«Спартак» выбил в Путь регионов свой же воспитанник. Сунгатулин обещал не праздновать — и сдержался!

Это его первый гол на топ-уровне.

«Урал» обыграл «Спартак» в 1/2 финала FONBET Кубка России — 2:1. Команда Виктора Гончаренко вышла в финал Пути РПЛ и ждет победителя пары ЦСКА — «Крылья Советов».

«Спартак» же, несмотря на поражение, еще не вылетел из турнира: красно-белые продолжат участие в плей-офф Пути регионов и отправятся во второй этап. Команда Гильермо Абаскаля сохраняет шансы на выход в Суперфинал FONBET Кубка России, если не оступится в параллельной сетке.

В матче с «Уралом» сработало «правило бывших» — победный гол забил воспитанник красно-белых Фаниль Сунгатулин. Он вышел на замену на 67-й минуте и через пять минут пробил Александра Максименко красивым ударом в касание.

Это первый гол Сунгатулина на топ-уровне: ранее он отличался только в первой лиге за «Спартак-2». В РПЛ у хавбека нет результативных действий.

В «Урале» экс-капитан второй команды красно-белых оказался прошлым летом: сначала клуб из Екатеринбурга арендовал воспитанника «Спартака», а зимой выкупил за 30 миллионов рублей.

Перед рестартом сезона Фаниль признавался, что у него нет обиды на «Спартак» из-за того, что в первой команде ему не дали шанса, и обещал не праздновать голы в ворота бывшей команды.

«Не раз визуализировал, как впервые забью: важный матч, счет 1:1, и на 90-й минуте ударом из-за штрафной кладу мяч в сетку. Красота. Если забью «Спартаку», думаю, праздновать не будут. Из уважения к клубу», — говорил полузащитник в интервью «РБ-Спорт».

И Сунгатулин сдержал обещание: после гола он показательно поднял руки вверх. Все остальные игроки «Урала» бурно отмечали второй мяч «Спартаку», который оказался победным.