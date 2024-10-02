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У Виллиана Жозе — дебютный гол за «Спартак»! Идеально положил со штрафного и прибил «Динамо»

Первый гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» победу над «Динамо»
Артем Белинин
корреспондент
Виллиан Жозе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Эпично.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
02 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:3
Спартак

Виллиан Жозе впервые отличился за «Спартак», забив со штрафного в ворота «Динамо» на 90-й минуте. Команды встречались в рамках 5-го тура FONBET Кубка России, гол форварда стал третьим и победным для красно-белых.

Жозе много критиковали

Виллиан Жозе стал одним из самых критикуемых игроков «Спартака» в последнее время. 32-летний бразилец приехал в Россию из «Бетиса» с лишним весом, долго не мог набрать форму и не попадал в заявку. Дошло до того, что нападающего критиковали даже в клубе. Например, генеральный директор «Спартака» Олег Малышев. «Я надеюсь, что он наберет форму и покажет тот уровень, который он может показывать. Честно, я тоже разочарован, что он пока не показывает того результата, на который мы рассчитывали», — говорил Малышев.

Или спортивный директор красно-белых Томаш Амарал: «Для нас был сюрприз, когда он приехал в такой форме. Он в этом показал себя непрофессионально».

Томаш Амарал. «Спартаку» лучше без Соболева". Интервью Томаша Амарала — о форме Виллиана Жозе, отказе от Глушенкова и трансферах

Накануне кубкового матча с «Динамо» издание Metaratings сообщало, что Виллиан тренируется «с ограничениями» и может не попасть в заявку. Но он все же попал — и не зря.

Нападающий вышел на поле на 76-й минуте, заменив Манфреда Угальде. А уже на 90-й «Спартак» заработал штрафной, который отправился бить Жозе. Бразилец справился филигранно — отправил мяч сквозь «стенку» прямо в ворота и вырвал победу.

«Спартак» разошелся в социальных сетях

Очевидно, что такой исход в дерби — это яркие эмоции, и часто клубы не сдерживают себя в праздновании. Так, после матча в 9-м туре РПЛ, когда «Динамо» сравняло в добавленное время, пресс-служба бело-голубых опубликовала в социальных сетях ролик, в котором изобразила «Спартак» в качестве дрессированной свиньи.

Победив в Кубке, красно-белые тоже решили пожестить — и разместили на своих ресурсах эмодзи банана и мамы с ребенком. Отсылка к знаменитой антидинамовской кричалке «Банана-мама» очевидна.

Теперь у «Динамо» точно плохое настроение. Команда упустила победу, а в таблице группового этапа сложная ситуация. У бело-голубых 8 очков, но столько же теперь и у махачкалинского «Динамо» — подопечные Биджиева отыгрались с 0:3 в матче с «Крыльями Советов», но уступили в серии пенальти. Для команды Лички все решится в последнем туре — при негативном исходе москвичи рискуют отправиться в Путь регионов.

Виллиан Жозе
ФК Спартак (Москва)

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