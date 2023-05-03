ЦСКА — в суперфинале Кубка России. «Урал» сопротивлялся, но логично уступил

Армейцы выиграли Путь РПЛ.

Шанс на трофей

ЦСКА не побеждал во втором по значимости турнире России десять лет, «Урал» — никогда. Уже этого было достаточно, чтобы понять значимость этой игры для обоих соперников. А первый матч еще и завершился ничьей 1:1, так что и екатеринбуржцы, и армейцы рассчитывали на ответную встречу.

Ставки были высоки и по другим причинам. Сейчас в нашем футболе меньше наград, ведь еврокубковых мест нет, а чемпион де-факто уже известен. Поэтому цена победы в FONBET Кубке России даже выше, чем обычно. Да, ЦСКА в РПЛ все еще бьется за серебро, а «Урал» — за сохранение места в элите, но на второй по статусу турнир настрой особый. Об этом говорила и атмосфера на «Екатеринбург Арене» — матч посетило больше 30 тысяч зрителей, которые ждали победу, ведь городу в этом году исполняется 300 лет.

Отмененный гол Мойзеса

Матчи на решающих стадиях на обоих фронтах обязывают команды выставлять сильнейшие составы дважды в неделю. Виктор Гончаренко сделал только пару точечных замен и с первых минут поставил Бевеева с Мишкичем, а Владимир Федотов ожидаемо вернул в основу Мойзеса, который ездил в Бразилию к новорожденной дочери.

И именно защитник ЦСКА стал главным героем первых минут встречи. Армейцы сразу же прибрали мяч себе и много атаковали, а на 8-й минуте нашли путь к воротам. Помог угловой: Помазун отбил мяч на Заболотного, от колена которого тот отскочил в ворота. Однако прямо на линии находившийся в офсайде Мойзес зачем-то добил мяч, и гол был отменен. Видеоарбитры долго пытались понять, где конкретно произошло касание, но все-таки приняли решение в пользу «Урала».

Эффективный прессинг армейцев

Мойзес явно выглядел расстроенным из-за того, что невольно отобрал гол у своей команды и Заболотного, но уже на 20-й минуте бразилец едва не исправился — форвард ЦСКА чуть не замкнул разрезающий пас защитника.

Армейцы точно выглядели лучше, но пространства им явно не хватало. «Урал» оборонялся в низкой и узкой схеме 4-2-3-1, которая позволяла хозяевам держать максимум игроков в створе ворот. ЦСКА в такой ситуации оставалось только растягивать оборону, что армейцы и пытались делать, но безуспешно.

Примерно полчаса красно-синие ощутимо доминировали во владении, но, как известно, перманентно действовать первым номером тяжело, поэтому в концовке первого тайма гости отдали мяч и кусали соперника прессингом. И это сработало: «Урал» вяло и неповоротливо выходил из обороны, чем в добавленное к первому тайму время воспользовались армейцы. Эммерсон потерял мяч у своих ворот, а молниеносная атака ЦСКА завершилась голом Медины.

Акинфеев чуть не забил

В перерыве Федотов разменял Кучаева на Чалова, но время Федора пришло позже. Сперва забил «Урал»: Влут не сразу, но упал в штрафной после стыка с Дивеевым, и сам же голландец реализовал пенальти. Повторялся сценарий первой встречи в Москве — тогда тоже счет открыли гости, но Медина сравнял счет с 11-метрового.

Однако тогда оба мяча были забиты на финише игры, а сейчас времени еще хватало, и довольно быстро ЦСКА вновь вышел вперед — Чалов замкнул передачу Облякова. После гола армейцы уже стали прагматичнее, но очень удивляло, что Федотов вообще обходится без перестановок — в итоге замена Кучаева на Чалова так и осталась единственной у гостей, хотя тренерский штаб имел право как минимум тянуть ими время.

«Урал» все больше находился с мячом, но играть первым номером у него не получалось. Армейцы еще и действовали очень аккуратно, стараясь не допускать угловых и опасных штрафных у своих ворот, ведь оранжево-черные славятся мощными стандартами.

Так ЦСКА и дотянул до добавленного времени, когда Гончаренко пошел ва-банк: защитник Бегич стал центральным нападающим, в чужую штрафную отправился Помазун, но это привело лишь к тому, что чуть не забил Акинфеев — голкипер ЦСКА так далеко вынес мяч из штрафной, что тот чуть не закатился за линию. «Урал» ответил фолом Помазуна в центре поля на желтую карточку, но чего-то острого создать не сумел. Армейцы выстояли и отправляются прямиком в «Лужники», а «Уралу» теперь предстоит битва в финале Пути регионов.