соболева — шестой гол за один только сентябрь. Хотя вспомните, как трудно давались ему мячи в начале сезона. Но работай, руки не опускай — и все придет!

Интересно, как «Спартак» на эту победу отреагирует. Воскресный матч в Нижнем Новгороде и покажет уровень зрелости команды. А пока футболистам красно-белых можно законно порадоваться. Это была славная охота. И они ее долго ждали.

Гильермо Абаскаль. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Об Абаскале у болельщиков в любом случае останется добрая память

Насколько мне известно, зарплата Абаскаля — 750 тысяч евро в год, и он самый дешевый главный тренер «Спартака» за длительный период. Его брали уже летом, с учетом многих факторов, в том числе и финансовой ситуации в клубе.

Не знаю, сколько Гильермо продержится в России. Но видно, как творчески этот 33-летний парень работает, как горит делом под цвет своей шевелюры, как не упирается во что-то одно и в поисках лучшего смело меняет схемы и амплуа отдельных игроков, как стремится, чтобы команда, забив, продолжала идти вперед и забивать еще. Как не отмазывается травмами, хотя надолго вылетел лучший игрок, Мозес. Как хочет расти.

В момент назначения почти никто этого выбора Луки Каттани, одобренного Леонидом Федуном, не понял. И сейчас нет гарантий, что у «Спартака» все будет в шоколаде, — когда в чемпионате проигрываются три матча из четырех, это говорит о том, что до стабильности еще далеко.

Но почему-то не сомневаюсь — чем и когда бы у Абаскаля в «Спартаке» ни кончилось, вспоминать его болельщики будут с теплом и симпатией. И этот матч с «Зенитом» они запомнят надолго.