И снова без голов.

Кубок России принято считать турниром для тех, у кого глубже скамейка, а в идеале есть два крепких состава, способных решать турнирные задачи. Во вторник это подтвердил «Спартак», победивший в Нижнем Новгороде резервной обоймой. Смешанные сочетания выставили и «Динамо» с «Краснодаром».

«Локомотив» стал первым из грандов, кто воздержался от больших экспериментов. В матче с «Уралом» отдых получили Дзюба и Глушенков, а Баринов не прилетел в Екатеринбург из-за повреждения. В остальном Галактионов выставил всех сильнейших — ротация не затронула даже вратарскую линию, хотя в двух предыдущих матчах турнира начинал Гильерме.

Логика понятна: во-первых, «Локо» слишком нестабилен по игре и результатам (а в Кубке уже есть одно поражение), во-вторых, с «Оренбургом» команда Галактионова выдала один из худших матчей в году, а проиграть дважды за три дня — и на этом фоне поехать к «Зениту» — в планы тренерского штаба точно не входило. В-третьих, именно благодаря Лантратову, который подчищает провалы в центре обороны чуть ли не чаще, чем это было в «Химках», «Локо» все еще не единоличный лидер сезона по пропущенным мячам.

С «Уралом» на Илью снова свалилась куча работы: Ишков и Шеттине уже к 16-й минуте трижды попали в створ и прокачали статистику xG, но не счет. У «Локо» тоже были подходы, хотя по остроте моментов к перерыву он явно уступал.

Главное, что смущало в атаке «Локомотива», — это отсутствие системы. Если с Дзюбой в составе хотя бы понятен план: грузить Артема длинными передачами, дожидаться скидок и рассчитывать на креатив Пиняева, Глушенкова (в Екатеринбурге место вингера занял Тикнизян) и Миранчука, то с Сулеймановым в составе тактика размылась, и в финальной трети никто не понимал, что делать.

Неудивительно, что на финальные полчаса Галактионов выпустил и Дзюбу, и Глушенкова, и Митая, сыгравшего левого вингера. «Локо» тут же прибавил: к середине тайма команда усилила прессинг, забрала мяч и заперла хозяев на их половине поля, устроив мощнейший навал.

Глобально второй тайм прошел гораздо бодрее, но голов до серии пенальти никто так и не увидел. В концовке «Урал» отодвинул игру от своих ворот, создал пару качественных контрвыпадов и уверенно выиграл в серии одиннадцатиметровых благодаря Помазуну — он сразу потащил выстрел Митая, а через удар не дал забить и Жемалетдинову. До Дзюбы очередь даже не дошла.

«Локомотив» не в порядке: это второе поражение за три дня (причем снова без голов), вопросов по игре все больше, а впереди — выезд к «Зениту» в рамках РПЛ, где вряд ли забыли о «рукопожатии» Артема и Семака после весенней битвы в Черкизове. А еще и усилились Изидором, который будет максимально заряжен на матч против бывшей команды.