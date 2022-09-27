Третье суперпротивостояние за сезон.

«Спартак» и «Зенит» встретятся уже в третий раз в сезоне, но ближайший матч будет наименее статусным. Команды наверняка сыграют не основными составами и не расстроятся потенциальной неудаче.

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Когда состоится и где смотреть матч «Спартак» — «Зенит»

Команды сойдутся в третьем туре группового этапа Кубка России 29 сентября, начало запланировано на 20.30 по московскому времени. Игру примет «Открытие Банк Арена», а обслужит ее арбитр Виталий Мешков. Насладиться зрелищем в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» в 19.30 мск.

«Спартак» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч Кубка России 29 сентября 2022 года

Матчи между «Спартаком» и «Зенитом» в последнее время получаются очень яркими: санкт-петербуржцы обычно побеждают, но сюжет каждой следующей встречи предсказать почти невозможно. То случается тотальный разгром, то камбэк, — но в любом случае игры привлекают к себе большое внимание.

Но матч на групповом этапе Кубка России не вызывает такой резонанс, как предыдущие. Влияют на это сразу несколько факторов. Во-первых, встреча состоится во второстепенном турнире, еще и не в плей-офф, а на групповой стадии — когда в целом можно проиграть и сделать вид, что ничего не произошло.

Еще во вред интриге пошло расписание. «Спартак» уже набрал шесть очков, «Зенит» — три, оступившись в игре с «Крыльями». Но в целом всем уже понятно, что красно-белые и сине-бело-голубые легко выйдут из группы — вне зависимости от результата очных матчей.

Последнее, что также слегка отразилось на интересе к игре, — перерыв на матчи сборных. Клубный футбол отошел на второй план, а резко переключиться к нему непросто.

На чем не отразились все эти моменты, так это на решении аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ назначить фаворитом «Зенит». На победу команды Сергея Семака можно поставить за 1.86, это приблизительно 53% вероятности исхода. Успех «Спартака» доступен за 4.00 (25%), ничья — за 4.20 (22%).

Сергей Семак. Фото Global Look Press

Несомненно, на результат и ход игры повлияет то, какие составы выберут тренеры. Но что-то подсказывает, что в первом из двух матчей Кубка они прибегнут к помощи запасных игроков, потому что сейчас значительно важнее упрочить позиции в чемпионате, чем гнаться за никому не нужными тремя очками в попытке оторваться от «Крыльев» и «Факела».

Несмотря на то, что стартовые 11 и у тех и у других, вероятно, будут смешанные, всем им захочется показать себя и отличиться в статусном матче. Поэтому стоит рассчитывать, что игра получится результативной и подарит не меньше трех голов.

Прогноз от «СЭ»: ТБ 2.5 за 1.62.

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