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Кубок России

Сегодня, 21:45

«Амкал» был близок к сенсации, но проиграл в серии пенальти и вылетел из Кубка

«Амкал» проиграл «Текстильщику» по пенальти в Кубке России
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Полузащитник «Текстильщика» Дмитрий Ефремов против хавбека «Амкала» Евгения Маричева.
Фото ФК «Текстильщик»
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«Текстильщик» идет дальше.

«Медиафутбол будет забыт, когда вернутся еврокубки»

Снова на ранней стадии Кубка России «Амкал» привлек огромный интерес: трансляция на федеральном телеканале, забитые контентом соцсети, пять тысяч зрителей на трибунах стадиона в Иванове. Для города это большое событие, интерес к которому подогревали заранее.

«Медиафутбол будет забыт, когда в Россию вернутся еврокубки и другие европейские турниры, — заявил перед игрой генеральный директор «Текстильщика» Игорь Ершов. — Для меня «Амкал» — соперник из медиалиги. Я не испытываю особых чувств оттого, что приехал «Амкал». Я не медийная персона, не люблю выпячивать свою жизнь напоказ. Это ваш образ жизни, у меня другой».

В «Амкале», конечно, ответили.

«Он же говорил про возвращение еврокубков — для Иванова это особенно актуально», — сказал один из лидеров клуба Андрей Сибскана.

«Первый фол — красная! Так нельзя!»

Несмотря на то что «Амкал» подходил к матчу в статусе аутсайдера, он на равных бился с крепким представителем второй лиги. Но во втором тайме остался в меньшинстве — Евгений Маричев не успел к мячу, шипами влетел в голень сопернику и получил прямую красную карточку.

«Первый фол — и сразу красная... Так нельзя! — возмущался футболист. — Я не хотел грубить, даже извинялся. Наступал на мяч, а соперник выбил его и подставил ногу. Я хотел сыграть в мяч, но он просто меня опередил».

После удаления «Амкал» ожидаемо начал играть ниже и перешел на контратаки. «Текстильщик» же владел инициативой и пытался организовать навал, но забить так и не смог. Более того, в концовке скорее «Амкал» был ближе к голу — Эрик Товмасян хлестко пробил из-за пределов штрафной, но попал в штангу.

Победителя пришлось определять в серии пенальти. «Мы — «Амкал»! А вы — нет!» — игроки из медиалиги настраивались традиционным зарядом, но все же не справилась с нервами.

Гости совершили два промаха — Дубчак и Катрич не реализовали удары с точки. Голкипер «Амкала» Мухин же совершил один сейв и как мог пытался сохранить интригу до финального удара. Но «Текстильщик» больше не ошибался — 4:3 в серии пенальти отправляют команду из Иванова в следующий раунд.

«Амкал» не смог продлить сказку в Кубке России, а также повторить достижение прошлого сезона, когда команда добралась до третьего раунда. В этом розыгрыше она сошла с дистанции раньше.

Теперь в Кубке России остался лишь один медийный клуб — 2Drots. В среду банда Дмитрия Кузнецова сыграет в гостях с «Муромом».

Футбол
Кубок России
ФК Амкал
ФК Текстильщик (Иваново)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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